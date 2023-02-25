Аршавин о броске банана в Вендела: «Надеюсь, это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе»

высказался о расистской выходке в адрес Вендела.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

– Ожидали ли, что в начале 2023 года мы вернемся к теме расизма?

– Мы давно уже забыли про такое. Очень давно не было инцидентов. Неприятное случилось. В целом атмосфера была классной.

Некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны. Надеюсь, что это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире « ».

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