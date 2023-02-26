Черданцев о броске банана в Вендела: «Чья‑то неудачная шутка, злого умысла не было. Дети снежки швыряли в комментаторскую, хотели привлечь внимание»

назвал бросок банана в Вендела неудачной шуткой.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

– Как увидели эпизод с Венделом?

– Это прямо перед комментаторской позицией произошло. Не думаю, что такие моменты стоят особого внимания. Это не было каким‑то целенаправленным киданием в кого‑то. Ну выбросили на поле. Там снежки швыряли в комментаторскую. Обернулся посмотреть – может, какая‑то агрессия. Оказалось, просто дети хотели так привлечь внимание. Смеются, машут руками.

То есть все по‑доброму было. Точно не было целенаправленного броска. Ближе к эпизоду стоял гвинейский игрок «Волги» и другие ребята. На мой взгляд, это не тот инцидент, который имел какую‑то специальную подоплеку. Просто чья‑то неудачная шутка, скажем так. Думаю, злого умысла в этом не было.

– С клубом связывались на месте? Известно, нашли ли того, кто бросал?

– Это в СМИ подняли шум. А после матча никто об этом не говорил. С кучей народу обсуждали футбол – в целом, у всех позитивное настроение. Никто этому особого значения не придал. Для Ульяновска матч Кубка – огромное событие, большой спортивный праздник. Я сам поднимал волну удивления по поводу февральских матчей.

Но Ульяновск показал пример и проделал грандиозную работу. Поле выдержало нагрузку. Вряд ли в других города в такую погоду поле будет лучше, – сказал комментатор « ».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска