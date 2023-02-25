Роналду после хет-трика «Дамаку»: «Особенный вечер! Отлично поработали, парни!»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после хет-трика «Дамаку» (3:0).
«Это особенный вечер!
Отлично поработали, парни!» – написал 38-летний португалец, отметившийся 7 голами за последние 3 игры.
У Роналду 62 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56
Таджикский Истиклол не будет поддаваться и по привычке 4-5 голов накидает арабскому мешку)
66 лига, даже испанская Сегунда Б на 54.
Клоунада какая то, для детей контент, у него фан база как раз такая.
Среди паралимпийцев.