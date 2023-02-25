Аршавин о броске банана в Вендела: «Надеюсь, это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Андрей Аршавин высказался о расистской выходке в адрес Вендела.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

– Ожидали ли, что в начале 2023 года мы вернемся к теме расизма?

– Мы давно уже забыли про такое. Очень давно не было инцидентов. Неприятное случилось. В целом атмосфера была классной.

Некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны. Надеюсь, что это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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14 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
щас тебе володька пояснит кто ты и что ты, Шава
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Slavnov
ерундой занимаются,банан,нашли,наказали и на этом все,я францию смотрю,там только что не летит,когда угловые подают и ничего,тишина,а тут развели трагедию
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Дмитрий9779
Ответ Kanan Jarrus
когда ввод войск и денацификация ульяновска?
В твоём случае после отбоя.
+4
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Дмитрий9779
Ответ Kanan Jarrus
все правильно сделал: почему народные деньги идут на зарплаты венделов и прочих малкомов
Народные...🤣🤣🤣
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ТрактоПоктер
Странно, что бросает банан кто-то, а стыдно мне ....
+2
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zhukas58
Щас к этому инциденту фан айди притянут
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Kanan Jarrus
все правильно сделал: почему народные деньги идут на зарплаты венделов и прочих малкомов
+1
-5
-4
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Maks Pinkman
Это все, потому что он паспорт не попросил
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Kanan Jarrus
когда ввод войск и денацификация ульяновска?
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-5
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Катя СПб
Ответ GLASGOW
кококо
Ну и сколько яиц ты снёс?
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Катя СПб
А теперь сравним со словами Вовчика
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GLASGOW
кококо
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Сибирский литовец
Весь вечер - банановые новости . Футбол ⚽️ где ?
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Petran_grek
все люди братья!
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