Хосе Энрике о «Ливерпуле»: «Салах уже не тот, ван Дейк и Трент выглядят неважно. Клуб не купил тех игроков, которые были нужны»

раскритиковал игру « » в этом сезоне.

«Самая большая проблема в том, что они не купили тех игроков, которые им были нужны.

Нельзя отпустить , а взамен купить Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо – игроков, которых еще нужно приучить к . Они в порядке, но они не Мане.

и Вирджил ван Дейк выглядят неважно, Трент Александр-Арнолд тоже очень плох в этом сезоне. Я указываю не только на этих игроков, это касается всей команды. Но правда в том, что в «Ливерпуле» много футболистов мирового класса, которые играют так, что Юрген Клопп усадил бы их на скамейку, будь у него варианты.

Вчера Салах был действительно хорош (в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Реалом» (2:5) – Sports.ru), но я не знаю, что с ним происходит с тех пор, как он проиграл в финале Кубка Африки.

Он выглядит совершенно другим игроком. Вы только что продлили с ним контракт, дали ему одну из самых больших зарплат в Премьер-лиге, но он уже не тот. Я считаю, что им следует купить кого-то, кто сможет составить реальную конкуренцию [Салаху] прямо сейчас.

Весь сезон ужасен. Против «Эвертона» (2:0) и «Ньюкасла» (2:0) казалось, что они вернулись к своей лучшей игре. В начале матча [c «Реалом»] они тоже были великолепны.

Но нельзя проиграть 2:5, ведя 2:0 на «Энфилде», во втором тайме «Ливерпуль» играл ужасно», – сказал экс-защитник мерсисайдцев.