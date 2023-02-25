«Ван Дейк обороняется пассивно после травмы. Он стоит, как фигурист, не отдается защите полностью». Гуллит об игроке «Ливерпуля»
Руд Гуллит раскритиковал игру Вирджила ван Дейка.
«С момента возвращения после травмы он обороняется пассивно. Он стоит, как фигурист, защищаясь и блокируя. Он просто не отдается этому полностью.
И у него, конечно, может быть плохой период, но он должен быть лидером. Если эта защита работает плохо, это его ответственность», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.
Да и к лету не поднимется цена его
Реально медленный неповоротливый
Надо в ПСЖ его