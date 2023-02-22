Ван Дейк о 2:5: «Мы не роботы, иногда ошибки случаются. Мы играли против «Реала», действующего победителя ЛЧ»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о причинах поражения от «Реала».
Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5.
«Мы играли против мадридского «Реала», действующего победителя Лиги чемпионов. У них качественные игроки, они могут наказать за ошибки, и это они и сделали, особенно во втором тайме.
Это довольно ясно, мы не должны совершать такие ошибки. Но это случается в футболе. Вы знаете, мы не роботы. Иногда случаются ошибки. К сожалению, это так.
Единственное, что мы можем сделать, – это извлечь из этого урок и сосредоточиться на следующем матче, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет.
И если оглянуться назад, то в последних двух матчах мы сыграли хорошо, и мы должны сосредоточиться на этом, а не впадать в панику», – сказал ван Дейк.
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Я говорю тоже самое, что говорит Клопп «хорошо, что игра с Реалом не каждые 3 дня» - объективная оценка ситуации.
У Реала не всегда всё гладко и хорошо, да и долгое время команда не могла пройти даже в 1/4, но на данный момент: они доказывают каждый раз, что у команды есть определённая магия в матчах ЛЧ, которой иногда кстати не хватает в ЛЛ)
Где вы там увидели высокомерие?)
Все таки знатно 🔥у них от лучшего клуба в мире)
С историей перебор , конечно , но один сезон он точно выдал крутой 👍
По факту же, ничего кроме антропометрии эта верзила дать не может.. А его тактические отступления уже давным давно мем..
Также выделяли его якобы лидерские качества, но вчера трус вместо того, чтобы взвалить на себя все бремя обороны, свалил всю ответственность на средняка Гомеса..
Игрок уровня Инсауральде, которого толпа тупо распиарила..
Ни одного выдающегося перфоманса за всю карьеру..