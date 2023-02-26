«Fan ID нужен, такие случаи показывают это. Чтобы был контроль». Гаджиев о броске банана в Вендела

прокомментировал инцидент с Венделом, в которого фанат бросил банан.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

– Человечество идет от одной нелепости к другой. Или, например, история учит тому, что ничему не учит. Это я говорю к тому, что в 2011 году был матч «Крылья Советов» – «Анжи», когда бросили банан . У выдающегося игрока были слезы на глазах. Он ушел с поля.

– Вы пытались его утешать?

– Да, я подошел к нему и сказал: «На матче присутствует порядка 20 тысяч человек. Из них абсолютное большинство рады тому, что ты сейчас был на поле. Смотрели на тебя с любовью, как на очень большого мастера. И только один человек сделал такое... Ты не должен на это так реагировать». Ребята из команды его тоже поддержали.

– Был еще случай в Петербурге, где Роберто Карлосу показали банан. Тогда «Зенит» строго оштрафовали. Как вы считаете, сейчас надо оштрафовать «Волгу»?

– Думаю, что безусловно, надо оштрафовать. Поэтому, наверное, нужен Fan ID. Чтобы был контроль над такими действиями. Многое в Fan ID вызывает противоречия, значительная часть болельщиков и специалистов относятся к нему критически, но такие случаи показывают, что Fan ID нужен. Только детали нужно корректировать, – сказал бывший главный тренер « ».

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