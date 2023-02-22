Ван Дейк о 2:5: «Мы не роботы, иногда ошибки случаются. Мы играли против «Реала», действующего победителя ЛЧ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о причинах поражения от «Реала».

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5.

«Мы играли против мадридского «Реала», действующего победителя Лиги чемпионов. У них качественные игроки, они могут наказать за ошибки, и это они и сделали, особенно во втором тайме.

Это довольно ясно, мы не должны совершать такие ошибки. Но это случается в футболе. Вы знаете, мы не роботы. Иногда случаются ошибки. К сожалению, это так.

Единственное, что мы можем сделать, – это извлечь из этого урок и сосредоточиться на следующем матче, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет.

И если оглянуться назад, то в последних двух матчах мы сыграли хорошо, и мы должны сосредоточиться на этом, а не впадать в панику», – сказал ван Дейк.

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27 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Ответ Lobelopa
Казалось бы, поражение Ливерпуля, а больше всего полыхает и болит у свиты четвергового кабинета))
тоже заметил что мы , болельщики красных , не ноем на бланкос, ведь проиграли по делу
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vladimir.kostrichko
Получили то,что заслуживали..Жадность руководства и слабохарактерность Клоппа,который не выбил трансферы..Они потом им утрутся,как грязной тряпкой...Жалко не настолько Ливерпуль а более Юргена,его просто переиграли по всем статьям.
+1
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+1
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Данил Луговский
Ответ Lobelopa
Казалось бы, поражение Ливерпуля, а больше всего полыхает и болит у свиты четвергового кабинета))
Никто, абсолютная никто
Неадекватные фанаты Реала «Горит у фанатов Барсы, ааааа, горит»
клиника
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Блуждающий странник
У Ливерпуля на топ-4 АПЛ после победы над Ньюкаслом шансы есть, но призрачные. То, как Ливерпуль обороняется на стандартах не уровень даже подвала АПЛ, после перерыва в штрафной все игроки Ливерпуля были пассивны, никто не вступил в борьбу с Милитао
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Mikel Dominator Arteta
Ливерпуль — достойный соперник!
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Rick Sorkin
Ответ Alex Green
2 сезона до крестов был одним из лучших в мире ЦЗ, но это было до крестов(
Он был лучшим, а не одним из лучших. После крестов он уже один из
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-1
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Alexander Yavriantz
3-й гол это вообще какой-то любительский футбол, никакой опёки на линии вратарской, все спят крепким сном.
+1
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Football fanat
Не устаю повторять. Ооочень слабо играет защита и вратарь у Ливерпуля. Многие грешат на полузащиту, но это не так
+2
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+2
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llolishe
Ответ Zombieset
Лучше бы он рассказал, что он и его партнеры по обороне делали во время третьего гола Реала после штрафного, исполниненного Модричем. Чисто интересно понять психологию и логику игроков, которые только что вышли после перерыва при ничейном счете.
Что делал судья при оффсайде Родриги
+2
-4
-2
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llolishe
Оправдания одни)Пора задуматься зачем вообще вы играете в футбол
+1
-1
0
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Alex Green
Ответ Sevuska
Иногда , в прошлом , неплохие перфомансы выдавал . Вот 4:0 с Барсой запомнился , например . С историей перебор , конечно , но один сезон он точно выдал крутой 👍
2 сезона до крестов был одним из лучших в мире ЦЗ, но это было до крестов(
0
0
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Руслан Чесебиев
Ни хуа се вы ошибаетесь
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белошип
Ответ ман сити фейк
Причём тут Ман Сити?
У тебя нужно спросить причём тут фк0лч?)
+2
-3
-1
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Lobelopa
Ответ ман сити фейк
Причём тут Ман Сити?
Абсолютно ни при чём.
+3
-3
0
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ман сити фейк
Ответ белошип
Самое смешное что обиженки ноют про какую-то пенку,но никто из Ливерпуля и слова не сказал Все таки знатно 🔥у них от лучшего клуба в мире)
Причём тут Ман Сити?
0
-2
-2
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ZA.RMA
Ответ ман сити фейк
С таким высомерием надеюсь опуститесь до уровня нынешнего МЮ
С каким высокомерием?

