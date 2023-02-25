«Ван Дейк обороняется пассивно после травмы. Он стоит, как фигурист, не отдается защите полностью». Гуллит об игроке «Ливерпуля»

раскритиковал игру ван Дейка.

«С момента возвращения после травмы он обороняется пассивно. Он стоит, как фигурист, защищаясь и блокируя. Он просто не отдается этому полностью.

И у него, конечно, может быть плохой период, но он должен быть лидером. Если эта защита работает плохо, это его ответственность», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.