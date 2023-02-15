Георгий Мелкадзе: «Мы очень бедно жили. Если мама нормально наторговала в переходе, то покупала мне пакет яблок, если нет – одно»

Форвард «Сочи» рассказал о первой зарплате.

«Когда родители приехали в Москву, жили очень бедно. Помню, когда я со школы возвращался, мама, которая тогда торговала в переходе, если она нормально наторговала, то покупала мне пакет яблок, а если нет, то одно яблоко. Мы очень бедно жили.

Когда я получил первый контракт в « », тогда я, наверное, не так ценил… Ну я помогал всегда родителям, но на первые деньги купил не квартиру, а машину. Она стоила три миллиона. Мама всегда поддерживает меня в этом плане. Говорит, что я заслужил это», – сказал Мелкадзе в эфире «Матч Премьер».

Мелкадзе – воспитанник «Спартака». В январе прошлого года футболист на правах свободного агента перешел в « ».

В текущем сезоне Мир 25‑летний форвард провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

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