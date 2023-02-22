Ван Дейк о 2:5 от «Реала»: «Очень разочарован. Через 3 недели нам предстоит почти невыполнимая работа в Мадриде»

Защитник « » ван Дейк высказался о поражении от « ».

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала чемпионов со счетом 2:5.

«Через три недели нам предстоит почти невыполнимая работа в Мадриде. Но когда придет время, мы сосредоточимся, выложимся полностью и представим клуб так хорошо, как только сможем.

Очень разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Знаете, проигрывать никогда не бывает приятно. И то, как мы проиграли, почти не оставив себе шанса перед игрой в Мадриде, – это тяжело.

Это суровая реальность и то, с чем нам приходится иметь дело как команде, как единому целому. Это не самый легкий сезон, но единственный способ выйти из него – держаться вместе. И это послание.

Все злятся, все явно разочарованы, но следующая игра – когда? Через четыре дня? Так что, если мы хотим хорошо выступить там, мы должны быстро переключиться. И мы собираемся это сделать», – сказал ван Дейк.