Облак про красную Корреа: «У «Атлетико» удаления в 5 последних дерби. Может, следующий матч начнем вдесятером»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак остался недоволен судейством Хесуса Хиля Мансано.
Арбитр удалил форварда Анхеля Корреа на 64-й минуте матча «матрасников» против «Реала» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.
«Последние пять дерби (на самом деле три – Sports.ru) мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнем вдесятером», – сказал Облак.
Также свое мнение высказал координатор основной команды «Атлетико» Томас Реньонес.
«Любой, кто смотрел игру, понимает, что удаления не должно быть. Но тут ничего нового, у рефери это входит в привычку. Плохо то, что подобное может стать нормой.
Игроки возмущены ситуацией, они чувствуют беспомощность из-за того, что не могут бороться в равных условиях. Подобное происходит не в первый раз. Ради футбола нам всем нужно подумать о том, что происходит. Мы платим за ошибки других.
Мы просим о том, чтобы к нам относились с уважением, давали те же возможности достойно бороться, что и другим. Все возмущены, но не знают, что делать», – сказал Реньонес.
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удаление, может, и левое, было бы... но неспортивная игра карается. Может, Рюдигер и переиграл (хотя, в солнечное сплетение если норм приложиться - то там на пару минут может дыхалку перехватить, лично на себе испытал, когда старшак во время игры локтём заехал и я думал, что коньки на месте отброшу). Но факт есть факт: в спокойной ситуации игрок локтём БЬЁТ соперника. Не в пылу борьбы, не во время розыгрыша углового, когда все толкаются и это можно посчитать за борьбу. А теперь вспоминает один интересный эпизод, как Зидан закончил карьеру: ударом головы. И что он за это получил? Жёлтую?
1)Что Мансано шут в принципе, как 90% испанских судей - я писал уже
Спорная, ок, но в моменте было явное неигровое и неспортивное действие от игрока АТМ. Марковича из Ливерпуля много лет назад за гораздо меньшее удаляли в игре с Базелем(едва ли задел пальцем лоб соперника, а тот валялся)
2) В целом к комменту и предъяве: Облак говорит не только о сегодняшнем удалении, а о 5 последних дерби
На что ризонно пишу, мол, проблема не в дерби и не в Реале, для этого достаточно открыть стату матрасников по КК в любом турнире в последние годы
А Савич с 3 кк в 5 матчах этого года - яркая тому иллюстрация, далеко ходить не нужно
Но понимаю, что барсоглоры мыслят узколобо/держа в уме только 1 момент (кк сегодня) и с установкой "заговор", поэтому приходится объяснять дополнительно
Не благодари)
Ты смотрел этот момент?И не пойму,при чем тут Савич? Он вообще не участвовал в этом эпизоде.
За провокации отвечает Винисиус
Да, удар не показался сильным. Но если этот эпизод судья сам видел, то однозначно это неспортивное поведение.
Поэтому странно тут в своей агрессии винить судью