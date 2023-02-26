«На «Бернабеу» все еще ничего нового». Твиттер «Атлетико» выложил фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами
«Атлетико» недоволен судейством в матче Ла Лиги против «Реала» (1:1).
На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» Анхель Корреа в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.
В твиттере «рохибланкос» появилось фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами. Его подписали так: «Это нога нашего «агрессора». На «Бернабеу» по-прежнему нет ничего нового».
Фото: twitter.com/Atleti
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Когда Варан показывал свою ногу с "царапинами" от шипов Лангле, сливочные всем сайтом плакались, что надо было удалять Клемана. Да чего уж там, буквально пару дней назад такой комментарий видел. А вот как Корреа с такими же ссадинами, так беднннький.
Не встречал никого лицемерные сливочных
Лично я не против грубой игры, стратегически необходимых грубостей и всего такого, но если мужику отвечают грубостью на грубость, а он выкладивает такого рода посты - этого я принять не могу. Для меня лучший ответ на такое - голы и трофеи. Все остальное - это низко и выглядит жалко!