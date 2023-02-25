Экс-судья Итурральде о красной Корреа: «Не считаю силу удара достаточной для удаления, но и Анхель не имеет права так делать. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано видеоповторы Анхель Корреа Футбол

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об удалении Анхеля Корреа.

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

«Такие эпизоды оцениваются по интенсивности и жестокости действия. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент, посчитал, что было проявление жестокости, и удалил игрока.

Как по мне, Рюдигер заметно приукрасил силу удара, но и Корреа не имеет права так поступать.

Мне не кажется, что сила удара была достаточной для удаления, но я понимаю, что Хиль Мансано оценил эпизод как чрезмерное применение силы и удалил игрока», – сказал бывший рефери.

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21 комментарий

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David Becker
Ответ fedyatext
Да)? Так же как и бэйл, когда прямой ногой влетел в умтити? Ой этот момент у вас вопросы не вызвал, лицемеры
Ты про тот матч, где не дали пенальти за фол на Марсело и засчитали левый гол Месси после явного фола на Варане?
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fedyatext
Ответ David Becker
Ана конечно, Дембеле подскажет,.что игрокам Барсы можно играть прямыми шипами и нечего с ними за это не будет.
Да)? Так же как и бэйл, когда прямой ногой влетел в умтити? Ой этот момент у вас вопросы не вызвал, лицемеры
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koshaus
Ответ Hans Castorp
Ничего себе каталонские повылазили на всех ветках)) Долго наверное сдерживались , после вылета в 1/16 ЛЕ сказать то особо нечего было ) А тут целое удаление в матче Реала , и кого удалили ! Корреа , который всю карьеру просто пример для подражания по части Fair Play , да и сами матрасники всегда образцово себя ведут , просто вопиющее безобразие ! Это точно Перес подкупил Мансано ! И как подло, без всяких следов ! Не то что Барса которая открыто , честно и прозрачно просто переводила деньги главе судейского корпуса 🤣
Да уж, что им остаётся, только ныть и скулить🤣
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koshaus
В правилах нет ничего про недостаточную или достаточную силу удара. Нельзя бить соперника. Тем более сознательно. Точка. А экс-судьи могут считать как угодно, их мнение не отменяет правила. Абсолютно правильно судья удалил костолома.
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xDe xDe
Ответ Hans Castorp
Ничего себе каталонские повылазили на всех ветках)) Долго наверное сдерживались , после вылета в 1/16 ЛЕ сказать то особо нечего было ) А тут целое удаление в матче Реала , и кого удалили ! Корреа , который всю карьеру просто пример для подражания по части Fair Play , да и сами матрасники всегда образцово себя ведут , просто вопиющее безобразие ! Это точно Перес подкупил Мансано ! И как подло, без всяких следов ! Не то что Барса которая открыто , честно и прозрачно просто переводила деньги главе судейского корпуса 🤣
Во всех топах хейтерские комментарии. А мой пост, где я согласился (!) с тем, что Мансано переборщил с удалением (короче, та же точка зрения, что и у Итурральде) мгновенно заминусовали :)
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David Becker
Ответ fedyatext
Не он вмешивается когда это нужно реалу. Если вдруг у барсы спорный момент, то тут уж простите, у вас нет короны на голове)
Ана конечно, Дембеле подскажет,.что игрокам Барсы можно играть прямыми шипами и нечего с ними за это не будет.
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GuruFutbola
Ответ real19024ver
Смотрю, зажило у тебя после вылета из ЛЕ? :)Ну ничего, в следующем сезоне Сегунду точно возьмёте :))
Плохо видимо следил за мной, раз так думаешь
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real19024ver
Ответ GuruFutbola
С 10 очковым отставанием по потерянным очкам при 10кратном преимуществе в назначенных пенальти над Барсой, если это не успех, то что?)
Смотрю, зажило у тебя после вылета из ЛЕ? :)Ну ничего, в следующем сезоне Сегунду точно возьмёте :))
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Hans Castorp
Ничего себе каталонские повылазили на всех ветках))
Долго наверное сдерживались , после вылета в 1/16 ЛЕ сказать то особо нечего было )
А тут целое удаление в матче Реала , и кого удалили ! Корреа , который всю карьеру просто пример для подражания по части Fair Play , да и сами матрасники всегда образцово себя ведут , просто вопиющее безобразие ! Это точно Перес подкупил Мансано ! И как подло, без всяких следов ! Не то что Барса которая открыто , честно и прозрачно просто переводила деньги главе судейского корпуса 🤣
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MADRiD_00
Ответ Burel
Играют в 14 игроков против 11, а идут на втором месте.. это величайший королевский проект
Ну что, как там в Лиге Европы?
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Эль Иберико
"Хиль Мансано оценил эпизод как чрезмерное применение силы и удалил игрока"

В матчах с участием сливочных он практически всегда узревает "чрезмерное применение силы", причем у соперников. Поразительная закономерность.
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fedyatext
Ответ blaugrano
Ошибочные пенальти и офсайды судьи тоже видят. Так зачем Вар вмешивается?
Не он вмешивается когда это нужно реалу. Если вдруг у барсы спорный момент, то тут уж простите, у вас нет короны на голове)
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Number_2
Ничейка не входила в планы, нужно было кого-то удалить (за фол в центре, с симуляцией), поэтому все ок, вар не вмешивался))
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Butrymovich Mikalai
Ответ Vitalik Barbacari
Комментарий удален модератором
"платили арбитам: ( не бывшему и во множевенном числе )?факты есть или ты просто звездабол ...
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-2
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Vitalik Barbacari
Ответ Burel
Играют в 14 игроков против 11, а идут на втором месте.. это величайший королевский проект
Комментарий удален модератором
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белошип
А что ещё могла сказать легенда судьялоны?
Кста,а почему Итуральда не высказался по поводу левой пенки кабинета в ЛЕ?)
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GuruFutbola
Ответ Burel
Играют в 14 игроков против 11, а идут на втором месте.. это величайший королевский проект
С 10 очковым отставанием по потерянным очкам при 10кратном преимуществе в назначенных пенальти над Барсой, если это не успех, то что?)
+4
-5
-1
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blaugrano
Ошибочные пенальти и офсайды судьи тоже видят.
Так зачем Вар вмешивается?
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Xabi Alonso78
А почему, когда в матче Севилья - бчк, Кунде удалили за то, что бросил мяч в Альпу, тогда сила удара мяча была достаточной?
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-4
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GuruFutbola
Увы, но даже 12 игрок уже не способен спасти наш клуб франко, без 11 пенальти сложновато
+6
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Butrymovich Mikalai
хотел удалить, удалил. если в крадце.
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-3
0
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Burel
Играют в 14 игроков против 11, а идут на втором месте.. это величайший королевский проект
+12
-15
-3
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