Миллер о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Завидуйте! Рад от всей души, это доверие страны»
Алексей Миллер обрадовался получению гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.
– Алексей Борисович, карту болельщика уже получили?
– Конечно, да! Это обязательно.
– А двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?
– Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте! – сказал председатель правления «Газпрома», катаясь на ледовом катке у «Газпром Арены».
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Без путина зенита бы не существовало не только в РПЛ, но и вообще
Челядь на это празднике - просто забредшие свидетели, которые случайно увидели это театр подняв головы, пока опричники отвернулись полюбоваться на царя
и то, без унынья и лени
- Северный поток?..
- Не жалею, не зову, не плачу... сказал председатель правления «Газпрома», катаясь на ледовом катке у «Газпром Арены»