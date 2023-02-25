«Ван Дейк обороняется пассивно после травмы. Он стоит, как фигурист, не отдается защите полностью». Гуллит об игроке «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Руд Гуллит Вирджил ван Дейк Футбол

Руд Гуллит раскритиковал игру Вирджила ван Дейка.

«С момента возвращения после травмы он обороняется пассивно. Он стоит, как фигурист, защищаясь и блокируя. Он просто не отдается этому полностью.

И у него, конечно, может быть плохой период, но он должен быть лидером. Если эта защита работает плохо, это его ответственность», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

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9 комментариев

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Александр Иванов
Неоправданно много начали его хейтить как по мне. Да ,он не в форме. Недавно вернулся после травмы, партнёра нет стабильного. Конате сломан,Матип тоже сбавил,а Гомез это вообще кошмар. Плюс линия обороны очень высокая у команды,а прессинг и центр поля работают так плохо,что у защиты появились те проблемы, которые ранее система игры сглаживала. Вирджил сбавил физически ,но не умственно. Где-то он заранее знает что сделать,но в последний момент сказывается именно физическая часть
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Kazbek Ilyassovskiy
Хотелось бы услышать мнение другого Гуллита, нашего, но те времена ушли.
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ХавиГави_Паратрупер
Зря спортс не поставил тег "фигурное катание". Ветка сразу бы заиграла новыми красками👹
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Fooler
Ответ Сергей Логинов
Так ВВД всегда так играет
До травмы так не играл.
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djamel
Вирджил стал более аккуратным, менее агрессивным, множество моментов когда он, как буд-то, передумывает идти в отбор и ждёт более вероятного шанса, чтобы отобрать мяч. Но когда этот момент наступает, оказывается так, что Ван-Дейк просто переоценивает свои физические силы, после той травмы. Вследствии этого накладывается и моральный отпечаток на психологии защитника, стабильность одно из главных качеств Вирджила. Пару лет назад в новостях выкладывали статистику к что определённый игрок первый в этом сезоне сделал обводку против Ван Дейка. Сейчас, смотря матч, мне жутковато становится, когда против него играет любой, повторю, любой нападающий. Держать линию обороны и оценивать ситуацию может и Тарковски. Ван Дейк сдал и именно поэтому на него такое давление со стороны прессы и всех фанатов.
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Carlos
Ответ djamel
Цена какая будет как думаеш?
Вряд-ли сейчас много будет
Да и к лету не поднимется цена его
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Сергей Логинов
Так ВВД всегда так играет
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djamel
Ответ Carlos
Так и есть Реально медленный неповоротливый Надо в ПСЖ его
Цена какая будет как думаеш?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carlos
Так и есть
Реально медленный неповоротливый
Надо в ПСЖ его
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-1
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