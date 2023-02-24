«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта». Аршавин о натурализации бразильцев
Андрей Аршавин прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.
Сегодня президент России Владимир Путин предоставил бразильским легионерам «Зенита» гражданство России.
«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению.
Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Все возможно», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.
«Зенит» о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Поздравляем с большой привилегией стать гражданами нашей страны»
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