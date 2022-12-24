Агент Бурмистрова: «Никита – один из топовых игроков РПЛ по уровню отдачи и затрат клуба»

Агент Никиты Бурмистрова высказался о будущем 33-летнего хавбека «Сочи».

«По уровню затрат клуба и отдачи Бурмистров — один из топовых футболистов всего чемпионата. Я не буду разглашать его финансовые условия, но они, скажем так, не очень большие для . При этом он в топах по всем статистическим программам на своей позиции.

Соглашение Никиты с « » действует до конца года, но я думаю, что его продлят. Тем более у него стоит условие в контракте, и до автоматического продления не хватает буквально двух передач.

У него сейчас родился третий сын. Поэтому, думаю, его семья не стремится уезжать из Сочи — маленький ребенок, жара, солнце. Ехать куда-то за Урал, мне кажется, ему не очень хотелось бы», — сказал Антон Синьков.

В 12 матчах сезона на счету Бурмистрова 1 гол и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.