«На «Бернабеу» все еще ничего нового». Твиттер «Атлетико» выложил фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами

«Атлетико» недоволен судейством в матче против «Реала» (1:1).

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра .

В твиттере «рохибланкос» появилось фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами. Его подписали так: «Это нога нашего «агрессора». На «Бернабеу» по-прежнему нет ничего нового».

Фото: twitter.com/Atleti

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