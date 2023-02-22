«Мы оправдывали «Ливерпуль» весь сезон, но это был позор во втором тайме. Сейчас я бы занял место ван Дейка в обороне». Каррагер о 2:5 от «Реала»

прокомментировал поражение «Ливерпуля» от « ».

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.

«Это была хаотичная игра со стороны «Ливерпуля». Позорная. Мы оправдывали их весь сезон, но во втором тайме был позор.

Проигрывать этот тайм со счетом 0:3, когда ведешь атаки в сторону Копа (фанатской трибуны – Sports.ru) при счете 2:2 и в игре на выбывание. Хаос.

ван Дейк несколько месяцев назад сказал, что я не попал бы в эту четверку защитников. Думаю, сейчас я бы занял его место», – сказал бывший защитник « » в эфире CBS.

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

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