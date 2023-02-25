Анчелотти после 1:1 с «Атлетико»: «Ситуация в Ла Лиге стала еще сложнее. Но «Реал» будет бороться до конца»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Атлетико» (1:1).

«Ситуация в Ла Лиге сложная. Она была сложной до игры и стала еще сложнее после нее. Но мы собираемся бороться до последнего тура.

Нам не хватало скорее психологической свежести, нежели физической. Особенно когда мы стали играть в большинстве и пропустили – после этого нам потребовалось 10 минут на то, чтобы перестроиться.

В первом тайме мы хорошо контролировали мяч, но интенсивность была невысокой. А затем мы не воспользовались нашим преимуществом в численности», – сказал Анчелотти в интервью DAZN.

«Реал» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и 1 ничья. Дальше – «Барса» в Кубке Испании

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16 комментариев

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Эль Иберико
реалу бороцца легко в Примере, всегда есть 12-й игрок со стартового "свистка". И я не о болельщиках.
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Brigande
Приколист . Давай-ка собирай манатки и в Бразилию и фестивальщика Джуниора возьми с собой . Никаких идей вообще в атаке . Отдай на всадника без головы ,ака Винисиуса , а тот что-нибудь , прости Господи , придумает … Винисиус … придумает …
Обыграли кризисный Ливерпуль и подумали что короли Европы . Этот автобус Симеоне Барса даже не почувствовала бы .
Надеюсь когда-нибудь в Мадриде наконец будет системный тренер .
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Berekella 999
реал 🤧

......
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Игорь Климов
Ответ Butrymovich Mikalai
нужно больше пенальти.
Куда же ещё больше?!!!!
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Xabi Alonso78
Ответ b_arfa
Чел, кроме матча с Челси больше вспомнить что ли нечего? Где судили плохо в обе стороны и главное все мадридские глорики почему-то молчат о первом матче где не дали несколько пенальти и железную красную Баллаку. Хватит уже, смешно читать. Хиль Мансано уже не впервый раз судит плохо и предвзято это очевидный факт
Есть, просто Челси - бчк это прям самый яркий пример)
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Butrymovich Mikalai
реал ! сенсационно!! сравнял счёт!!! играя 12 на 10 !!!! я в шоке , как у них это получается ?
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Podumainemnogo
Без Каземиро не возьмут ни одного титула в этом сезоне,самая большая ошибка...
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b_arfa
Ответ Xabi Alonso78
Судейская помощь была в матче Челси - бчк, здесь же чистое удаление, за наглый акцентированный удар локтем
Чел, кроме матча с Челси больше вспомнить что ли нечего? Где судили плохо в обе стороны и главное все мадридские глорики почему-то молчат о первом матче где не дали несколько пенальти и железную красную Баллаку. Хватит уже, смешно читать. Хиль Мансано уже не впервый раз судит плохо и предвзято это очевидный факт
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Butrymovich Mikalai
Ответ Xabi Alonso78
Судейская помощь была в матче Челси - бчк, здесь же чистое удаление, за наглый акцентированный удар локтем
жаль что ты тогда ещё был только в проекте
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rigobersong
поэтому карлуха не будет на уровне великих, что в милане по 7 минут Кьево добивать добавляли, что в риале тащат каждый год:)) В Эвертоне показал свой истинный уровень:))
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Butrymovich Mikalai
нужно больше пенальти.
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Xabi Alonso78
Ответ b_arfa
Вряд ли без судейской помощи Реал сможет в этом сезоне составить конкуренцию, но самое интересное еще впереди
Судейская помощь была в матче Челси - бчк, здесь же чистое удаление, за наглый акцентированный удар локтем
+5
-10
-5
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b_arfa
Вряд ли без судейской помощи Реал сможет в этом сезоне составить конкуренцию, но самое интересное еще впереди
+13
-7
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GuruFutbola
Модрид сократил от Барсы отставание своим любимым способом, но есть нюанс)
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Фанат Лионеля Месси
Тут уже даже судьи не вытянут
Барса чемпик
+5
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Нико Росберг
В конце ошибочный титр дали, mvp матча же Хиль Мансано
+12
-8
+4
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