«Мы оправдывали «Ливерпуль» весь сезон, но это был позор во втором тайме. Сейчас я бы занял место ван Дейка в обороне». Каррагер о 2:5 от «Реала»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Реала».

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5.

«Это была хаотичная игра со стороны «Ливерпуля». Позорная. Мы оправдывали их весь сезон, но во втором тайме был позор.

Проигрывать этот тайм со счетом 0:3, когда ведешь атаки в сторону Копа (фанатской трибуны – Sports.ru) при счете 2:2 и в игре на выбывание. Хаос.

Вирджил ван Дейк несколько месяцев назад сказал, что я не попал бы в эту четверку защитников. Думаю, сейчас я бы занял его место», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS.

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

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25 комментариев

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Verhovn
А всё так хорошо начиналось, казалось бы... 😄
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Великолепный Пеп
Ответ QWertY
Клопп опять доказал, что он абсолютно не гибкий коуч. При 2-0 мог играть по счету и на контрах громить Чакреал, но команда продолжила играть также как и в начале высоким блоком
Команда просто не умеет хорошо садиться вниз и это не лечится установками тренера на матч. Клуб привык обороняться через прессинг, когда команда его выключает - начинаются привозы. Я думаю Юрген не дурак и в следующем сезоне он будет либо прививать менее агрессивную игру в обороне в целом, либо возвращать прессинг капитально - в зависимости от того какой будет состав
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Rhett Butler
Ливер несколько сезонов подряд играл на запредельном для себя уровне, сейчас явный спад, такое бывает, такое у всех было, есть и будет. У Ферги, Венгера. Маура и т.д. Я не фанат Ливера, но на месте истинных болел я бы не вешал сейчас все на Клопа, черная полоса пройдет быстро с хорошей верой и поддержкой клуба, я в этом уверен на все сто...
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Кукич
Ответ Денис Давыдов
Карра уже давно зарабатывает только трепом, как и Невилл.
Но он так прав после 3 гола было деклассирование.Болельщики Реала считали на Энфилде количество передач. Я хоть ненавижу Ливер,но было жаль красных.Год назад бились за квадрупл,а через год такой позор
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KMR
Клоппу пора на выход. Иначе это опять возврат к Ливеру,который борется с трудом за место в еврокубках
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Денис Давыдов
Карра уже давно зарабатывает только трепом, как и Невилл.
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Водяра
Магуайр > Ван Дейк.
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Born is the King
Так уже все знают ,что Вандейк не идёт в отбор, а бежит назад или вижидает и пользуются этим. Но в позор устроили не только он
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fernando torres the best
Ответ QWertY
Клопп опять доказал, что он абсолютно не гибкий коуч. При 2-0 мог играть по счету и на контрах громить Чакреал, но команда продолжила играть также как и в начале высоким блоком
База
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Кукич
Во втором тайме было издевательство даже клубы Сегунды способны оказать большее сопротивление. После 3 гола Ливерпуль сдался ,а Реалу после 5 гола как то самому стало стыдно добивать итак мертвого соперника и мадридисты бросили играть
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igls54
Похоже, Ливерпуль - буль-буль
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QWertY
Клопп опять доказал, что он абсолютно не гибкий коуч. При 2-0 мог играть по счету и на контрах громить Чакреал, но команда продолжила играть также как и в начале высоким блоком
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arsenal.ave
Абсолютно согласен с Каррагером, настоящий позор!
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Растиньяк
Да ладно, просто приехала более классная команда и устроила мастер-класс. Не стоит расстраиваться, Реалу не зазорно проигрывать
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Андрей Хенто
Скорее Гомеса, просто провалил матч.
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fellx
Ван Дайк после травмы так и не вернулся, к сожалению
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Bolvan
Он стебет игроков своего клуба
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onegin2007
Ещё недавно все восхваляли Ливерпуль и Ван Дейка в том числе.
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Artem Alexeev
Ответ WelcomeBackPURE
Дылда давно уже стал средним защитником, это очевидно
и я о том же. до сих пор почует на лавра былых времен
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Stivi M.D.
Ну ван Дейка нет, а вот место Гомеса - легко. Чел привез 3 гола как минимум
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Лютик
Так прилетало не из-под Ван Дейка)
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#SharkTeam
Но вандайка вроде так и не обыграли вчера. Так вам, хейтеры
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Alex Legend
Выжидание Ван Дейка превратилось из фишки в прикол.
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#SharkTeam
Ого какой наезд от Карры
+3
-3
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WelcomeBackPURE
Дылда давно уже стал средним защитником, это очевидно
+15
-6
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