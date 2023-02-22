Хосе Энрике о «Ливерпуле»: «Салах уже не тот, ван Дейк и Трент выглядят неважно. Клуб не купил тех игроков, которые были нужны»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Хосе Энрике Лига чемпионов УЕФА Вирджил ван Дейк Садьо Мане Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Коди Гакпо Дарвин Нуньес Футбол

Хосе Энрике раскритиковал игру «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Самая большая проблема в том, что они не купили тех игроков, которые им были нужны.

Нельзя отпустить Садьо Мане, а взамен купить Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо – игроков, которых еще нужно приучить к АПЛ. Они в порядке, но они не Мане.

Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк выглядят неважно, Трент Александр-Арнолд тоже очень плох в этом сезоне. Я указываю не только на этих игроков, это касается всей команды. Но правда в том, что в «Ливерпуле» много футболистов мирового класса, которые играют так, что Юрген Клопп усадил бы их на скамейку, будь у него варианты.

Вчера Салах был действительно хорош (в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Реалом» (2:5) – Sports.ru), но я не знаю, что с ним происходит с тех пор, как он проиграл в финале Кубка Африки.

Он выглядит совершенно другим игроком. Вы только что продлили с ним контракт, дали ему одну из самых больших зарплат в Премьер-лиге, но он уже не тот. Я считаю, что им следует купить кого-то, кто сможет составить реальную конкуренцию [Салаху] прямо сейчас.

Весь сезон ужасен. Против «Эвертона» (2:0) и «Ньюкасла» (2:0) казалось, что они вернулись к своей лучшей игре. В начале матча [c «Реалом»] они тоже были великолепны.

Но нельзя проиграть 2:5, ведя 2:0 на «Энфилде», во втором тайме «Ливерпуль» играл ужасно», – сказал экс-защитник мерсисайдцев.

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10 комментариев

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NottinghamForest79
ВСЁ ВЕРНО
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Андрей Хенто
Ответ Алексей Богородицкий
Энрике слишком много стало в медиа в последние время. Посредственный игрок, но болтает чересчур. На его месте был бы благодарен Ливерпулю и защищал его игроков по максимуму/
Когда критика уместна, то почему собственно нет?Возможно это замотивирует команду на конец сезона, чтобы они смогли пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, тем более это вполне по силам Ливерпулю.
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#SharkTeam
Ответ Владимир Владимирович
Диас Нуньес Гакпо почти 200 лямов стоят , поэтому списывать спад на куплю продажу не стоит. 2:5 дома получить от не пикового Реала точно не в трансферах дело
Еще там Конате, чуть далее Жоты всякие. Уже второй состав набрали, а 9 место. Минамино того же могли и сохранить в команде
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Сергей Добрынин
Зажрались однако , Гакпо , Дарвин который не в пиковой своей форме Мадриду пяткой , что вам ещё надо
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Sergei Terekhov
Ответ Владимир Владимирович
Диас Нуньес Гакпо почти 200 лямов стоят , поэтому списывать спад на куплю продажу не стоит. 2:5 дома получить от не пикового Реала точно не в трансферах дело
Дружище в пз играет безальтернативный «труп» бывшего футболиста Фабиньо и Юнец Байчетич который весит как пол Камавинги)в защите безмозглый гомез, ибо Матип после травмы. Все трансферы в атаку были, и в первом тайме они сработали. Потом подсели, конечно + спад есть эмоциональный, играют отрезками и со сдерживанием проблемы.
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MansZ
Складывается ощущение, что у Клоппа намного больше работы впереди, чем когда он приходил в клуб
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Крыс Пол
Нуньес великолепен, единственное светлое пятно Ливерпуля в этом сезоне.
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Владимир Владимирович
Диас Нуньес Гакпо почти 200 лямов стоят , поэтому списывать спад на куплю продажу не стоит. 2:5 дома получить от не пикового Реала точно не в трансферах дело
+2
-1
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Enotaz24
Все по делу. Клопп реально молодец, что ещё что то из этих игроков выжимает.
+3
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Алексей Богородицкий
Энрике слишком много стало в медиа в последние время. Посредственный игрок, но болтает чересчур. На его месте был бы благодарен Ливерпулю и защищал его игроков по максимуму/
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-5
-5
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