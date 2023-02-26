Роналду после хет-трика «Дамаку»: «Счастлив. Мне важны голы, но команда – важнее всего. «Аль-Наср» может выйти на очень большой уровень»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после хет-трика «Дамаку» (3:0).

«Я очень счастлив, очень счастлив. Но команда – это самое важное. Команда проделала невероятную работу. Они бегали и боролись. Мне важны голы, но самое важное – это команда.

Теперь я лучше адаптирован к команде. Первые пять, шесть, семь матчей после перехода – это нелегко. Но теперь я лучше понимаю движения партнеров, а они лучше понимают мои движения. Шаг за шагом мы можем выйти на очень большой уровень. Это самое важное для меня», – сказал Роналду.

У Роналду хет-трик за тайм. Развлекается в Саудовской Аравии

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53 комментария

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А.Э.РАСИМ
Уровень просто фантастический.
Не, без пирды.
Чемпионат Аравии огонь просто.
Холланда бы туда.
За год 267 мячей забил бы.
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Серхио Гарсио
Дамаку конечно досталось , осталось теперь «имару» получить
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Tigo_Volchara93
Тедам там уровень серии Б или сегунды, и то нижняя часть таблицы
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atomio
Посмотрел запись голов. Второй гол конечно треш 😂😂😅 трое защитников просто подбежали рядом с ним немного ну и хватит 🤡 даже ФНЛ так не играет. Я думаю Роналду сам не ожидал что уровень футбола там такое дно
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bel01
Ответ Великий Алонсо
После Аль-Насра вернётся в Реал, возьмёт ещё один ЗМ и ЛЧ. Великий 🙏🙏🙏
В Мадрид Рона только уборщиком теперь возьмут.
+3
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Стас Игоревич
Ответ Юрий Кечко
Я тебе конечно верю , разве могут быть сомнения)))
Новости по Роналду как сигареты, не хочешь уже читать мыло/мачало, а всё одно заходишь 🤷
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bel01
Подскажите, пожалуйста: как отписаться от новостей о совершенно донном, 66-м в мире по рейтингу чемпионате С.Аравии?
Заранее спасибо за информацию.
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Марк Х
И тут Остапа понесло.... Представляю как его ЧСВ сейчас распирает.
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Павел Мельников
Из этой новости мы можем узнать, что в Саудовской Аравии есть команды, название который начинается не с "Аль".
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Сергей Котов
Ответ Sevuska
Смотрю весь кружок Месси в сборе 😆😆 Надо обсудить последние успехи Рона и отвлечься от позорных четвёрок своего пешеходного кумира 😆😆
кружок пока отдыхает перед завтрашним днем когда Месси получит зэ бэст фифа!!вот тогда кружок вернется и оторвется тут!!!
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Виктор Петров
Ответ Sevuska
Смотрю весь кружок Месси в сборе 😆😆 Надо обсудить последние успехи Рона и отвлечься от позорных четвёрок своего пешеходного кумира 😆😆
Мне сказали что ты плакала после финала чм , думаю ты всё ещё плачешь))))
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Бухгалтер2021
лучший футболист мира и планеты
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Сергей Котов
и чо Тайсон в свое время не приехал в тамбовскую спортшколу...колошматил бы всех!!! вырубал на первых секундах...и был бы недосягаем для всех по накаутам в первых раундах!!!блин..учить всех надо..
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Dexter Dallas
Ответ Vovker
Когда кажется, креститься надо
крестили тебя в детстве. или ты каждый раз, когда тебе кажется идешь в церковь и омываешься в святой воде?
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Verhovn
Кто бы сомневался, что стата пойдёт вверх после перехода в эту лигу. Кто-то чётко подметил - в верблюжью. 😄 Браво.
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Oleg
Ответ Юрий Кечко
Каких позорных четвёрок?) Мне приходит на ум только что Псж выиграл последний матч чемпионата 4-3, но если это позор в сравнении с голами в Аравии , то друг мой говори адрес , машинка скоро подъедет за тобой))) P.S и да , если человек ржет над Роналду, он не всегда фан Месси)))
Про какие позорные четверки оно пишет, кто в курсе?
Просто оно почему ограничило мне возможность задать вопрос.
Боль видимо за то, что Месси Чемпион Мира.
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GuruFutbola
Ответ a.k.a. DRAGON0928
А какая разница какой интеллект, если единственное что тебе нравится в жизни–это оставлять ехидные комментарии на спорст.ру Так они еще все однотипны, скучны, но они единственное от чего ты получаешь удовольствие в жизни.
Это не так
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Ansu Fati
Ответ Юрий Кечко
Я тебе конечно верю , разве могут быть сомнения)))
А твой автомат?))
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Buzya
Ответ rigobersong’у, который ограничил ответы себе.

