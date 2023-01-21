Бердыев о лишнем весе у футболистов: «Система штрафов не работает вообще. Стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи деньги Футбол

Курбан Бердыев высказался о проблеме лишнего веса у футболистов.

«Есть ли лишний вес у игроков [«Сочи»] после каникул? Я доволен многими, но не всеми. Нет, наказывать не буду. Система штрафов не работает вообще.

Футболисты — взрослые ребята и должны понимать. Пусть один раз, второй раз они [нарушат]. Но, в конце концов, они поймут как надо. Мы стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать их», — сказал главный тренер «Сочи».

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12 комментариев

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SEM WILSON
Оштрафуйте существенно , эсли зарплата примерно 50-100 тысяча у.е в месяц на 1 раз 10% повторно 20% 50%. 50% ровно половина зарплаты как угорелые будут бегать забудут о пьянке , жратве(
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#SharkTeam
Ответ Arman FCSM
Кто-то может условную булочку съесть, и он сразу прибавит в весе. А кто-то ест всё подряд, и у того вес не изменится. У всех организмы разные
Но это не касается футболистов
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Dmitry_1986
У всех футболистов ускоренный обмен, так как 10 месяцев в году они под нагрузками с соответствующим питанием ( кроме тех, кто и в сезон позволяет лишнего, типа Азара) . Из за булочки, лишнего набрать нельзя, даже от двух, даже несколько дней подряд. Что бы за месяц набрать несколько кг лишнего, нужно мести систематически недели две три подряд все что не приколочено, а это как раз и отсутствие профессионализма. При этом нужно понимать, что из условных 2кг лишнего, минимум 1 кг это вода, просто из за отсутствия тренировок и нарушения ее обмена в организме.
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Кино Музыка
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Антон Абызов
"Тебя лучше перепрыгнуть, чем обойти"?)
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Arman FCSM
Ответ За Валенсию с 1999
А почему так?
Могу ошибаться, но это всё из-за обмена веществ в организме. У кого он обычный или замедлен, у тех возникают проблемы с лишним весом, если не следить за калориями. У кого быстрый обмен веществ, как у тебя или меня, таких проблем не возникает. Не в коня корм, как говорится)
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Ходор
Ответ За Валенсию с 1999
Как можно набирать лишний вес, будучи к тому же профессиональным спортсменом? Ума не приложу. Я, хоть и не спортсмен далеко, не имею ни грамма лишнего веса, хотя не отказываю себе ни в чём. Что они там жрут?
В отпуске перестают интенсивно тренироваться,вес и набирается,там же не говорят что речь идет о нескольких килограммах всего...
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Mark Safaniev
Ответ За Валенсию с 1999
Как можно набирать лишний вес, будучи к тому же профессиональным спортсменом? Ума не приложу. Я, хоть и не спортсмен далеко, не имею ни грамма лишнего веса, хотя не отказываю себе ни в чём. Что они там жрут?
Не думал что у всех организм разный ? Кто-то может жрать цели день и не набрать килограмма, а кто-то наоборот поесть немного, а килограмм набрал..
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За Валенсию с 1999
Ответ Arman FCSM
Кто-то может условную булочку съесть, и он сразу прибавит в весе. А кто-то ест всё подряд, и у того вес не изменится. У всех организмы разные
А почему так?
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Arman FCSM
Ответ За Валенсию с 1999
Как можно набирать лишний вес, будучи к тому же профессиональным спортсменом? Ума не приложу. Я, хоть и не спортсмен далеко, не имею ни грамма лишнего веса, хотя не отказываю себе ни в чём. Что они там жрут?
Кто-то может условную булочку съесть, и он сразу прибавит в весе. А кто-то ест всё подряд, и у того вес не изменится. У всех организмы разные
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За Валенсию с 1999
Как можно набирать лишний вес, будучи к тому же профессиональным спортсменом? Ума не приложу. Я, хоть и не спортсмен далеко, не имею ни грамма лишнего веса, хотя не отказываю себе ни в чём. Что они там жрут?
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Михаил1970
Можно даже специального специалиста в тренерский штаб пригласить, с боксерским прошлым, чтобы быстрее достучаться)
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