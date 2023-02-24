«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта». Аршавин о натурализации бразильцев

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Малком Клаудиньо Чемпионат.com Футбол

Андрей Аршавин прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

Сегодня президент России Владимир Путин предоставил бразильским легионерам «Зенита» гражданство России.

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению.

Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Все возможно», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.

«Зенит» о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Поздравляем с большой привилегией стать гражданами нашей страны»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Имени
Ответ Камбоджа Иванов
Руководство Спартака тоже не понимает зачем игроку с такой зарплатой как-либо участвовать в транспортировке 400 кг наркотиков через Антверпен
Угу, прямая параллель просто. Это как если бы Спартак подарил три ножа, дал самолёт Промесу и не знал зачем он это сделал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
Ответ igls54
Как зачем? Со сборной Ирана иначе не справиться
Для Ирана надо еще Дуглас Сантоса и Венделя натурализовать. А Малком и Клаудиньо нужны, чтобы киргизов и таджиков дернуть в этом году, а не гонять унылые ничейки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Андрей Сергеевич, потому что на вашей грядке никак не вырастают полноценные игроки, способные сразу пополнить основной состав Зенита. Уж сколько вы там за ними ухаживаете-поливаете, вырастают одни сорняки в академии. А играть то надо основной команде кем-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Как зачем? Со сборной Ирана иначе не справиться
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Александрович
Если бы сборную не отстранили, то это было бы реальным усилением, многие были бы только за, если уж Ари и Гильермо играли за сборную, то почему бы и нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Ответ Kit244098
Цель то предельно понятна. Заманить то больше никого не удастся, дай бог эту парочку то удержать. Будут финансовые преференции. А бразилы за деньги хоть мать родную продать готовы))
Хорошо, что россияне не такие, и заместители министерства обороны не нагребли столько денег, что на фронте ЧВК, состоящие из зеков, воюют лучше, чем "вторая армия мира".
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Андер Эррера
чтобы освободить место для легионеров.
Малком сможет быть не легионером минимум через год,если подаст заявление в ФИФА о смене спортивного гражданства,Клауд через 3.Вряд ли оба будут в Зените уже.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Ответ Пользователь Имени
У заместителя генерального директора "Зенита" нет понимания зачем игрокам "Зенита" выдали российские паспорта, сильно )
Руководство Спартака тоже не понимает зачем игроку с такой зарплатой как-либо участвовать в транспортировке 400 кг наркотиков через Антверпен
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Цель то предельно понятна. Заманить то больше никого не удастся, дай бог эту парочку то удержать. Будут финансовые преференции. А бразилы за деньги хоть мать родную продать готовы))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андер Эррера
чтобы освободить место для легионеров.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Царь просил олимпийских чемпионов - он их получил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Имени
У заместителя генерального директора "Зенита" нет понимания зачем игрокам "Зенита" выдали российские паспорта, сильно )
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Владимир Владимирович решил самобытным способом сменить погоду в Москве. Вчера было −9°, сегодня −5°, а завтра уже 0°. Болельщики московских клубов отлично согревают от указа президента о паспортах для Малкома и Клаудиньо.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Slobodskikh
Чтобы мобилизовать
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий