Куртуа об удалении Корреа: «Атлетико» не должен жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола»
Тибо Куртуа высказался по итогам матча «Реала» и «Атлетико» (1:1) в Ла Лиге.
«Равная игра. «Атлетико» начал второй тайм лучше, а после удаления мы немного забыли, как должны играть, потому что они стали обороняться низким блоком. Мы всегда выбирали самый сложный вариант. Когда соперник в меньшинстве, важно не дарить им стандарты, потому что это их единственный шанс забить в такой ситуации.
По моему мнению, штрафной, с которого забил «Атлетико», был спорным. Набранное очко мало что нам дает, но это лучше, чем ноль», – сказал вратарь «Реала».
Также Куртуа прокомментировал эпизод с удалением Анхеля Корреа.
На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.
«Он сделал это движение. От судьи зависит, красная это или нет. Но они не должны жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола», – сказал Куртуа.
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В прошлом году я болел из за Месси за псж.
Реал, конкретно Бензема уничтожил за 15 минут псж.
Вы сами то верите то что пишите?
За кого хотят, за того и болеет.
Александр Бобров, "Спорт-Экспресс"
"64-я минута. Удаление Корреа выглядит спорно. Ударом это назвать не могу. Отпихнул. У нас максимум желтая. И то не всегда. "
Алё, реф.
А у барсе сколько, стесняюсь спросить?
При всем , при этом я за реал не болею, а скорее наоборот.
Я из за Месси за барсу болел.
Скажите пожалуйста, почему вы не объективен?
И как же вы с такими комментариями набираете столько очков?
Это обычная ЖК