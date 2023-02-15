Георгий Мелкадзе: «Мы очень бедно жили. Если мама нормально наторговала в переходе, то покупала мне пакет яблок, если нет – одно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Мелкадзе Сочи деньги Питание Футбол

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о первой зарплате.

«Когда родители приехали в Москву, жили очень бедно. Помню, когда я со школы возвращался, мама, которая тогда торговала в переходе, если она нормально наторговала, то покупала мне пакет яблок, а если нет, то одно яблоко. Мы очень бедно жили.

Когда я получил первый контракт в «Спартаке», тогда я, наверное, не так ценил… Ну я помогал всегда родителям, но на первые деньги купил не квартиру, а машину. Она стоила три миллиона. Мама всегда поддерживает меня в этом плане. Говорит, что я заслужил это», – сказал Мелкадзе в эфире «Матч Премьер».

Мелкадзе – воспитанник «Спартака». В январе прошлого года футболист на правах свободного агента перешел в «Сочи».

В текущем сезоне Мир РПЛ  25‑летний форвард провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Добрый Ретроград
У большинства так.
Интересно какое большинство ты имеешь ввиду....
В моем окружении нет никого даже близко, кто жил бы БЕДНО, и да, среди моих знакомых бюджетников достаточно
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Кеша
Ответ NoWar
Как можно было в Москве в 2000-х годах бедно жить?
Можно было . Мелкадзе же написал «когда приехали в Москву». Вероятно снимали квартиру . Это был большой минус для семейного бюджета .
+1
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Кеша
Ответ Добрый Ретроград
И сейчас многие.
Сейчас только ты ))). Продолжай писать. Я внимательно слежу за новыми комментариями
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Александр Иванов
Ответ NoWar
Как можно было в Москве в 2000-х годах бедно жить?
Знаешь даже сейчас не все Москвичи шикуют.
+1
0
+1
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NoWar
Как можно было в Москве в 2000-х годах бедно жить?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Ответ Добрый Ретроград
И сейчас многие.
Сейчас полегче стало. Тогда вообще труба была. По себе знаю. Родителей не видели - постоянно на работе. Только футбол и спасал.
+1
-1
0
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Добрый Ретроград
Ответ Владимир Молявин
Многие так жили в 90-х и в начале нулевых.
И сейчас многие.
+4
-3
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Добрый Ретроград
Ответ LIBerly
Грустно, что беззаботный и невинный период жизни человека у многих проходил и сейчас проходит в бедности.
У большинства так.
+4
-3
+1
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Elm
Большинство жителей РФ и сейчас очень бедно живут.
+11
-5
+6
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LIBerly
Грустно, что беззаботный и невинный период жизни человека у многих проходил и сейчас проходит в бедности.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Многие так жили в 90-х и в начале нулевых.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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