Экс-судья Итурральде о красной Корреа: «Не считаю силу удара достаточной для удаления, но и Анхель не имеет права так делать. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент»
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об удалении Анхеля Корреа.
На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.
«Такие эпизоды оцениваются по интенсивности и жестокости действия. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент, посчитал, что было проявление жестокости, и удалил игрока.
Как по мне, Рюдигер заметно приукрасил силу удара, но и Корреа не имеет права так поступать.
Мне не кажется, что сила удара была достаточной для удаления, но я понимаю, что Хиль Мансано оценил эпизод как чрезмерное применение силы и удалил игрока», – сказал бывший рефери.
Долго наверное сдерживались , после вылета в 1/16 ЛЕ сказать то особо нечего было )
А тут целое удаление в матче Реала , и кого удалили ! Корреа , который всю карьеру просто пример для подражания по части Fair Play , да и сами матрасники всегда образцово себя ведут , просто вопиющее безобразие ! Это точно Перес подкупил Мансано ! И как подло, без всяких следов ! Не то что Барса которая открыто , честно и прозрачно просто переводила деньги главе судейского корпуса 🤣
В матчах с участием сливочных он практически всегда узревает "чрезмерное применение силы", причем у соперников. Поразительная закономерность.
Кста,а почему Итуральда не высказался по поводу левой пенки кабинета в ЛЕ?)
Так зачем Вар вмешивается?