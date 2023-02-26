Роналду после хет-трика «Дамаку»: «Счастлив. Мне важны голы, но команда – важнее всего. «Аль-Наср» может выйти на очень большой уровень»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после хет-трика «Дамаку» (3:0).
«Я очень счастлив, очень счастлив. Но команда – это самое важное. Команда проделала невероятную работу. Они бегали и боролись. Мне важны голы, но самое важное – это команда.
Теперь я лучше адаптирован к команде. Первые пять, шесть, семь матчей после перехода – это нелегко. Но теперь я лучше понимаю движения партнеров, а они лучше понимают мои движения. Шаг за шагом мы можем выйти на очень большой уровень. Это самое важное для меня», – сказал Роналду.
У Роналду хет-трик за тайм. Развлекается в Саудовской Аравии
Не, без пирды.
Чемпионат Аравии огонь просто.
Холланда бы туда.
За год 267 мячей забил бы.
Заранее спасибо за информацию.
Просто оно почему ограничило мне возможность задать вопрос.
Боль видимо за то, что Месси Чемпион Мира.
Ну да. Здорово, конечно, сравнивать два абсолютно разных вида спорта с абсолютно разными физическими нагрузками, темпом игры и командными задачами. А, так же, упускать из виду количество команд в НБА, которые этого самого Леброна бы смогли потянуть, да и по статусу он бы вряд ли в какой-нибудь дохлый клуб перешёл. Плюс это медийная личность. Не защищаю Роналду, но век футболистов не долог. Редко, кто играет до такого возраста в топ клубах. Тем более, с теми задачами, которые стоят перед игроками позиции Роналду. Да, он пошёл зарабатывать, этот факт не скрывается. Но не стоит забывать, что он уже в Мадриде в большинстве матчей выглядел, как -1 игрок (что в совокупности с Бензема, который был вынужден играть на Роналду, давало -2 игрока на поле). Выбрал клуб по своим нынешним возможностям, где можно и поиграть и не напрягаться. Да и в оборону возвращаться не надо, что от него требовали.
Ну и так, для справки: лёгкое гугление показало, что в среднем НБАшники бегают около 4 км за матч. Футболисты в среднем - около 10-11 км. Ну и не стоит забывать, как я уже выше говорил, про темп игры. Данные старые, но и 2013 год сойдёт: Тони Паркер – самый быстрый из игроков, проводящих больше 30 минут на площадке. Его средняя скорость 7,5 километра в час. Роналду (уже в "слегка за 30") на ЧМ-2018 был установлен новый скоростной рекорд - в матче Португалия – Испания разогнался до 38,6 км/ч
Там не на что приходить , там пусто и памяти нет 😆
А если б было то запомнил бы большую часть жалких перфомансоф пешехода 👍😆
Так они еще все однотипны, скучны, но они единственное от чего ты получаешь удовольствие в жизни.