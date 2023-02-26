Куртуа об удалении Корреа: «Атлетико» не должен жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола»

высказался по итогам матча «Реала» и «Атлетико» (1:1) в .

«Равная игра. «Атлетико» начал второй тайм лучше, а после удаления мы немного забыли, как должны играть, потому что они стали обороняться низким блоком. Мы всегда выбирали самый сложный вариант. Когда соперник в меньшинстве, важно не дарить им стандарты, потому что это их единственный шанс забить в такой ситуации.

По моему мнению, штрафной, с которого забил «Атлетико», был спорным. Набранное очко мало что нам дает, но это лучше, чем ноль», – сказал вратарь «Реала».

Также Куртуа прокомментировал эпизод с удалением .

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» , за что получил красную карточку от главного арбитра .

«Он сделал это движение. От судьи зависит, красная это или нет. Но они не должны жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола», – сказал Куртуа.

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