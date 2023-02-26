«На «Бернабеу» все еще ничего нового». Твиттер «Атлетико» выложил фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа соцсети Футбол

«Атлетико» недоволен судейством в матче Ла Лиги против «Реала» (1:1).

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» Анхель Корреа в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

В твиттере «рохибланкос» появилось фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами. Его подписали так: «Это нога нашего «агрессора». На «Бернабеу» по-прежнему нет ничего нового».

Фото: twitter.com/Atleti

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26 комментариев

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Причёска Бэйла
Ответ Борода Пике
Ахаххахахаххаха Когда Варан показывал свою ногу с "царапинами" от шипов Лангле, сливочные всем сайтом плакались, что надо было удалять Клемана. Да чего уж там, буквально пару дней назад такой комментарий видел. А вот как Корреа с такими же ссадинами, так беднннький. Не встречал никого лицемерные сливочных
Смысл был в том, что в том моменте с Вараном и лангле не поставили очевидный пенальти. Впрочем как всегда с барсучками. И ещё кто-то пишет про лицемерие🤦‍♂️
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Борода Пике
Ответ Slavick Nemkovsky
Бедный Корреа, его оцарапали. Звоните в скорую!
Ахаххахахаххаха
Когда Варан показывал свою ногу с "царапинами" от шипов Лангле, сливочные всем сайтом плакались, что надо было удалять Клемана. Да чего уж там, буквально пару дней назад такой комментарий видел. А вот как Корреа с такими же ссадинами, так беднннький.
Не встречал никого лицемерные сливочных
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Maksmen1995
Ответ Лысый Папа
умники в комментах видимо никогда не играли в футбол и знать не знают какую боль наносят удары шипами
относительно соц.сетей выглядит глупо.
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Jimkerry
Ответ Slavick Nemkovsky
Бедный Корреа, его оцарапали. Звоните в скорую!
Скорый нужен Рюдегеру
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Тюменец
Так это футбол, а не кордебалет. Атлетико ли этого не знать?))
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аdidаs
Ответ Harut Hovsepyan
Не ждал от Атлетико такого. Как только локтями бить, откровенно толкать и шипами влетать - так они первые, даже взять одного Вини, который столько ударов получает от них ... А тут одного поцарапали (при чем не факт, может он неудачно упал так, видео ж нет!) - и сразу заныли. Лично я не против грубой игры, стратегически необходимых грубостей и всего такого, но если мужику отвечают грубостью на грубость, а он выкладивает такого рода посты - этого я принять не могу. Для меня лучший ответ на такое - голы и трофеи. Все остальное - это низко и выглядит жалко!
до сих пор помню, тот легендарный вой атлетов, после матча с сити в лч, хотя там сити особо и не затягивал, просто как обычно владел мячом, но Атлетико жесткий батхерт словил с этого, а то что у самих каждый матч такой, об этом решили не уточнять, как будто этого никто не видел
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Harut Hovsepyan
Ответ Blaumerc
кому тогда жаловаться на судейство если не матрасам? неужели только Реалу.
Абсолютно никому! Что за бред? Почему жалобы должны стать нормой для кого-то? Проблемы нужно искать в себе и только!
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Harut Hovsepyan
Не ждал от Атлетико такого. Как только локтями бить, откровенно толкать и шипами влетать - так они первые, даже взять одного Вини, который столько ударов получает от них ... А тут одного поцарапали (при чем не факт, может он неудачно упал так, видео ж нет!) - и сразу заныли.

Лично я не против грубой игры, стратегически необходимых грубостей и всего такого, но если мужику отвечают грубостью на грубость, а он выкладивает такого рода посты - этого я принять не могу. Для меня лучший ответ на такое - голы и трофеи. Все остальное - это низко и выглядит жалко!
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Лысый Папа
умники в комментах видимо никогда не играли в футбол и знать не знают какую боль наносят удары шипами
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аdidаs
Ответ Isa Babaev
Щас бы с фонатом Реала спорить о объективности 😂
я не фанат реала, хотя кому я это объясняю, если бы все были такими же жидкими как атлетико, то после их матчей твитеры других клубов только и постили царапины после этих костоломов
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Ansu Fati
Ща прибежит Мансано и покажет красную твиттеру матрасов))
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Никому_никабельный
Расчесал комариный укус. Ну как маленький прям
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MajestySport
Игроки Атлетико ещё и жалуются, когда сами костоломы, лупят всех подряд в своём антифутболе
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Isa Babaev
Ответ Blaumerc
то есть вчерашний матч вообще не повод жаловаться?
Щас бы с фонатом Реала спорить о объективности 😂
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аdidаs
Ответ Blaumerc
то есть вчерашний матч вообще не повод жаловаться?
я не увидел во вчерашнем матче судейского беспредела
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Mark Renton
Уберите детей от экрана
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Blaumerc
Ответ аdidаs
осасуне, альмерии и т.д, но не Атлетико, Барсе и Реалу
то есть вчерашний матч вообще не повод жаловаться?
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аdidаs
Ответ Blaumerc
кому тогда жаловаться на судейство если не матрасам? неужели только Реалу.
осасуне, альмерии и т.д, но не Атлетико, Барсе и Реалу
+3
-3
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Blaumerc
Ответ аdidаs
ну не знаю, такое себе матрасами на судейство жаловаться, хотя удаление формально правильное
кому тогда жаловаться на судейство если не матрасам? неужели только Реалу.
+3
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Vlad
Болельщики Барсы воздержитесь от комментов, иначе и в этой судейской ошибке винить будут Барселону. Пусть сами фаны атлетов выскажут всё, что думают о соседях.
+3
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Slavick Nemkovsky
Бедный Корреа, его оцарапали. Звоните в скорую!
+24
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аdidаs
Ответ Isa Babaev
Имеют право, левая красная, плюс много спорных моментов свистели у пользу Реала, и это не первый раз, но даже это не помогло обыграть матрасников
ну не знаю, такое себе матрасами на судейство жаловаться, хотя удаление формально правильное
+5
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Blaumerc
да, на Бернабеу ничего нового, всё также не можете виграть, иногда поделом, а иногда из-за судейского беспредела как например вчера.
+1
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Isa Babaev
Ответ аdidаs
их теперь не остановить
Имеют право, левая красная, плюс много спорных моментов свистели у пользу Реала, и это не первый раз, но даже это не помогло обыграть матрасников
+12
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+1
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Потолковый Лампонюх™
позорные матрасы
+9
-11
-2
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