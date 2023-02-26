«Fan ID нужен, такие случаи показывают это. Чтобы был контроль». Гаджиев о броске банана в Вендела
Гаджи Гаджиев прокомментировал инцидент с Венделом, в которого фанат бросил банан.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.
На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
– Человечество идет от одной нелепости к другой. Или, например, история учит тому, что ничему не учит. Это я говорю к тому, что в 2011 году был матч «Крылья Советов» – «Анжи», когда бросили банан Роберто Карлосу. У выдающегося игрока были слезы на глазах. Он ушел с поля.
– Вы пытались его утешать?
– Да, я подошел к нему и сказал: «На матче присутствует порядка 20 тысяч человек. Из них абсолютное большинство рады тому, что ты сейчас был на поле. Смотрели на тебя с любовью, как на очень большого мастера. И только один человек сделал такое... Ты не должен на это так реагировать». Ребята из команды его тоже поддержали.
– Был еще случай в Петербурге, где Роберто Карлосу показали банан. Тогда «Зенит» строго оштрафовали. Как вы считаете, сейчас надо оштрафовать «Волгу»?
– Думаю, что безусловно, надо оштрафовать. Поэтому, наверное, нужен Fan ID. Чтобы был контроль над такими действиями. Многое в Fan ID вызывает противоречия, значительная часть болельщиков и специалистов относятся к нему критически, но такие случаи показывают, что Fan ID нужен. Только детали нужно корректировать, – сказал бывший главный тренер «Анжи».
В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска
Если не могут навести порядок на стадионах пускай идут в отставку. В данном случае Fan ID и банан не причём.
То есть никакого "ядра" болельщиков, с которым "надо работать", по сути не существует. И вдруг Событие - приехал Зенит! 12 000 человек на трибунах. Это как чемпионат мира - аудитория увеличивается в разы по отношению к обычной. Те, кто годами футбол не смотрит, вдруг обращают на него свой взор.
На матч Волга - Зенит пришла куча людей, которые еще год - три на стадион никогда не придут. И среди них был один олигофрен, который поди где-то слышал (вряд ли он хорошо читает), что "кинуть банан прикольно". И кинул.
Ну, и кого вы собираетесь наказывать? Команду, которая изо всех сил пытается интерес к футболу в регионе поддержать? Город, который умудрился в феврале (!) подготовить стадион к матчу в условиях, когда этого сделать было почти нельзя. Ту тысячу болельщиков, которая все же старается не пропускать ни одного местного матча?
В следующий раз аналогичная Волга скажет - на фиг нам это надо? Играем в Питере, никакого геморроя с подготовкой к матчу и последствий.
Разве задача развивать футбол в регионах не важна? И разве не ситуации, когда в провинцию приезжает чемпион страны 4-х последних лет, этому развитию способствуют?
Самое глупое - наказать Волгу и стадион, которые тут вообще ни причем.
Дебила желательно поймать и показательно осудить на всю страну. Чтобы действительно неповадно было. Но наезд на очень скромный провинциальный клуб - полная глупость.
Ааааа, я понял. На стадионе где 5 человек проще выявить хулигана. Вот как это работать должно!
В него камера встроена?