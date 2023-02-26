Облак про красную Корреа: «У «Атлетико» удаления в 5 последних дерби. Может, следующий матч начнем вдесятером»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Ян Облак Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Томас Реньонес Футбол

Вратарь «Атлетико» Ян Облак остался недоволен судейством Хесуса Хиля Мансано.

Арбитр удалил форварда Анхеля Корреа на 64-й минуте матча «матрасников» против «Реала» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.

«Последние пять дерби (на самом деле три – Sports.ru) мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнем вдесятером», – сказал Облак.

Также свое мнение высказал координатор основной команды «Атлетико» Томас Реньонес.

«Любой, кто смотрел игру, понимает, что удаления не должно быть. Но тут ничего нового, у рефери это входит в привычку. Плохо то, что подобное может стать нормой.

Игроки возмущены ситуацией, они чувствуют беспомощность из-за того, что не могут бороться в равных условиях. Подобное происходит не в первый раз. Ради футбола нам всем нужно подумать о том, что происходит. Мы платим за ошибки других.

Мы просим о том, чтобы к нам относились с уважением, давали те же возможности достойно бороться, что и другим. Все возмущены, но не знают, что делать», – сказал Реньонес.

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29 комментариев

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rigobersong
Ответ Ras Algul
да они так "унизили " в товарищеском матче)) А Реал всего лишь в 2х финалов лч и 1/4лч... Тебя походу в детстве фан Реала "обидил", вот и травма...
если тебе не стыдно за гол Рамоса в финале ЛЧ и ты ценишь такие по еды с душком, то уходишь сразу в ЧС навсегда. Мне стыдно за тебя:)
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Buzya
Ответ A_Li
Наброс г*вна на вентилятор. Ты смотрел этот момент?И не пойму,при чем тут Савич? Он вообще не участвовал в этом эпизоде.
При том, что у матрасников вся команда такая. Ну, может, и не вся. Но Корреа давно себя ведет весьма вызывающе, Савич давно грубо играет и удаляется по делу и нет. Арда Туран и кто-то ещё (имя из головы вылетело) тоже удалялись по делу и нет. А вспоминать Диего Косту - это вообще за гранью. Если бы были какие-то комитеты по неспортивному поведению, где выдавали наказания постфактум - то Коста бы вообще играл бы 1 матч через 5-10. И, замечу, - вся фигня пошла именно с приходом аргентинской кудряшки. Тот же Коста в сборной Испании такого не творил.
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Buzya
Ответ Val Smith
Ну можно винить судью что он жестко наказал за неспортивное поведение. А можно подумать о том чтоб минимизировать такое поведение, а не надеяться на благосклонность судьи. Атлетико очень грязно играет и в целом себя ведет, это неизбежно ведет к нелепым фолам.
Я что-то не помню возгласов людей, когда Зидана в финале ЧМа удалили. Да, тогда небыло интернета нормального, но и вокруг никто не говорил ничего подобного.
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Buzya
Ответ Born is the King
Интересно как можно так бессовестно тащить реал в матчах против Атлети? Атлети просто хотят ,чтобы судейки дали бороться в равных условиях, а не 10 против 14 игроков реала
по правилам рука после рикошета - это не рука.
удаление, может, и левое, было бы... но неспортивная игра карается. Может, Рюдигер и переиграл (хотя, в солнечное сплетение если норм приложиться - то там на пару минут может дыхалку перехватить, лично на себе испытал, когда старшак во время игры локтём заехал и я думал, что коньки на месте отброшу). Но факт есть факт: в спокойной ситуации игрок локтём БЬЁТ соперника. Не в пылу борьбы, не во время розыгрыша углового, когда все толкаются и это можно посчитать за борьбу. А теперь вспоминает один интересный эпизод, как Зидан закончил карьеру: ударом головы. И что он за это получил? Жёлтую?
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King_X
Ответ A_Li
Наброс г*вна на вентилятор. Ты смотрел этот момент?И не пойму,при чем тут Савич? Он вообще не участвовал в этом эпизоде.
Чел, перечитал бы интервью и коммент, авось передумал бы

1)Что Мансано шут в принципе, как 90% испанских судей - я писал уже

Спорная, ок, но в моменте было явное неигровое и неспортивное действие от игрока АТМ. Марковича из Ливерпуля много лет назад за гораздо меньшее удаляли в игре с Базелем(едва ли задел пальцем лоб соперника, а тот валялся)

2) В целом к комменту и предъяве: Облак говорит не только о сегодняшнем удалении, а о 5 последних дерби

На что ризонно пишу, мол, проблема не в дерби и не в Реале, для этого достаточно открыть стату матрасников по КК в любом турнире в последние годы
А Савич с 3 кк в 5 матчах этого года - яркая тому иллюстрация, далеко ходить не нужно

