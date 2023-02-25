Экс-судья Бурруль о красной Корреа: «Рюдигер преувеличил силу удара. Анхеля нельзя было удалять»

Теги Атлетико дисквалификации судьи Альфонсо Перес Бурруль Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление форварда «Атлетико» Анхеля Корреа.

На 64-й минуте матча против «Реала» аргентинец в центре поля ударил локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного судьи Хесуса Хиля Мансано.

«На протяжении игры рефери слишком охотно показывал карточки, и в этом случае произошло то же самое.

Футболист «Атлетико» вытянул руку и ударил Рюдигера, но защитник «Реала» преувеличил силу удара. Ни в коем случае нельзя было удалять Корреа по этой причине», – заявил экс-арбитр.

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21 комментарий

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Игорь Климов
Все вменяемые люди видили, что Рюдигер преувеличил, но почему-то только судья этого не захотел замечать!
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
Они должны были получить по ЖК, Рюдигер за провокацию, что хватал игрока без мяча, второй за отмашку. Тут 2х мнений быть не может, ну как эта Горилла упала от тычка Смурфика это была конечно комедия:))
P.S. Если до удаления ( особенно в первом тайме ) у Реала ещё были какие-то шансы на победу, то тут только ничья и та чудом …
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Noxxx Leon
у Рюдигера с Соном помню была история, тоже спровоцировал , удалили только корейца, так что он в этом мастер
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Born is the King
Как же судейки Ла лиги сезон за сезоном издеваются над Атлети в матче против реала
+1
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zizo98
Ответ Burel
зачем ты так про Хиля Мансано - лучшего игрока реала
Негрейро
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Xabi Alonso78
Ответ Алексей Ильин
Реал очень хотел догнать Барсу любыми средствами, но в итоге по привычке заглотил по самые яйца. А Барса после эль-класико еще по затылку постучит для верности.
После класико рычажное отправится домой скулить и праздновать одну выигранную Ла лигу за 5 лет
+1
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Михо
Только сегодня днем случайно попалась нарезка моментов фэйр плей Пуйоля, все видели наверное как он зажигалку у Пике забрал и просто выбросил, которую бросили с трибун и тд. Также там было как соперник отмахнулся очень акцентированно и попал ему по лицу. Карлес не упал, не схватился за лицо… он улыбнулся и продолжил играть. Я к чему… Рюдигер не Пуйоль и близко
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Алексей Ильин
Реал очень хотел догнать Барсу любыми средствами, но в итоге по привычке заглотил по самые яйца. А Барса после эль-класико еще по затылку постучит для верности.
+2
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Четыреноль
Хиля Мансано теперь будет в почётном месте в музее сливочных. Чакыр в шоке
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инок
Реал не может - судья поможет
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Четыреноль
Господин Альфонсо, когда играешь против Реала, все аргументы принимаются как лож. Ведь они не могут по другому выиграть матч. Даже в десятером догоняли первый Мадридский клаб
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Футбол_это_жизнь
Рюдигер официально главный 🤡 Реала
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Burel
Ответ Нико Росберг
Он еще за Челси с Атлетико от Савича также падал, как будто минимум молотком там ударили. Его футбольная судьба еще накажет А Хиль Мансано - это просто позор футбола
зачем ты так про Хиля Мансано - лучшего игрока реала
+14
-3
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Xabi Alonso78
Ответ Burel
не зря у реала прозвище " судейский проект" и "меньше, чем клуб"
Комментарий скрыт
+4
-15
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Нико Росберг
Он еще за Челси с Атлетико от Савича также падал, как будто минимум молотком там ударили. Его футбольная судьба еще накажет

А Хиль Мансано - это просто позор футбола
+19
-5
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Dark.Babysitter
Да там Рюдигер сам его дёргал и мотал вовсю))
Смешные такие некоторые судейки в Примере))
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Burel
не зря у реала прозвище " судейский проект" и "меньше, чем клуб"
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Xabi Alonso78
Знатно глорье порвалось от чистейшей красной карточки.
А кто говорит не чистейшая - открывает прошлосезонный матч Севилья - бчк, и смотрим за что удаляют Жюля Кунде)))
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GuruFutbola
Даже 12 игрок модрида не дает им отставать менее чем на 10 очков от Барселоны к марту, все настолько плохо у автобуса🤣
+5
-5
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rigobersong
Они должны были получить по ЖК, Рюдигер за провокацию, что хватал игрока без мяча, второй за отмашку. Тут 2х мнений быть не может, ну как эта Горилла упала от тычка Смурфика это была конечно комедия:))
+31
-9
+22
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cektor
Актер тот еще ))
+7
-5
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