Роналду после хет-трика «Дамаку»: «Особенный вечер! Отлично поработали, парни!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после хет-трика «Дамаку» (3:0).

«Это особенный вечер!

Отлично поработали, парни!» – написал 38-летний португалец, отметившийся 7 голами за последние 3 игры.

У Роналду 62 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56

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21 комментарий

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tm5pvbngvj
Ответ blaugrano
Красавец. Всё ещё может стать чемпионом мира. Среди паралимпийцев.
Там вроде бы игроками барселоны занято. ЛЕ и ЛЧ не дается, туда заявились
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Ignazio DE Alter
И это в 38 лет
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Александр Лазарев
Ответ Oleg
А в чем особенность вечера? 66 лига, даже испанская Сегунда Б на 54. Клоунада какая то, для детей контент, у него фан база как раз такая.
А почему тогда никто,кроме Криша, не забивает?
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Konvicted
Ответ marshalericsson1357
Чисто поехал стату набивать и заработать, когда завершит карьеру, будет щеголять циферками и говорить яяяяяя
Ты так говоришь, как будто он до перехода в чемпионат СА был каким-то ноунеймом, а не лучшим бомбардиром в истории футбола
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Muhammad Juraev
Как же я хочу, чтобы они попали в ЛЧ Азии...
Таджикский Истиклол не будет поддаваться и по привычке 4-5 голов накидает арабскому мешку)
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Oleg
А в чем особенность вечера?
66 лига, даже испанская Сегунда Б на 54.
Клоунада какая то, для детей контент, у него фан база как раз такая.
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Алексей Петров
думал ему уже 40 было
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20!8
Ответ marshalericsson1357
Чисто поехал стату набивать и заработать, когда завершит карьеру, будет щеголять циферками и говорить яяяяяя
Может себе позволить в отличие от кучи завистников))
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error505
Особенный вечер в особенной лиге, с победой!
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Бухгалтер2021
спор кто лучше закончился когда Роналду выиграл 3 ЛЧ подряд
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a.k.a. DRAGON0928
Криш в хорошей форме. Голы рабочие)
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Совесть Черданцева
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
Ты абсолютно потерял оригинальность
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blaugrano
Красавец. Всё ещё может стать чемпионом мира.
Среди паралимпийцев.
+11
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rigobersong
Ответ marshalericsson1357
Чисто поехал стату набивать и заработать, когда завершит карьеру, будет щеголять циферками и говорить яяяяяя
Надо посчитать, сколько во дворе на мадейре забил:)
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rigobersong
Ответ Андрей Федоров
Реально, чего жесть то ? Ты бы в 38 лет хоть один круг на стадионе пробежал
Леброн в 38 лет один из лучших игроков в НБА:) Не нужно искать отмазок, нужно просто признать бездарность кринжа:))
+1
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marshalericsson1357
Чисто поехал стату набивать и заработать, когда завершит карьеру, будет щеголять циферками и говорить яяяяяя
+9
-7
+2
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Decard Show
Как же велик Криштиану
+2
-8
-6
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Андрей Федоров
Ответ Барсик Юрана
Жесть, позорище
Реально, чего жесть то ? Ты бы в 38 лет хоть один круг на стадионе пробежал
+14
-3
+11
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Барсик Юрана
Ответ Чефр
в чем позорище?
Да во всем
+4
-11
-7
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Чефр
Ответ Барсик Юрана
Жесть, позорище
в чем позорище?
+11
-6
+5
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Барсик Юрана
Жесть, позорище
+7
-15
-8
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