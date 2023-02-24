Миллер о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Завидуйте! Рад от всей души, это доверие страны»

обрадовался получению гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.

– Алексей Борисович, карту болельщика уже получили?

– Конечно, да! Это обязательно.

– А двух новых россиян в составе « » поздравили?

– Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте! – сказал председатель правления « », катаясь на ледовом катке у «Газпром Арены».

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?