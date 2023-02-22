Ван Дейк о 2:5: «Мы не роботы, иногда ошибки случаются. Мы играли против «Реала», действующего победителя ЛЧ»

Защитник « » высказался о причинах поражения от « ».

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.

«Мы играли против мадридского «Реала», действующего победителя Лиги чемпионов. У них качественные игроки, они могут наказать за ошибки, и это они и сделали, особенно во втором тайме.

Это довольно ясно, мы не должны совершать такие ошибки. Но это случается в футболе. Вы знаете, мы не роботы. Иногда случаются ошибки. К сожалению, это так.

Единственное, что мы можем сделать, – это извлечь из этого урок и сосредоточиться на следующем матче, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет.

И если оглянуться назад, то в последних двух матчах мы сыграли хорошо, и мы должны сосредоточиться на этом, а не впадать в панику», – сказал ван Дейк.

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