Миллер о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Завидуйте! Рад от всей души, это доверие страны»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Алексей Миллер обрадовался получению гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.

– Алексей Борисович, карту болельщика уже получили?

– Конечно, да! Это обязательно.

– А двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?

– Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте! – сказал председатель правления «Газпрома», катаясь на ледовом катке у «Газпром Арены».

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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49 комментариев

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Ярик01
Ответ leningrad
Кому здесь нельзя завидовать, а наоборот стоит пожалеть за феерическую глупость, так это Малкому и Клаудиньо.
Им то что, выбросят паспорт в мусор , если что
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Wiley Fox
Путин и зенит в связке

Без путина зенита бы не существовало не только в РПЛ, но и вообще
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Дмитрий9779
Ответ Slavnov
столько криков,ну получили и получили,какие вопросы,кому лучше или хуже от этого,раздувают ситуацию,я лично поздравляю малкома и клаудиньо,мало кому так везет,стать россиянами,надеюсь отплатят хорошим футболом,может быть даже в сборной
Ты так один думаешь.Не он эти крики устроил.Нормально объявили сегодня,а потом началось...При чем ни один закон не нарушен и они останутся легионерами пока,что то я не помню когда Тчуйсе давали паспорт с нарушением закона стоял такой вой.Да и Марио 4 года прожил в России перед получением паспорта и не знал русский,где были все эти лицемеры?
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Вася Васильков
))) редкий неа ... деканат. Всегда такой был
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Альтависта
Ответ Николай Иванов
Самый мерзкий персонаж в росфутболе вместе с царем🤮
Какой клуб, такие и персонажи.
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Артур Багдасарян
а чему именно надо завидовать, кто-то может объяснить? почему вообще столько разговоров про эти гражданства? ну дали и дали, молодцы, и что?
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Ярик01
Ответ Дмитрий9779
Кто о чем ,а кбпартнеры про 69,не даром фильм Фанаты по реальным событиям снимали 😁😁😁Твой партнёр ограничил комменты на его чухню ,не вывозит,позорише лютое конечно.
Бессвязная речь солевого, посочувствовать существованию сложно, сам себя калечишь
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здоровяк
Ответ evil
Понятно, челядь? Завидуйте, бояре гуляют
Нет, тут именно бояре из запитерской губернии показывают язык боярам из московской губернии - демонстрируют, что они ближе к лобызанию ног и рук царя.
Челядь на это празднике - просто забредшие свидетели, которые случайно увидели это театр подняв головы, пока опричники отвернулись полюбоваться на царя
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kin
Малком: Да будь я и негром преклонных годов,
и то, без унынья и лени
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Кую коней
Эмм, а чему завидовать? Ну ладно бы газовый монополист стал стоить на уровне какого-нибудь сраного надкусанного яблока. Тогда бы все восхитились и позавидовали Газпрому что у него такой крутой руководитель. А когда этот тyx лый перец, используя должность в личных целях, предлагает нам завидовать его пронырливости.. это уже за гранью
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Михаил Савченко
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Ну просто нехорошо так делать, понятенько? Других аргументов у критиков нет) Всё по закону сделано, я почти уверен, что на эту тему даже Зарема не будет особо набрасывать - так как тогда потом придётся оправдываться, если кто то из спамовских легов захочет паспорт
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deimon7.7
Слушай, в ловко ты это придумал, обход лимита под доверие страны выдать, я даже сначала не понял 😐
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Бухгалтер2021
а слабо сейчас в днр или лнр им поехать?
Зачем им ехать туда, вот обьясни?
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Хамыч
Чему я должен завидовать - у меня этот паспорт 30 лет уже...
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Кеша
«Завидуйте» , как то для Председателя правления ПАО Газпром звучит не солидно и по-детски . Я не против паспортов и сегодня поддержал в комментариях . Но это какое -то дно . Кто должен завидовать ? Тема не развернута . Все остальные клубы ? Или это в адрес Заремы ? Было бы интересно почитать взаимную пикировку . Продолжайте .
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leningrad
Кому здесь нельзя завидовать, а наоборот стоит пожалеть за феерическую глупость, так это Малкому и Клаудиньо.
+3
0
+3
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Бухгалтер2021
а слабо сейчас в днр или лнр им поехать?
+3
-1
+2
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JBond
Ответ Николай Иванов
Самый мерзкий персонаж в росфутболе вместе с царем🤮
То ли дело Федун с Заремой...
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-2
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Pavel Nikolaev
тьфу
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.ru
Читайте, завидуйте...
- Северный поток?..
- Не жалею, не зову, не плачу... сказал председатель правления «Газпрома», катаясь на ледовом катке у «Газпром Арены»
+5
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Дмитрий9779
Ответ MironSM84
Творят дичайший звиздец и издевательски предлагает завидовать.Лютый кошмар!!
Комментарий удален пользователем
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здоровяк
Ответ Maxim Vasnechov
Лёша рассказал бы, сколько у него паспортов на черный день припрятано. Всегда умиляло, как Миллер и компания называют себя "Страна".
Лешка Миллера величает себя потомственным немцем. Но укатит в случае чего в Иерусалим:)
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Дмитрий9779
Ответ Ярик01
Откуда у него деньги на боярку, соль в мусор выбросят, этому и рад
Кто о чем ,а кбпартнеры про 69,не даром фильм Фанаты по реальным событиям снимали 😁😁😁Твой партнёр ограничил комменты на его чухню ,не вывозит,позорише лютое конечно.
0
-5
-5
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MironSM84
Творят дичайший звиздец и издевательски предлагает завидовать.Лютый кошмар!!
+6
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+6
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Last avenger
да нас тут вроде большинство россиян, чему завидовать 🤔🤔🤔 детский лепет какой-то
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