Экс-судья Бурруль о красной Корреа: «Рюдигер преувеличил силу удара. Анхеля нельзя было удалять»

прокомментировал удаление форварда « » .

На 64-й минуте матча против «Реала» аргентинец в центре поля ударил локтем в грудь защитника «Реала» , за что получил красную карточку от главного судьи .

«На протяжении игры рефери слишком охотно показывал карточки, и в этом случае произошло то же самое.

Футболист «Атлетико» вытянул руку и ударил Рюдигера, но защитник «Реала» преувеличил силу удара. Ни в коем случае нельзя было удалять Корреа по этой причине», – заявил экс-арбитр.