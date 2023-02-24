Депутат Журова о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Смелый поступок. Понимаем, какое осуждение в мире это может вызвать сейчас»

Светлана Журова считает, что Малком и Клуадиньо совершили смелый поступок.

Сегодня игроки « » получили гражданство России указом Владимира Путина.

«В нынешней ситуации вообще просить российское гражданство, особенно легионерам, достаточно смелый поступок. Когда раньше легионеры просили российское гражданство, это было одно, сейчас же мы понимаем, какое осуждение в мире это может вызвать.

По-разному к этому относятся. Спортсмен, который просит российское гражданство, миллион раз подумает, а стоит ли ему это делать, к сожалению. Пройдет время, все вернется на круги своя и это будет нормой.

Но в данный момент это достаточно не так просто. И когда такое происходит, это даже для мирового спорта становится неожиданностью.

Как так? Русские должны бежать из России, а тут легионеры, наоборот, к ним приезжают. Это развеивает ряд мифов по поводу смены гражданства наших спортсменов», – сказала депутат Госдумы РФ.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?