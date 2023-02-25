Экс-судья Бурруль о красной Корреа: «Рюдигер преувеличил силу удара. Анхеля нельзя было удалять»
Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление форварда «Атлетико» Анхеля Корреа.
На 64-й минуте матча против «Реала» аргентинец в центре поля ударил локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного судьи Хесуса Хиля Мансано.
«На протяжении игры рефери слишком охотно показывал карточки, и в этом случае произошло то же самое.
Футболист «Атлетико» вытянул руку и ударил Рюдигера, но защитник «Реала» преувеличил силу удара. Ни в коем случае нельзя было удалять Корреа по этой причине», – заявил экс-арбитр.
А Хиль Мансано - это просто позор футбола
Смешные такие некоторые судейки в Примере))
А кто говорит не чистейшая - открывает прошлосезонный матч Севилья - бчк, и смотрим за что удаляют Жюля Кунде)))