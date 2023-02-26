Куртуа об удалении Корреа: «Атлетико» не должен жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Тибо Куртуа Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Тибо Куртуа высказался по итогам матча «Реала» и «Атлетико» (1:1) в Ла Лиге.

«Равная игра. «Атлетико» начал второй тайм лучше, а после удаления мы немного забыли, как должны играть, потому что они стали обороняться низким блоком. Мы всегда выбирали самый сложный вариант. Когда соперник в меньшинстве, важно не дарить им стандарты, потому что это их единственный шанс забить в такой ситуации.

По моему мнению, штрафной, с которого забил «Атлетико», был спорным. Набранное очко мало что нам дает, но это лучше, чем ноль», – сказал вратарь «Реала».

Также Куртуа прокомментировал эпизод с удалением Анхеля Корреа.

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

«Он сделал это движение. От судьи зависит, красная это или нет. Но они не должны жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола», – сказал Куртуа. 

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54 комментария

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Пётр Смирнов
Ответ Я Гражданин Мира
Не смешите людей. В прошлом году я болел из за Месси за псж. Реал, конкретно Бензема уничтожил за 15 минут псж. Вы сами то верите то что пишите?
Пересмотри эпизод с фолом. Там чистое нарушение
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Пётр Смирнов
Ответ Ярик01
В правилах написано, что нельзя ставить штрафные после небольшого фола? ))
В одном из последних Класико, которые я смотрел, игрок Реала сфолил на Месси рядом со штрафной, но штрафного не было:) хотя уже позже в этом же матче судья поставил штрафной в ворота Барсы там, где фола не было. Это был 2019 или 2020 год
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TravenS
По мнению Куртуа, штрафной назначается только если сопернику ногу сломали? Или в своей же фразе "небольшой фол" он не понимает, что это фол?)
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Я Гражданин Мира
Ответ Пётр Смирнов
"В заде")) я полагаю, что у большинства фанатов Мадрида что-то находится в заде, но зачем об этом так открыто говорить?)
Я не фанат Мадрида, но я полагаю что у каждого человека находится что то
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Я Гражданин Мира
Ответ Пётр Смирнов
Да, видели мы эти победы с "душком". Кашшаи и голы из офсайда в матче против Баварии, удар локтем в голову Кариусу в финале против Ливерпуля и т.д. В прошлом сезоне Бензема сфолил на Доннарумме, но гол засчитали:)
Не смешите людей.
В прошлом году я болел из за Месси за псж.
Реал, конкретно Бензема уничтожил за 15 минут псж.
Вы сами то верите то что пишите?
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Мукунку хороший
Длинный рост- короткий ум)
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Gestor_36
циркач мадридский
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Пётр Смирнов
Ответ Я Гражданин Мира
Согласен! Но зачем вообще локтем ударить игрока который находится в заде тебя. Я считаю тренер должен наказать за этого, игрока
"В заде")) я полагаю, что у большинства фанатов Мадрида что-то находится в заде, но зачем об этом так открыто говорить?)
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Пётр Смирнов
Ответ Я Гражданин Мира
И только вы не забывайте что за последние 8 лет у лучшего клуба мира , Мадридского Реала 5 побед в лиге чемпионов. А у барсе сколько, стесняюсь спросить? При всем , при этом я за реал не болею, а скорее наоборот. Я из за Месси за барсу болел. Скажите пожалуйста, почему вы не объективен? И как же вы с такими комментариями набираете столько очков?
Да, видели мы эти победы с "душком". Кашшаи и голы из офсайда в матче против Баварии, удар локтем в голову Кариусу в финале против Ливерпуля и т.д. В прошлом сезоне Бензема сфолил на Доннарумме, но гол засчитали:)
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x2dj8fx6q7
Ответ Игорь Кирьянов
Фол есть фол, небольшой или большой, какая разница 😬
Геральт?
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Я Гражданин Мира
Ответ Арман Бижанов
Они кричат что якобы Негрейра помогал Барсе с судьями, хотя сами понимают что это вообще не реально. Но зато молчат про то что президент Ла Лиги открыто везде говорит что он фанат Реала, половина судей открыто говорят что они фаны Реала и в матчах свою любовь проявляют к Вардридскому клубу созданному благодаря диктатору Франко.
А что здесь криминального, что они болеет за реал?
За кого хотят, за того и болеет.
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Butrymovich Mikalai
" Ударом то, что сделал Корреа, можно назвать с натяжкой. Скорее он попытался отпихнуть здоровенного Рюдигера. Футболист «Атлетико» попал сопернику в область груди, а не в лицо. В России, если судить по нескольким эпизодам из первой части чемпионата страны, за такой фол, скорее всего, показали бы желтую карточку."
Александр Бобров, "Спорт-Экспресс"

