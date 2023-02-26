«Fan ID нужен, такие случаи показывают это. Чтобы был контроль». Гаджиев о броске банана в Вендела

Теги Зенит премьер-лига Россия Роберто Карлос Анжи Гаджи Муслимович Гаджиев Вендел Fan ID Футбол

Гаджи Гаджиев прокомментировал инцидент с Венделом, в которого фанат бросил банан.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

– Человечество идет от одной нелепости к другой. Или, например, история учит тому, что ничему не учит. Это я говорю к тому, что в 2011 году был матч «Крылья Советов» – «Анжи», когда бросили банан Роберто Карлосу. У выдающегося игрока были слезы на глазах. Он ушел с поля.

– Вы пытались его утешать?

– Да, я подошел к нему и сказал: «На матче присутствует порядка 20 тысяч человек. Из них абсолютное большинство рады тому, что ты сейчас был на поле. Смотрели на тебя с любовью, как на очень большого мастера. И только один человек сделал такое... Ты не должен на это так реагировать». Ребята из команды его тоже поддержали.

– Был еще случай в Петербурге, где Роберто Карлосу показали банан. Тогда «Зенит» строго оштрафовали. Как вы считаете, сейчас надо оштрафовать «Волгу»?

– Думаю, что безусловно, надо оштрафовать. Поэтому, наверное, нужен Fan ID. Чтобы был контроль над такими действиями. Многое в Fan ID вызывает противоречия, значительная часть болельщиков и специалистов относятся к нему критически, но такие случаи показывают, что Fan ID нужен. Только детали нужно корректировать, – сказал бывший главный тренер «Анжи».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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16 комментариев

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андрэ
Ахахаха, действительно без фануйди органы то бессильны, как они уже установили личность бросившего, просто ума не приложу...
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Приорат70
Ответ СИ
Кропотливо работать с болельщиками, а за это, в том числе ,получают свои нехилые зарплаты - обязанность руководства рфс и РПЛ - Митрофанова и Алаева. Если не могут навести порядок на стадионах пускай идут в отставку. В данном случае Fan ID и банан не причём.
Митрофанов с Алаевым должны были за неделю выехать в Ульяновск и провести личное собеседование с каждым болельщиком?
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Приорат70
Ответ korablev
Летом на Волгу ходило 4-6 тысяч зрителей. Максимум был на рубине - 7,5 тысяч. Осенью это превратилось в 1-2 тысячи, а на исходе ноября пришло 640 человек. То есть никакого "ядра" болельщиков, с которым "надо работать", по сути не существует. И вдруг Событие - приехал Зенит! 12 000 человек на трибунах. Это как чемпионат мира - аудитория увеличивается в разы по отношению к обычной. Те, кто годами футбол не смотрит, вдруг обращают на него свой взор. На матч Волга - Зенит пришла куча людей, которые еще год - три на стадион никогда не придут. И среди них был один олигофрен, который поди где-то слышал (вряд ли он хорошо читает), что "кинуть банан прикольно". И кинул. Ну, и кого вы собираетесь наказывать? Команду, которая изо всех сил пытается интерес к футболу в регионе поддержать? Город, который умудрился в феврале (!) подготовить стадион к матчу в условиях, когда этого сделать было почти нельзя. Ту тысячу болельщиков, которая все же старается не пропускать ни одного местного матча? В следующий раз аналогичная Волга скажет - на фиг нам это надо? Играем в Питере, никакого геморроя с подготовкой к матчу и последствий. Разве задача развивать футбол в регионах не важна? И разве не ситуации, когда в провинцию приезжает чемпион страны 4-х последних лет, этому развитию способствуют? Самое глупое - наказать Волгу и стадион, которые тут вообще ни причем. Дебила желательно поймать и показательно осудить на всю страну. Чтобы действительно неповадно было. Но наезд на очень скромный провинциальный клуб - полная глупость.
Наказание клуба и стадиона историческая данность. Всегда справедливая или нет другой разговор. Полная глупость игнорировать регламент после драки. По нему ответит клуб
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Приорат70
На улицах каждый божий день кого-то бьют или убивают. Street-ID нужен с терминалом у каждой квартиры
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Pol Belov
Ответ korablev
Летом на Волгу ходило 4-6 тысяч зрителей. Максимум был на рубине - 7,5 тысяч. Осенью это превратилось в 1-2 тысячи, а на исходе ноября пришло 640 человек. То есть никакого "ядра" болельщиков, с которым "надо работать", по сути не существует. И вдруг Событие - приехал Зенит! 12 000 человек на трибунах. Это как чемпионат мира - аудитория увеличивается в разы по отношению к обычной. Те, кто годами футбол не смотрит, вдруг обращают на него свой взор. На матч Волга - Зенит пришла куча людей, которые еще год - три на стадион никогда не придут. И среди них был один олигофрен, который поди где-то слышал (вряд ли он хорошо читает), что "кинуть банан прикольно". И кинул. Ну, и кого вы собираетесь наказывать? Команду, которая изо всех сил пытается интерес к футболу в регионе поддержать? Город, который умудрился в феврале (!) подготовить стадион к матчу в условиях, когда этого сделать было почти нельзя. Ту тысячу болельщиков, которая все же старается не пропускать ни одного местного матча? В следующий раз аналогичная Волга скажет - на фиг нам это надо? Играем в Питере, никакого геморроя с подготовкой к матчу и последствий. Разве задача развивать футбол в регионах не важна? И разве не ситуации, когда в провинцию приезжает чемпион страны 4-х последних лет, этому развитию способствуют? Самое глупое - наказать Волгу и стадион, которые тут вообще ни причем. Дебила желательно поймать и показательно осудить на всю страну. Чтобы действительно неповадно было. Но наезд на очень скромный провинциальный клуб - полная глупость.
наезд на скромный провинциальный клуб - это полная глупость, а показательно судить за бросок банана на поле - это полная умность, да? нет чувак, если судить за банан, то и клуб и стадион и болельщики - тоже под раздачу попадают.... иного варианта нет...
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СИ
Кропотливо работать с болельщиками, а за это, в том числе ,получают свои нехилые зарплаты - обязанность руководства рфс и РПЛ - Митрофанова и Алаева.
Если не могут навести порядок на стадионах пускай идут в отставку. В данном случае Fan ID и банан не причём.
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korablev
Летом на Волгу ходило 4-6 тысяч зрителей. Максимум был на рубине - 7,5 тысяч. Осенью это превратилось в 1-2 тысячи, а на исходе ноября пришло 640 человек.
То есть никакого "ядра" болельщиков, с которым "надо работать", по сути не существует. И вдруг Событие - приехал Зенит! 12 000 человек на трибунах. Это как чемпионат мира - аудитория увеличивается в разы по отношению к обычной. Те, кто годами футбол не смотрит, вдруг обращают на него свой взор.

На матч Волга - Зенит пришла куча людей, которые еще год - три на стадион никогда не придут. И среди них был один олигофрен, который поди где-то слышал (вряд ли он хорошо читает), что "кинуть банан прикольно". И кинул.

Ну, и кого вы собираетесь наказывать? Команду, которая изо всех сил пытается интерес к футболу в регионе поддержать? Город, который умудрился в феврале (!) подготовить стадион к матчу в условиях, когда этого сделать было почти нельзя. Ту тысячу болельщиков, которая все же старается не пропускать ни одного местного матча?

В следующий раз аналогичная Волга скажет - на фиг нам это надо? Играем в Питере, никакого геморроя с подготовкой к матчу и последствий.

Разве задача развивать футбол в регионах не важна? И разве не ситуации, когда в провинцию приезжает чемпион страны 4-х последних лет, этому развитию способствуют?
Самое глупое - наказать Волгу и стадион, которые тут вообще ни причем.

Дебила желательно поймать и показательно осудить на всю страну. Чтобы действительно неповадно было. Но наезд на очень скромный провинциальный клуб - полная глупость.
+2
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Pol Belov
ну да, а еще чтобы семки не лузгали....
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
У бросавшего банан, будь у него Fan ID рука не поднялась бы бросить банан? Как это помогло бы?
Ааааа, я понял. На стадионе где 5 человек проще выявить хулигана. Вот как это работать должно!
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roni11
Банан лучше ракеты..не так ли? Может деда стоит запретить..он бразилов любит, а украинцев ненавидит
+1
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инок
Или я что-то не понимаю, или банан был заказной, что-бы пропагандировать этот Fan ID...
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-1
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poolshh
«Строго оштрафовали» , ну ппц формулировочка
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Никому_никабельный
А как по фанайди определить бросавшего?
В него камера встроена?
+8
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igls54
Так вот для чего был нужен этот фрукт
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Никита Самарин
Такое ощущение, что прям акция в поддержку Fan ID получилась. Но не надо забывать, что в Ульяновске Fan ID и не будут устанавливать.
+24
-3
+21
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cektor
Так вроде же того хама и без фан айди нашли ))
+15
0
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