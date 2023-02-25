Роналду оформил хет-трик в 2 из 3 последних матчей за «Аль-Наср»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче с «Дамаком».
Португалец забил на 18-й, 23-й и 44-й минутах матча 18-го тура Саудовской Аравии.
38-летний футболист забил как минимум три гола в 2 из 3 последних матчей за клуб из Эр-Рияда. 9 февраля у него был покер в игре с «Аль-Вахдой» (4:0).
Подробно со статистикой экс-форварда «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.
Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?
Не участие в погроме Клермона в Лиге 1 правда, но тоже пойдет )
Позже Роналду и вовсе переходил в МЮ. В целом был хорошим нападающим с кучей голов, попадал в список лучших, был несколько раз игроком месяца итд.
То есть вот сейчас Месси должен пойти в АПЛ, чтобы график не нарушать(уже нарушил Лигой 1 правда).
Это Месси должен понизить ставку с лигой. Но команда должна быть еще в ЛЧ, чтобы попытаться некоторые рекорды Роналду побить. И в таком случае какая команда ЛЧ с более слабым чемпионатом, но сама по себе сильная и конкурентная для других топов, где можно бить рекорды в ЛЧ? Какая команда подходит больше ПСЖ? )
Ты мне хочешь сказать, что мол если псж в 30 раз дороже какого-то клуба, то и говорить не о чем.
Но есть нюанс(которым ты естественно пренебрегаешь, ибо он неудобен для твоих высказываний).
Забивать, обводить игроков стоящих на порядок дешевле(для не знающих, на порядок - в 10 раз) легче, чем стоящих на порядок дороже(или ты не согласен?).
Ты так и не понял арифметику, очень жаль
А к Роналду какие вопросы? Да, он перешел в слабый чемпионат не по уровню. Но он хотя бы доказывает, что на голову выше всех остальных, чего не сказать о Месси в Лиге1.
Стоимость ПСЖ - 890млн€.
Стоимость Лиги 1/ПСЖ - (3,35 - 0,89) = 2,24млрд€ > 0,89млрд€.
Фанаты Роналду не могут даже два числа вычесть, что с вас взять