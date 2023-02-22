Ван Дейк о 2:5 от «Реала»: «Очень разочарован. Через 3 недели нам предстоит почти невыполнимая работа в Мадриде»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «Реала». 

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5. 

«Через три недели нам предстоит почти невыполнимая работа в Мадриде. Но когда придет время, мы сосредоточимся, выложимся полностью и представим клуб так хорошо, как только сможем.

Очень разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Знаете, проигрывать никогда не бывает приятно. И то, как мы проиграли, почти не оставив себе шанса перед игрой в Мадриде, – это тяжело.

Это суровая реальность и то, с чем нам приходится иметь дело как команде, как единому целому. Это не самый легкий сезон, но единственный способ выйти из него – держаться вместе. И это послание.

Все злятся, все явно разочарованы, но следующая игра – когда? Через четыре дня? Так что, если мы хотим хорошо выступить там, мы должны быстро переключиться. И мы собираемся это сделать», – сказал ван Дейк.

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32 комментария

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Zemanuha
Ответ mqh9pzrxgf
Если судья и дальше будет игнорировать фолы араухо на вини, то возможно) все мы помним первые 5 мин последнего классико и толкал араухо руками внаглую, и срубил подкатом за который дают жк железно, но судья все в пользу барсы в этих эпизодах решил отдать
Араухо без фола Вини не остановить.
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Экспертное мнение
Ответ Mikel Dominator Arteta
Это где было левое удаление Пепе? Действительно, не зря покупали судей.
Нет, это где Роналду с лучшего места наблюдал за величайшим сольным проходом Лео Месси против Реала)))
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Экспертное мнение
Ответ Spiker1606
А почему Куртуа не убил Реал эмоционально? В этом и есть дух победителя.
В том то и дело Куртуа тоже убил Реал эмоционально, но жадный Салах не катнул на 3-0, а сыграл как пижон) А вот Реал убийством Алиссона воспользовался сполна, вот и всё.
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liverpool and barcelona fan
Да Клоппу стоит в мадрид отправить резерв, молодежку. Все потеряно уже там. И стоит сосредоточится в АПЛ.
В 2021 Кабак и Филипс намного надежно сыграли в защите против Реала дома сыграв 0-0.
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Андрей Хенто
Ответ Jeicob Harlon
а где Канате?,вроде он лучше
Конате травмирован, поэтому я его и не упоминал, так как он никак не смог бы принять участие в матче. А вот Матип был доступен и даже вышел на замену.
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3fz64j5nvq
Ответ everythingiknow00
У него кажется сейчас слезы потекут, уведите ребенка в палату
Очередной шок , еще бы , то ли еще будет !
Никак завистники Реала не поймут , что в этом клубе играют 90+ минут с уверенностью в победе
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Жаргал Шадапов
Ответ Mr.BadGuy
50 летний Модрич в конце игры возит Ливерпуль как детей, у них там физподготовка вообще есть?
Володька спрашивает?
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Экспертное мнение
Барса уже выбросила Реал из ЛЧ с праймовым Роналду в далеком 2011, после этого Перец делает всё чтобы не сводить свой Реал с Барсой)))) Отсюда и 5 ЛЧ с 2014 года.
Это где было левое удаление Пепе? Действительно, не зря покупали судей.
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Усатый КозлоБык ©
Кабзда ПятакПульке 😄🦣🚽
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Jeicob Harlon
Ответ Андрей Хенто
Когда в напарниках Такой слабый защитник, разочарование Ван Дейка понятно, а почему, кстати, сразу не играл Матип? Мне он всегда казался более надежным, нежели Гомес.
а где Канате?,вроде он лучше
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Spiker1606
Ответ Экспертное мнение
Реалу и правда опять повезло, что жадный Салах не катнул на 3-0, а Винипух забил вообще из ничего, конечно это признак класса, но не стоит делать вид, будто Реал так задумал, после 2-0 при определенных раскладах матч легко мог завершиться 5-0, уверен любой глор Мадрида думал об этом в тот момент, когда Реал выглядел словно потерянные котята. 1-й гол Винипуха разломил ход матча, а Алиссон просто убил Ливерпуль эмоционально.
А почему Куртуа не убил Реал эмоционально? В этом и есть дух победителя.