"64-я минута. Удаление Корреа выглядит спорно. Ударом это назвать не могу. Отпихнул. У нас максимум желтая. И то не всегда. "
Алё, реф.
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Я Гражданин Мира
Ответ Burel
как же пылает у позорного судейского проекта. Даже с чудовищным судейским ресурсом они отстают на 7(10) очков от перестраивающейся Барсы. А ведь этот ресурс не только на поле: достаточно вспомнить дискву Левандовского
И только вы не забывайте что за последние 8 лет у лучшего клуба мира , Мадридского Реала 5 побед в лиге чемпионов.
А у барсе сколько, стесняюсь спросить?
При всем , при этом я за реал не болею, а скорее наоборот.
Я из за Месси за барсу болел.
Скажите пожалуйста, почему вы не объективен?
И как же вы с такими комментариями набираете столько очков?
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trav
Ответ Vitalik Barbacari
Комментарий удален модератором
Я не болею за Барселону. С чего ты так решил? Или писать объективные и честные слова про лицемера - это значит быть фанатом Барсы?
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Vlad
Ответ Johny111
Мне прямо нравится как болельщики Барсы болеют за любой клуб против Реала, он им прямо родным становится 😂
Равно как и болельщики Реала болеют за другие клубы, играющие против Барсы. Особенно это было во время игры с МЮ. Они так и жаждали вылета Барсы. Или скажете, что это не так? Но во время классико болельщики Атлетико болеют более за Барсу, нежели за соседей. Вот и делайте выводы, кого они уважают и считают достойным
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Vitalik Barbacari
Ответ trav
Даже небольшой фол - это фол. А вот для получения КК нужны четкие критерии - и там не было фола, за который дают КК. Куртуа лицемер
Комментарий удален модератором
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Butrymovich Mikalai
Ответ Burel
"Барса зябиля левейсий голь" - разыграли штрафной в центре поля на два метра дальше от ворот, чем нарушение 😂
"эвребе , эвребе , эвребе ... "
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Ramin Mamedov
понятно, теперь ’небольшие фолы’ не должны саистеться в сторону Мадрида,
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Vlad
Ответ trav
Даже небольшой фол - это фол. А вот для получения КК нужны четкие критерии - и там не было фола, за который дают КК. Куртуа лицемер
А ведь он когда то играл за Атлетико, но ни чуточку нет уважения к бывшему клубу. А ради перехода в Реал вообще вёл себя неподобающе в Челси. Потому ни в Челси, ни в Атлетико его не уважают ни игроки, ни болельщики этих клубов.
+1
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Арман Бижанов
Они кричат что якобы Негрейра помогал Барсе с судьями, хотя сами понимают что это вообще не реально. Но зато молчат про то что президент Ла Лиги открыто везде говорит что он фанат Реала, половина судей открыто говорят что они фаны Реала и в матчах свою любовь проявляют к Вардридскому клубу созданному благодаря диктатору Франко.
+2
-3
-1
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Butrymovich Mikalai
Ответ Johny111
Мне прямо нравится как болельщики Барсы болеют за любой клуб против Реала, он им прямо родным становится 😂
а ты зайди на ветки барсы после игры с мю.... или это другое?
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-2
-1
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alwes
педриды
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trav
Ответ Ivchev
Фол есть фол, согласен полностью. Но и удар локтем есть удар локтем. Повод дать КК есть. При этом я сразу сказал, что Рюдигер приукрасил, да, но вот почему он не должен этого делать, и что он должен делать!? И вообще ни в одном комменте я не видел претензии к самому Корреа: почему ты используешь локот, и как ни как бьёшь соперника, в голову, в грудь какая разница, ты делаешь акцентированное движение локтем в пяти метрах от рефери.
Неспортивное поведение - это всего лишь ЖК. Травму онм нанёс? Нет. Рюдигер пострадал? Нет
Это обычная ЖК
+2
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Isshin88
Ответ Burel
как же пылает у позорного судейского проекта. Даже с чудовищным судейским ресурсом они отстают на 7(10) очков от перестраивающейся Барсы. А ведь этот ресурс не только на поле: достаточно вспомнить дискву Левандовского
Я конечно всё понимаю, но как мы уже поняли за последние недели, главный судейский проект - это Барселона.
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ivchev
Фол есть фол, согласен полностью. Но и удар локтем есть удар локтем. Повод дать КК есть. При этом я сразу сказал, что Рюдигер приукрасил, да, но вот почему он не должен этого делать, и что он должен делать!? И вообще ни в одном комменте я не видел претензии к самому Корреа: почему ты используешь локот, и как ни как бьёшь соперника, в голову, в грудь какая разница, ты делаешь акцентированное движение локтем в пяти метрах от рефери.
вижу в Вас знатока правил , поэтому вопрос Вам как к эксперту . а толчок локтем в ногу тоже КК .
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