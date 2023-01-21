Бердыев о лишнем весе у футболистов: «Система штрафов не работает вообще. Стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать»

высказался о проблеме лишнего веса у футболистов.

«Есть ли лишний вес у игроков [«Сочи»] после каникул? Я доволен многими, но не всеми. Нет, наказывать не буду. Система штрафов не работает вообще.

Футболисты — взрослые ребята и должны понимать. Пусть один раз, второй раз они [нарушат]. Но, в конце концов, они поймут как надо. Мы стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать их», — сказал главный тренер « ».