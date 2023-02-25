Экс-судья Итурральде о красной Корреа: «Не считаю силу удара достаточной для удаления, но и Анхель не имеет права так делать. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент»

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об удалении .

На 64-й минуте матча против « » форвард « » в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» , за что получил красную карточку от главного арбитра .

«Такие эпизоды оцениваются по интенсивности и жестокости действия. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент, посчитал, что было проявление жестокости, и удалил игрока.

Как по мне, Рюдигер заметно приукрасил силу удара, но и Корреа не имеет права так поступать.

Мне не кажется, что сила удара была достаточной для удаления, но я понимаю, что Хиль Мансано оценил эпизод как чрезмерное применение силы и удалил игрока», – сказал бывший рефери.