Я говорю тоже самое, что говорит Клопп «хорошо, что игра с Реалом не каждые 3 дня» - объективная оценка ситуации.

У Реала не всегда всё гладко и хорошо, да и долгое время команда не могла пройти даже в 1/4, но на данный момент: они доказывают каждый раз, что у команды есть определённая магия в матчах ЛЧ, которой иногда кстати не хватает в ЛЛ)

Где вы там увидели высокомерие?)
+1
-2
-1
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белошип
Ответ Lobelopa
Казалось бы, поражение Ливерпуля, а больше всего полыхает и болит у свиты четвергового кабинета))
Самое смешное что обиженки ноют про какую-то пенку,но никто из Ливерпуля и слова не сказал
Все таки знатно 🔥у них от лучшего клуба в мире)
+4
-6
-2
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Zombieset
Лучше бы он рассказал, что он и его партнеры по обороне делали во время третьего гола Реала после штрафного, исполниненного Модричем. Чисто интересно понять психологию и логику игроков, которые только что вышли после перерыва при ничейном счете.
+10
0
+10
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ман сити фейк
Аке сейчас выглядит в разы увереннее чем это Дейк
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-1
-1
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Alex1104
Ответ ZA.RMA
Проиграть Реалу в ЛЧ никогда не стыдно, даже если с таким счетом:)
Как сказать. После 2-0, на Энфилде влететь 2-5 - как-то не очень. Это же не Шериф или Карабах (заранее извините, если обидел), а Ливерпуль. Не самый слабый клуб, мягко говоря. Так накосячить - нужно постараться.
+1
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ман сити фейк
Ответ ZA.RMA
Проиграть Реалу в ЛЧ никогда не стыдно, даже если с таким счетом:)
С таким высомерием надеюсь опуститесь до уровня нынешнего МЮ
+1
-6
-5
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Sevuska
Ответ dr. cage
А мне всегда было смешно, когда некоторые уникумы называли Дивандейка чуть ли не лучшим защитником современности, а некоторые и в истории.. 😁😁 По факту же, ничего кроме антропометрии эта верзила дать не может.. А его тактические отступления уже давным давно мем.. Также выделяли его якобы лидерские качества, но вчера трус вместо того, чтобы взвалить на себя все бремя обороны, свалил всю ответственность на средняка Гомеса.. Игрок уровня Инсауральде, которого толпа тупо распиарила.. Ни одного выдающегося перфоманса за всю карьеру..
Иногда , в прошлом , неплохие перфомансы выдавал . Вот 4:0 с Барсой запомнился , например .
С историей перебор , конечно , но один сезон он точно выдал крутой 👍
+1
-2
-1
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Lobelopa
Казалось бы, поражение Ливерпуля, а больше всего полыхает и болит у свиты четвергового кабинета))
+24
-9
+15
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dr. cage
А мне всегда было смешно, когда некоторые уникумы называли Дивандейка чуть ли не лучшим защитником современности, а некоторые и в истории.. 😁😁

По факту же, ничего кроме антропометрии эта верзила дать не может.. А его тактические отступления уже давным давно мем..

Также выделяли его якобы лидерские качества, но вчера трус вместо того, чтобы взвалить на себя все бремя обороны, свалил всю ответственность на средняка Гомеса..

Игрок уровня Инсауральде, которого толпа тупо распиарила..

Ни одного выдающегося перфоманса за всю карьеру..
+3
-4
-1
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Андрей Хенто
Ответ Budabuda
Салах неотомщенный
Да ладно Вам издеваться, вчера Салах был хорош, до выхода Начо. Гол +ассист и ещё два хороших у него момента было.
+5
-2
+3
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