Черданцев о броске банана в Вендела: «Чья‑то неудачная шутка, злого умысла не было. Дети снежки швыряли в комментаторскую, хотели привлечь внимание»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Георгий Черданцев Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Георгий Черданцев назвал бросок банана в Вендела неудачной шуткой.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

– Как увидели эпизод с Венделом?

– Это прямо перед комментаторской позицией произошло. Не думаю, что такие моменты стоят особого внимания. Это не было каким‑то целенаправленным киданием в кого‑то. Ну выбросили на поле. Там снежки швыряли в комментаторскую. Обернулся посмотреть – может, какая‑то агрессия. Оказалось, просто дети хотели так привлечь внимание. Смеются, машут руками.

То есть все по‑доброму было. Точно не было целенаправленного броска. Ближе к эпизоду стоял гвинейский игрок «Волги» и другие ребята. На мой взгляд, это не тот инцидент, который имел какую‑то специальную подоплеку. Просто чья‑то неудачная шутка, скажем так. Думаю, злого умысла в этом не было.

– С клубом связывались на месте? Известно, нашли ли того, кто бросал?

– Это в СМИ подняли шум. А после матча никто об этом не говорил. С кучей народу обсуждали футбол – в целом, у всех позитивное настроение. Никто этому особого значения не придал. Для Ульяновска матч Кубка – огромное событие, большой спортивный праздник. Я сам поднимал волну удивления по поводу февральских матчей.

Но Ульяновск показал пример и проделал грандиозную работу. Поле выдержало нагрузку. Вряд ли в других города в такую погоду поле будет лучше, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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44 комментария

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Кто составил коспекты Лобановского?
Представляю, сколько визгов и всхрюков было бы швырни банан в Промеску))
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Chernoy
Принести на стадион банан и бросить в темнокожего, ну конечно же, какой тут умысел, просто злая шутка. Я вот только в данном контексте не вижу разницы между умыслом и злой шуткой. Отправьте мужика в ближайший зоопарк и пусть вольеры с обезьянами убирает. Мне кажется хорошее наказание.
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Должун Ригоберкович
Надоели эти лицемерные высказывания.
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Дмитрий9779
Расскажи Жорик почему проигнорил повтор с явной рукой в штрафной.
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Олег Сагайдачный
Бросающий был с красно-белым шарфиком. . Ульяновцы не причём.
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Питекантроп
Жорик откуда про умысел знает? Его друг кидал?)
Уверен, если бы в промеса банан прилетел, умысел бы сразу все умники нашли
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Кеша
«Онижедети» - где -то я уже слышал .
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tankist231
Ответ Джон Джонон
Когда ты покупаешь бананы, в тебя их кидают.?
А че на снежки не обиделся тогда, ну банан и банан, не гавно же в него кинули, не кажется ли что много обиженных в этом мире, лгбтшники, блмщики и прочие личности, всех что то обижает.....
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Big Nick
Ответ tankist231
А че хочешь сказать среди афров нету расистов? Ну да, ну да, только белые расисты
Тут говорится о конкретном факте, а не о каких-то твоих предполагаемых или выдуманых фактах. Есть, что сказать, то приводи конкретные ситуации, благо, Гугл ещё не заблокировали.
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football_05
ты не путай ### с трамвайной ручкой.
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tankist231
Ответ Big Nick
Т.е., ты у себя в голове, что-то выдумал и представляешь это как аргумент, мол смотрите, они тоже так делают?
А че хочешь сказать среди афров нету расистов? Ну да, ну да, только белые расисты
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tankist231
Ответ Лжетрофеич
ну не одни же вы, фанайдишники, тут
Мне фанайди не нужен, мне до ближайшей команды рпл тысячи км, я и по телеку неплохо посмотрю, в тепле, с пивком,..... с бананом)))
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Джон Джонон
Ответ tankist231
Если разобраться, любят афры обиженку включать, чёт русские обидки на кидание снежков не включили, хотя нас снежками называют, сами из ничего проблему делают, давайте тогда бананы не будем есть, а то с обезьянами ассоциируется, ну если по честному это же маразм, в магазине давайте бананы держать под прилавком, а то вдруг кого то обидит что они на виду лежат
Когда ты покупаешь бананы, в тебя их кидают.?
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Big Nick
Ответ tankist231
Меня никто, но думаю где нибудь в Африке или бразилии могут так назвать, но меня это не обидит в отличии от них
Т.е., ты у себя в голове, что-то выдумал и представляешь это как аргумент, мол смотрите, они тоже так делают?
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Нейтральный критик
Ответ JealousNobody
это что за дети-обезьяны, бросающие снежки в комментаторскую? и почему это норма?
Норма. В Англии на днях Гари Невиллу в комментаторскую кабину всей трибуной кричали "Гари Невилл – идиот". Так что везде все одинаково.
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Лжетрофеич
Ответ tankist231
Понабежали блмщики)))
ну не одни же вы, фанайдишники, тут
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tankist231
Ответ Ко-ко-джамбо
Ну Чердак прапагандон работает над имиджем которого уже тупо нет🤣 Вот откуда он знает умысел, может это его друг, знакомый? Иначе откуда? Но больше всех конечно Сильдерей Сильдереич удивил, в его игрока кидают банан, даже соперники возмущены, а он как Скабеева🤡 рассказывает про Европу🤡🤡🤡
Так потому что это раздувать, реально маразм будет, уже дошли до того, что не.. а, нельзя называть не. р, хотя даже страна Нигер есть, ну не маразм ли, яйцами, помидорами обкидывают и ни че, а если бананом то вой на весь мир
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Finist-W
Ответ radio_weiss
Интересно, что по мнению Черданцева является целенаправленным, злым броском банана? Если он в голову попадает?
Если в результате броска банана повышается процент по ипотеке
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hulk&boloto
Тут надо ещё понять, что банан на матч просто так никто не возьмёт, тем более при минусовой температуре в отсутствие детей, так что, Чердак, миомо как всегда...
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ВладимирНеПутин
Зато черданцев обижался, когда его называли ипотечником. А что такого, жора? Это же простодушием были, без злого умысла
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Pavelaznaurov
Впервые согласен с Чердаком!!!! Ну кинули банан и что????? Лучше не заметить и скушать…Нет надо раздуть до всемирной катастрофы(((((
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tankist231
Ответ Лжетрофеич
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Понабежали блмщики)))
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Лжетрофеич
Ответ tankist231
Если разобраться, любят афры обиженку включать, чёт русские обидки на кидание снежков не включили, хотя нас снежками называют, сами из ничего проблему делают, давайте тогда бананы не будем есть, а то с обезьянами ассоциируется, ну если по честному это же маразм, в магазине давайте бананы держать под прилавком, а то вдруг кого то обидит что они на виду лежат
Комментарий удален модератором
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tankist231
Ответ Big Nick
Кто тебя Снежком называет? Бедненький.
Меня никто, но думаю где нибудь в Африке или бразилии могут так назвать, но меня это не обидит в отличии от них
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Quiet Dad
Если брошенный в темнокожего человека банан это символ взгляда на, в данном случае, темнокожих людей, то разбираться, наверное, не помешало бы.
Ну, не накормить же хотел бросающий миллионера таким образом.
Сравнивать снежки от детворы в комментаторскую вряд-ли стоит.
Вероятно бросающий был под шофэ, на трезвую никогда бы на такое не пошел.
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