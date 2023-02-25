У Роналду 62 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56
Нападающий Криштиану Роналду лидирует среди действующих игроков по числу хет-триков.
По ходу игры 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» трижды забил «Дамаку».
Всего португальца 62 хет-трика: 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии. До тридцатилетия он забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 32 раза.
Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Прям как после его 38-летия.