Но понимаю, что барсоглоры мыслят узколобо/держа в уме только 1 момент (кк сегодня) и с установкой "заговор", поэтому приходится объяснять дополнительно
Не благодари)
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Farhodjon Kenjayev
может начинаете играть не грязно?!
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Ras Algul
Ответ rigobersong
После того как Атлетико унизил позор мирового футбола 7-3, у риала начались комплексы и они решили заряжать красную на каждый матч:))
да они так "унизили " в товарищеском матче)) А Реал всего лишь в 2х финалов лч и 1/4лч... Тебя походу в детстве фан Реала "обидил", вот и травма...
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Гегенпрессинг Рангника
Угарал когда читал комменты от глоров Реала про судейство Барсы. Позорники забыли метровые офсайды, липовые пенальти, руки Марсело, привыкли титулы в кабинетах брать
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llolishe
Ответ Born is the King
Там не так откровенно. Но судейки над Атлети откровенно издеваются. реал госклуб и понятно,что у них очень сильная поддержка со стороны государства,но нужно хотя бы уважать такие клубы,как Атлети не имеют таких привилегий
Не увидеть удар локтем Бензема в лицо Кариуса в финале ЛЧ и это не так откровенно?Ты посмотри на ютуб как Реал до того финала добрался-увидишь много интересного)
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Born is the King
Ответ llolishe
В матчах против Атлети?Ты хотел сказать в матчах против топ клубов?
Там не так откровенно. Но судейки над Атлети откровенно издеваются. реал госклуб и понятно,что у них очень сильная поддержка со стороны государства,но нужно хотя бы уважать такие клубы,как Атлети не имеют таких привилегий
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Андрей Бутко
А нефиг постоянно грязно играть
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llolishe
Ответ Direct free kick
Атлетико постоянно мочат судьи
Финал ЛЧ тоже-там сразу фол Бейла потом гол Рамоса
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rigobersong
Не назначенный пенальти, левое удаление и риал даже при этом кое-как унес ноги:)) Я еще раз повторяю, буду мочить риал так же как и кринжа, вы заплатите за каждый свой поступок:)) Вы знаете, дядя Риго на ветер слов не бросает:))
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llolishe
Ответ Born is the King
Интересно как можно так бессовестно тащить реал в матчах против Атлети? Атлети просто хотят ,чтобы судейки дали бороться в равных условиях, а не 10 против 14 игроков реала
В матчах против Атлети?Ты хотел сказать в матчах против топ клубов?
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rigobersong
Говорил я уже или нет, но риал позор футбола это уже очевидно даже младенцу из Бангладеша:))
+6
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Born is the King
Интересно как можно так бессовестно тащить реал в матчах против Атлети? Атлети просто хотят ,чтобы судейки дали бороться в равных условиях, а не 10 против 14 игроков реала
+9
-2
+7
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Seoul Candy
Ответ llolishe
Обьясните мне момент с возможным пенальти в ворота Мадрида-как так может быть что игрок Реала толкает игрока Атлетико в штрафную и судья фиксирует фол в АТАКЕ! игрока Атлети
Потому что Мората отобрал мяч с нарушением до того как его толкнули
+5
-8
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rigobersong
После того как Атлетико унизил позор мирового футбола 7-3, у риала начались комплексы и они решили заряжать красную на каждый матч:))
+21
-11
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Yuri Ten
Конечно Барса платит судьям, а Реал не причём))
+10
-2
+8
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Val Smith
Ну можно винить судью что он жестко наказал за неспортивное поведение. А можно подумать о том чтоб минимизировать такое поведение, а не надеяться на благосклонность судьи. Атлетико очень грязно играет и в целом себя ведет, это неизбежно ведет к нелепым фолам.
+3
-2
+1
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llolishe
Обьясните мне момент с возможным пенальти в ворота Мадрида-как так может быть что игрок Реала толкает игрока Атлетико в штрафную и судья фиксирует фол в АТАКЕ! игрока Атлети
+18
-9
+9
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Direct free kick
Атлетико постоянно мочат судьи
+6
-2
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A_Li
Ответ King_X
Может тогда дело не в судьях😂🤦🏻‍♂️ В ЛЧ, да и в матчах с той же Барсой/Сельтой тож красные получают как бы)) Откройте стату Савича в последние 5 матчей - 3 КК, но виноват у них судья, ага
Наброс г*вна на вентилятор.
Ты смотрел этот момент?И не пойму,при чем тут Савич? Он вообще не участвовал в этом эпизоде.
+7
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llolishe
Ответ Zidan GOAT
А может перестанете выходить на поле, с целью провоцировать и ломать, а начнёте в футбол играть ?
Атлетико сегодня играл в футбол
За провокации отвечает Винисиус
+37
-7
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kaka10
Там ближе к концу матча был хороший повтор во всплывающем окне как Корреа резким движением руки намеренно ударил Рюдигера.

Да, удар не показался сильным. Но если этот эпизод судья сам видел, то однозначно это неспортивное поведение.

Поэтому странно тут в своей агрессии винить судью
+7
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