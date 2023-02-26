Облак про красную Корреа: «У «Атлетико» удаления в 5 последних дерби. Может, следующий матч начнем вдесятером»

Вратарь «Атлетико» остался недоволен судейством .

Арбитр удалил форварда на 64-й минуте матча «матрасников» против «Реала» (1:1) в 23-м туре .

«Последние пять дерби (на самом деле три – Sports.ru) мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнем вдесятером», – сказал Облак.

Также свое мнение высказал координатор основной команды «Атлетико» Томас Реньонес.

«Любой, кто смотрел игру, понимает, что удаления не должно быть. Но тут ничего нового, у рефери это входит в привычку. Плохо то, что подобное может стать нормой.

Игроки возмущены ситуацией, они чувствуют беспомощность из-за того, что не могут бороться в равных условиях. Подобное происходит не в первый раз. Ради футбола нам всем нужно подумать о том, что происходит. Мы платим за ошибки других.

Мы просим о том, чтобы к нам относились с уважением, давали те же возможности достойно бороться, что и другим. Все возмущены, но не знают, что делать», – сказал Реньонес.

Огненный бой «Реала» с «Атлетико»: скандальная красная, театр Симеоне, юный спаситель