Ну да. Здорово, конечно, сравнивать два абсолютно разных вида спорта с абсолютно разными физическими нагрузками, темпом игры и командными задачами. А, так же, упускать из виду количество команд в НБА, которые этого самого Леброна бы смогли потянуть, да и по статусу он бы вряд ли в какой-нибудь дохлый клуб перешёл. Плюс это медийная личность. Не защищаю Роналду, но век футболистов не долог. Редко, кто играет до такого возраста в топ клубах. Тем более, с теми задачами, которые стоят перед игроками позиции Роналду. Да, он пошёл зарабатывать, этот факт не скрывается. Но не стоит забывать, что он уже в Мадриде в большинстве матчей выглядел, как -1 игрок (что в совокупности с Бензема, который был вынужден играть на Роналду, давало -2 игрока на поле). Выбрал клуб по своим нынешним возможностям, где можно и поиграть и не напрягаться. Да и в оборону возвращаться не надо, что от него требовали.
Ну и так, для справки: лёгкое гугление показало, что в среднем НБАшники бегают около 4 км за матч. Футболисты в среднем - около 10-11 км. Ну и не стоит забывать, как я уже выше говорил, про темп игры. Данные старые, но и 2013 год сойдёт: Тони Паркер – самый быстрый из игроков, проводящих больше 30 минут на площадке. Его средняя скорость 7,5 километра в час. Роналду (уже в "слегка за 30") на ЧМ-2018 был установлен новый скоростной рекорд - в матче Португалия – Испания разогнался до 38,6 км/ч
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Sevuska
Ответ Юрий Кечко
Каких позорных четвёрок?) Мне приходит на ум только что Псж выиграл последний матч чемпионата 4-3, но если это позор в сравнении с голами в Аравии , то друг мой говори адрес , машинка скоро подъедет за тобой))) P.S и да , если человек ржет над Роналду, он не всегда фан Месси)))
На что там у тебя приходит !? 😆
Там не на что приходить , там пусто и памяти нет 😆
А если б было то запомнил бы большую часть жалких перфомансоф пешехода 👍😆
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ GuruFutbola
Это факт, если ты видишь тут какой-то подтекст, то советую пройти тест на iq и при значении ниже 100, больше не писать мне и не тратить мое время на ответы таким вот ботам
А какая разница какой интеллект, если единственное что тебе нравится в жизни–это оставлять ехидные комментарии на спорст.ру
Так они еще все однотипны, скучны, но они единственное от чего ты получаешь удовольствие в жизни.
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Эд
КАК ЭТО УДАЛИТЬ ИЗ НОВОСТЕЙ, ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ ?!?!?
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Alexandr Donskoy
Ответ Sevuska
Смотрю весь кружок Месси в сборе 😆😆 Надо обсудить последние успехи Рона и отвлечься от позорных четвёрок своего пешеходного кумира 😆😆
Гений Месси чемпион мира!!! Крыжовнику никогда не стать !
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Sekir
Оргазм важен, но и секс тоже
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GuruFutbola
Ответ a.k.a. DRAGON0928
а щас своими хет-триками он опустил их? сколько же тут стало слабых,глупых троллей.
Это факт, если ты видишь тут какой-то подтекст, то советую пройти тест на iq и при значении ниже 100, больше не писать мне и не тратить мое время на ответы таким вот ботам
+4
-2
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