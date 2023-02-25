У Роналду 62 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Нападающий Криштиану Роналду лидирует среди действующих игроков по числу хет-триков.

По ходу игры 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» трижды забил «Дамаку».

Всего португальца 62 хет-трика: 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии. До тридцатилетия он забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 32 раза.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

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104 комментария

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нелюбитель футбола
Всё, посмеялись с клоуна - пора идти смотреть матчи МС, Реала и Ливера... Там всё серьёзно... Оставим клоуна с его глорами наедине... Хе-хе...
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BananaMantana
Ответ Tristan...
Реалу
Что Реалу? Хет-трик клал. Даже два, насколько помню. окей 38 остальные осталось вспомнить. Кто то же помнит их? Хет-трики Роналду штук 7-10 любой болельщик футбола со стажем в 15 лет вспомнить должен
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Кую коней
Ответ Колыван
Я выкладывал под комментами, где пренебрегали уровнем Лиги, вот и все. Лига реально слабая, я это доказал через базовую арифметику. И что ты мне хочешь про ЗП рассказать?
минус убери свой с моего комента, тогда так уж и быть просвещу не разумного
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Сергей Котов
Ответ нелюбитель футбола
Геша может там ещё сто набить - ЛЧ для него остановилась... И все это знают... Теперь любимая лига это не ЛЧ, а лига верблюдов?... Как когда то он говорил, что ЗБ для него была важнее ЗМ... А-ха-ха-ха...
я помню что он так говорил что ЗБ намного важнее ЗМ ..это было когда у него ЗБ было четыре а у месси три...и в 2016 шел на ЗБ и говорил что ее возьмет..но Суарес за пять туров его обошел...а сейчас у Месси их 6 а у него все так же 4...
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Tristan...
Ответ BananaMantana
Что за выдуманная статистика? Это кому у него без пенальти хет-трики? Уэске, Селтику, Клермону, Панаме?
Реалу
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BananaMantana
Ответ Dima Demchenko
Чувак, ты сам то понял что сказал? Пеле забил в свое время где то 500 голов именно в товарищеских игр. И именно голы в Бразилии все считают. Их где то чуть меньше, чем у Месси и Роналду. Не путай товарники и игры в бразильской лиги. Также и на сайте трансфермаркт и много других. И какие там фанаты Роналду вручают ему за покер, ЗМ?🤦🏻‍♂️ Это скорее по линии Месси, получать незаслуженно индивидуальные награды . Странногото как раз то, что некоторые фанаты Месси, как ты, несут полный бред Ладно бы ещё логический хейт был
Помню был момент, когда сектанты прикидывались фанатами Роналду, чтобы был повод писать о безумии фанатов Роналду. Сейчас уже бомбят поменьше, - кто то повзрослел, кто то понял, что это криннжово, кто то обленился и уже просто выдумывает вот такой что кто сказал и это коментит ) Таких тоже не мало )
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DIMONDI
Смешно, даже комментировать не охота
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BananaMantana
Ответ Человек1991
Хет Трики без учёта пенальти : Месси 40 , Роналду 23 . ))
Что за выдуманная статистика? Это кому у него без пенальти хет-трики? Уэске, Селтику, Клермону, Панаме?
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хавбек+
оборона конечно у команд как у барсы в матче с МЮ))
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нелюбитель футбола
Геша может там ещё сто набить - ЛЧ для него остановилась... И все это знают... Теперь любимая лига это не ЛЧ, а лига верблюдов?... Как когда то он говорил, что ЗБ для него была важнее ЗМ... А-ха-ха-ха...
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BananaMantana
Ответ TheCasper13
Кому золото чм, а кому хет-трики в верблюжей лиги.
А кому бомбить в комментариях, да? )
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Александр Степанов
Ответ Temp LC
Ты же приравниваешь Хет Трики в товарках за сборную против Боливии, Эстонии и т.д.
А типа Роналду всю жизнь забивал только Италии и Франции?😁😁
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Александр Степанов
Ответ Chris Alpachino
не обижайся, но даже если не считать хет-трики за аль-наср Роналду все равно впереди
Все нормальные болели плевать хотели на эти хет-трики)
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Максим 1986
Понятно, что лига, как тут пишут, "мусорная", но далеко не каждая заезжая "звезда" там хет-трики клепает. Роналду возвращает наконец-то себе форму, которую растерял, пропустив межсезонье.
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Оригинальный Ник
Ответ КрутойЧувак
Разница в том, что голубок провёл на 150 официальных матчей больше в Европе.
Это говорит о том, что голубок был дольше востребован в топ-5 чемпионатах. Месси по окончании сезона уедет в Америку
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samog
А про Пеле смеялись ) голы где он забивал ) как все поменялось ))
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avAngard
Ответ TheCasper13
Кому золото чм, а кому хет-трики в верблюжей лиги.
Такое ощущение что защитники не за мяч борятся, а афтографы бегут брать
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leeexxxxtml
Ответ Stormbringer
Иногда мне кажется, что ты начинаешь проявлять зачатки мышления, но очередное высокоинтеллектуальное "ухаха" быстро развеивает иллюзию:)
Ты собственно далеко не ушел ":)"
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КрутойЧувак
Ответ Оригинальный Ник
Хочешь считай 60 и 56, какая разница
Разница в том, что голубок провёл на 150 официальных матчей больше в Европе.
+2
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КрутойЧувак
Шейхи, зная, что в понедельник Месси станет лучшим игроком года по версии ФИФА, купили голубку утешительный подарок.
Прям как после его 38-летия.
+5
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КрутойЧувак
Ответ Chris Alpachino
не обижайся, но даже если не считать хет-трики за аль-наср Роналду все равно впереди
Не обижайся, но пеналду, будучи на 2,5 года старше, провел на 150 официальных матчей больше, чем Месси. При этом в Европе у них почти одинаковое количество голов. После завершение карьер обоих, статистика для голубя будет неочень.
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Stormbringer
Ответ leeexxxxtml
Вам только и вспоминать хет-трик Реалу 20-летней давности. Ведь кроме него больше ничего и не вспомнить ухахахахах)))
Иногда мне кажется, что ты начинаешь проявлять зачатки мышления, но очередное высокоинтеллектуальное "ухаха" быстро развеивает иллюзию:)
+1
-1
0
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Eduard Rastryopin
Ответ GuruFutbola
Кринж нашел спустя долгих лет унижений наконец-то чемпионат своего уровня
Ты про Кринжа который в мусорной Лиге 1 за 1.5 сезона забил меньше чем Роналду за сезон в АПЛ?
+2
-3
-1
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Человек1991
Хет Трики без учёта пенальти : Месси 40 , Роналду 23 . ))
+9
-5
+4
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Konstantin Meerov
эти хет-рики уже не считаются
+5
-1
+4
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