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mqh9pzrxgf
Ответ белошип
А до ответки будет хозяином привозилы Араухи)
Если судья и дальше будет игнорировать фолы араухо на вини, то возможно) все мы помним первые 5 мин последнего классико и толкал араухо руками внаглую, и срубил подкатом за который дают жк железно, но судья все в пользу барсы в этих эпизодах решил отдать
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Экспертное мнение
Ответ белошип
Так пусть полосатый кабинет в ЛЧ попробует Реалу забить 3,если хочет увидеть камбэк хозяина... Ах да,забыл,у Бчк же любимый турнир ЛЕ,а Реал там не играет)
Барса уже выбросила Реал из ЛЧ с праймовым Роналду в далеком 2011, после этого Перец делает всё чтобы не сводить свой Реал с Барсой)))) Отсюда и 5 ЛЧ с 2014 года.
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Конечно повезло, иначе где все эти крутые камбеки Реала против Барсы? Глотали 3-0, и так до конца матча, всегда)) Единственная цель - не дать забить 6. Где, ну где "характер"?
Ты забыла, что осенью реал унизил Барсу, где чистый гол бензина ещё не засчитали?
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Egor Aleksandrovich
говорят, Ван Дейк до сих пор стоит на поле Энфилда и выжидает удар.
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белошип
Ответ Экспертное мнение
Конечно повезло, иначе где все эти крутые камбеки Реала против Барсы? Глотали 3-0, и так до конца матча, всегда)) Единственная цель - не дать забить 6. Где, ну где "характер"?
Так пусть полосатый кабинет в ЛЧ попробует Реалу забить 3,если хочет увидеть камбэк хозяина... Ах да,забыл,у Бчк же любимый турнир ЛЕ,а Реал там не играет)
+4
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Активист провластных митингов
Ответ Андрей Хенто
Когда в напарниках Такой слабый защитник, разочарование Ван Дейка понятно, а почему, кстати, сразу не играл Матип? Мне он всегда казался более надежным, нежели Гомес.
Гомес гол забил, оставив Алиссона не у дел. Какие претензии? Надо чуток подкорректировать его мышление, объяснить, где свои ворота, а где - чужие. Парень смышлёный, схватит быстро, и всё наладится.
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белошип
Ответ Любезный Коссутий
через 3 недели ничего не поменяется: Винни по прежнему будет хозяином Трента и Гомеса
А до ответки будет хозяином привозилы Араухи)
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ljolik888
Миссия для Ливерпуля не выполнила. Слишком большая разница в счёте плюс Мадрид играет дома . Ничья для Клоппа будет отличным результатом .
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Экспертное мнение
Ответ Zemanuha
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Конечно повезло, иначе где все эти крутые камбеки Реала против Барсы? Глотали 3-0, и так до конца матча, всегда)) Единственная цель - не дать забить 6. Где, ну где "характер"?
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HI MARS
Ван Дейк совсем сдулся.Да да,знаю что после травмы
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Zemanuha
Ответ Экспертное мнение
Реалу и правда опять повезло, что жадный Салах не катнул на 3-0, а Винипух забил вообще из ничего, конечно это признак класса, но не стоит делать вид, будто Реал так задумал, после 2-0 при определенных раскладах матч легко мог завершиться 5-0, уверен любой глор Мадрида думал об этом в тот момент, когда Реал выглядел словно потерянные котята. 1-й гол Винипуха разломил ход матча, а Алиссон просто убил Ливерпуль эмоционально.
Комментарий удален модератором
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everythingiknow00
Ответ Экспертное мнение
Реалу и правда опять повезло, что жадный Салах не катнул на 3-0, а Винипух забил вообще из ничего, конечно это признак класса, но не стоит делать вид, будто Реал так задумал, после 2-0 при определенных раскладах матч легко мог завершиться 5-0, уверен любой глор Мадрида думал об этом в тот момент, когда Реал выглядел словно потерянные котята. 1-й гол Винипуха разломил ход матча, а Алиссон просто убил Ливерпуль эмоционально.
У него кажется сейчас слезы потекут, уведите ребенка в палату
+30
-6
+24
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Last Hero
Так Ван Дейка обыграли или нет? Если не обыграли, то 2-5 неважно
+23
-5
+18
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А.В. Бубнов
Может специально проиграли назло Генри с его скупердяйством?
0
-2
-2
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