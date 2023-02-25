Аршавин о броске банана в Вендела: «Надеюсь, это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе»
Андрей Аршавин высказался о расистской выходке в адрес Вендела.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
– Ожидали ли, что в начале 2023 года мы вернемся к теме расизма?
– Мы давно уже забыли про такое. Очень давно не было инцидентов. Неприятное случилось. В целом атмосфера была классной.
Некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны. Надеюсь, что это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
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