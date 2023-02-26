Роналду после хет-трика «Дамаку»: «Счастлив. Мне важны голы, но команда – важнее всего. «Аль-Наср» может выйти на очень большой уровень»

Нападающий « » высказался после хет-трика « » (3:0).

«Я очень счастлив, очень счастлив. Но команда – это самое важное. Команда проделала невероятную работу. Они бегали и боролись. Мне важны голы, но самое важное – это команда.

Теперь я лучше адаптирован к команде. Первые пять, шесть, семь матчей после перехода – это нелегко. Но теперь я лучше понимаю движения партнеров, а они лучше понимают мои движения. Шаг за шагом мы можем выйти на очень большой уровень. Это самое важное для меня», – сказал Роналду.

У Роналду хет-трик за тайм. Развлекается в Саудовской Аравии