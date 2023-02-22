«Мы оправдывали «Ливерпуль» весь сезон, но это был позор во втором тайме. Сейчас я бы занял место ван Дейка в обороне». Каррагер о 2:5 от «Реала»
Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Реала».
Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5.
«Это была хаотичная игра со стороны «Ливерпуля». Позорная. Мы оправдывали их весь сезон, но во втором тайме был позор.
Проигрывать этот тайм со счетом 0:3, когда ведешь атаки в сторону Копа (фанатской трибуны – Sports.ru) при счете 2:2 и в игре на выбывание. Хаос.
Вирджил ван Дейк несколько месяцев назад сказал, что я не попал бы в эту четверку защитников. Думаю, сейчас я бы занял его место», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS.
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