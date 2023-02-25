Роналду оформил хет-трик в 2 из 3 последних матчей за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче с «Дамаком».

Португалец забил на 18-й, 23-й и 44-й минутах матча 18-го тура Саудовской Аравии.

38-летний футболист забил как минимум три гола в 2 из 3 последних матчей за клуб из Эр-Рияда. 9 февраля у него был покер в игре с «Аль-Вахдой» (4:0).

Подробно со статистикой экс-форварда «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?

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92 комментария

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хавбек+
будь партнеры по расторопнее мог и голевых столько же оформить
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Пирс Морган
Ответ Си Эм Панк
значит пора возвращаться в МЮ и возвращать их на 6 место 👍
У фанов МЮ кольнуло сердце
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Пирс Морган
Ответ Denis Fomin
Нашел себя! Можно конечно еще детям во дворе забивать, но и здесь норм.
Большой разницы нет
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Усама Бен Ладен
Ответ VERBLYUD
Ты в курсе сколько голов было у Роналду в первые 3 сезона в АПЛ?
ты в курсе на какой позиции он играл ?
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BananaMantana
Ответ Denis Fomin
Нашел себя! Можно конечно еще детям во дворе забивать, но и здесь норм.
Конечно норм. Вон как жепы сектантов горят. )
Не участие в погроме Клермона в Лиге 1 правда, но тоже пойдет )
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BananaMantana
Ответ Си Эм Панк
Если однажды Месси уедет в чемпионат Саудовской Аравии, то Роналду примет новый вызов и перейдет в чемпионат Бангладеша)
Зачем? В года Лео Криштиану переходил в Серию А, в Ювентус у которого начинался кризис, Месси переходил в ПСЖ. Помню его фанаты писали "он не перейдет в ПСЖ, он пойдет в МС! Ему не нужна эта фарм лига". Обе команды были в финалах до их прихода, но есть нюанс, ПСЖ вкладывает огромные нефтеденьги в команду и дальше, а Ювентус думал, что обойдется одним Роналду и пофиг на постаревший костяк.

Позже Роналду и вовсе переходил в МЮ. В целом был хорошим нападающим с кучей голов, попадал в список лучших, был несколько раз игроком месяца итд.
То есть вот сейчас Месси должен пойти в АПЛ, чтобы график не нарушать(уже нарушил Лигой 1 правда).

Это Месси должен понизить ставку с лигой. Но команда должна быть еще в ЛЧ, чтобы попытаться некоторые рекорды Роналду побить. И в таком случае какая команда ЛЧ с более слабым чемпионатом, но сама по себе сильная и конкурентная для других топов, где можно бить рекорды в ЛЧ? Какая команда подходит больше ПСЖ? )
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leeexxxxtml
Ответ Колыван
Ты ловко манипулируешь словами, я сказал, что ПСЖ стоит меньше чем все остальные клубы лиги 1. Ты мне хочешь сказать, что мол если псж в 30 раз дороже какого-то клуба, то и говорить не о чем. Но есть нюанс(которым ты естественно пренебрегаешь, ибо он неудобен для твоих высказываний). Забивать, обводить игроков стоящих на порядок дешевле(для не знающих, на порядок - в 10 раз) легче, чем стоящих на порядок дороже(или ты не согласен?). Ты так и не понял арифметику, очень жаль
Так я и говорю что есть ПСЖ, а есть остальные крестьяне фермер-лиги, которые ничего не стоят, как в игровом так и в денежном плане. И таких действительно обыгрывать легче, как во дворе. Псж - это миллиардер, который купил игрушку в виде фермер-чемпионата и всячески издевается над куклой. Месси шакаленок это быстро осознал и побежал подписывать контракт, оставив барсу в руинах.
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Салауат Нуралиев
Ответ Великий Алонсо
Криштиану вышел на пик формы 🔥🔥🔥
Великий Алонсо сел на пик Роналду)
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Си Эм Панк
Ответ Konservator
Бангладеш-то любой дурак выиграть может, а вот ты поди, стань чемпионом Зимбабве или Гондураса! Только там настоящий уровень-то и проявится.
Настоящий уровень это чемпионат Лёхи со двора и турнир Кожаный мяч)
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Колыван
Ответ leeexxxxtml
Какая разница в стоимости между ПСЖ и топ2? ПСЖ в раз 30 больше. Собственно, есть ПСЖ, и есть остальной деревенский мусор. Ты так ничего и не понял.
Ты ловко манипулируешь словами, я сказал, что ПСЖ стоит меньше чем все остальные клубы лиги 1.

Ты мне хочешь сказать, что мол если псж в 30 раз дороже какого-то клуба, то и говорить не о чем.

Но есть нюанс(которым ты естественно пренебрегаешь, ибо он неудобен для твоих высказываний).
Забивать, обводить игроков стоящих на порядок дешевле(для не знающих, на порядок - в 10 раз) легче, чем стоящих на порядок дороже(или ты не согласен?).

