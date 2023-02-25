Анчелотти после 1:1 с «Атлетико»: «Ситуация в Ла Лиге стала еще сложнее. Но «Реал» будет бороться до конца»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Атлетико» (1:1).
«Ситуация в Ла Лиге сложная. Она была сложной до игры и стала еще сложнее после нее. Но мы собираемся бороться до последнего тура.
Нам не хватало скорее психологической свежести, нежели физической. Особенно когда мы стали играть в большинстве и пропустили – после этого нам потребовалось 10 минут на то, чтобы перестроиться.
В первом тайме мы хорошо контролировали мяч, но интенсивность была невысокой. А затем мы не воспользовались нашим преимуществом в численности», – сказал Анчелотти в интервью DAZN.
«Реал» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и 1 ничья. Дальше – «Барса» в Кубке Испании
Обыграли кризисный Ливерпуль и подумали что короли Европы . Этот автобус Симеоне Барса даже не почувствовала бы .
Надеюсь когда-нибудь в Мадриде наконец будет системный тренер .
......
Барса чемпик