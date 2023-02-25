Роналду оформил хет-трик в 2 из 3 последних матчей за «Аль-Наср»

Нападающий « » отметился хет-триком в матче с « ».

Португалец забил на 18-й, 23-й и 44-й минутах матча 18-го тура Саудовской Аравии.

38-летний футболист забил как минимум три гола в 2 из 3 последних матчей за клуб из Эр-Рияда. 9 февраля у него был покер в игре с «Аль-Вахдой» (4:0).

Подробно со статистикой экс-форварда «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

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