Ты так и не понял арифметику, очень жаль
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Tristan...
Ответ Footballeur
Дворовые (как любят здесь их называть) игроки СА между прочим победили гоата на ЧМ. Или это другое?:)
И к чему это привело СА и как ЧМ закончился для ГОАТа?
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Tazemyrat Kemalow
Неужели они всерьёз радуются этим голам 🤣хотя чему удивляться это же фаны Алнасралду 😆мне жаль их, человек не должен так опуститься!
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Франческо Тортик
Ответ VERBLYUD
У Месси в Ла Лиге больше голов, чем у Кришти в апл+ла лиге. Голы клермонам > голы в ворота Фрозиноне и Кротоне.
Играя за топовую европейскую команду, являясь частью лучшего атакующего трио в мире, голы Клермонтам = голы аутсайдерам чемпионата СА. Но даже при таком раскладе нашлась куча футболистов, забивших в Лиге1 больше голов, чем Месси. Как в прошлом сезоне, так и в этом. Думаю, дело не в силе чемпионата, а в слабости самого футболиста.
А к Роналду какие вопросы? Да, он перешел в слабый чемпионат не по уровню. Но он хотя бы доказывает, что на голову выше всех остальных, чего не сказать о Месси в Лиге1.
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Konservator
Ответ Си Эм Панк
Если однажды Месси уедет в чемпионат Саудовской Аравии, то Роналду примет новый вызов и перейдет в чемпионат Бангладеша)
Бангладеш-то любой дурак выиграть может, а вот ты поди, стань чемпионом Зимбабве или Гондураса! Только там настоящий уровень-то и проявится.
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VERBLYUD
Ответ Усама Бен Ладен
роналду во всех лигах был лучшим , а меся даже в лиге фермеров за первый сезон умудрился 6 голов забить
Ты в курсе сколько голов было у Роналду в первые 3 сезона в АПЛ?
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leeexxxxtml
Ответ Колыван
Стоимость лиги 1 - 3,35млрд€. Стоимость ПСЖ - 890млн€. Стоимость Лиги 1/ПСЖ - (3,35 - 0,89) = 2,24млрд€ > 0,89млрд€. Фанаты Роналду не могут даже два числа вычесть, что с вас взять
Какая разница в стоимости между ПСЖ и топ2? ПСЖ в раз 30 больше. Собственно, есть ПСЖ, и есть остальной деревенский мусор. Ты так ничего и не понял.
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Колыван
Ответ leeexxxxtml
Там даже меньше чем 700-800 млн у Топ 2-20 фермер лиги. Ты только подтвердил мои слова.
Стоимость лиги 1 - 3,35млрд€.
Стоимость ПСЖ - 890млн€.
Стоимость Лиги 1/ПСЖ - (3,35 - 0,89) = 2,24млрд€ > 0,89млрд€.

Фанаты Роналду не могут даже два числа вычесть, что с вас взять
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Мовлди Дагиев
Ответ Мовлди Дагиев
Ревут такие как ты.
Убери пораньше Роналду из МЮ, команда сейчас была бы на первом месте. Решфорд решает всё в МЮ
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Мовлди Дагиев
Ответ leeexxxxtml
Я так и знал что ты заревешь)))
Ревут такие как ты.
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Footballeur
Дворовые (как любят здесь их называть) игроки СА между прочим победили гоата на ЧМ. Или это другое?:)
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VERBLYUD
Ответ Франческо Тортик
Разве недавно не то же самое было, когда Роналду входил в топ бомбардиров АПЛ по результатам сезона, а Месси даже не попал в символическую сборную 5-ой лиги европы? Голы Клермонтам сравнивали с хет-триком Тоттенхему, и ничего... люди хавали.
У Месси больше голов за клубы из топ-5 лиг, 95% своих голов он забил в Испании, когда чемп Испании занимал первое место в рейтинге. У Лео только в ла лиге примерно столько же голов, сколько у Кришти в остальных 3-х чемпионатах. Голы Месси в Ла Лиге просто съедают все голы Кришти в Ла Лиге+АПЛ+80% Серии А. Кришти в серии А нормально так набивал стату против слабых команд, вот с этими голами и можешь сравнивать голы Месси против клермонов.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ benjamin92
Кто-то идёт за 8 ЗМ, а кто-то пообедал с шейхом )
Кто-то поедет получать FIFA The Best, а кто-то поедет на дачу собирать клубнику)
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Mur89
Ответ Колыван
Комментарий удален модератором
Убери состав Зенита из РПЛ и получится примерно один уровень
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leeexxxxtml
Ответ Колыван
Нет, лол. Я конечно понимаю, что у тебя проблемы с математикой. Но 700-800 млн < 2млрд€+
Там даже меньше чем 700-800 млн у Топ 2-20 фермер лиги. Ты только подтвердил мои слова.
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Tazemyrat Kemalow
Ответ VERBLYUD
Я просто в шоке. Одни и те же люди, которые хейтят Месси за то, что он делает результативные действия в 5 лиге, сейчас восхищаются голами Кришти в 476-й лиге. Они хотя бы понимают, какими 🤡 выставляют себя?))
Откуда они будут знать, такой кумир, такие фаны ☝️😂для них позориться, как ежедневно порядок вещей 🤣
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