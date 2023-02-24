«Путин показал, насколько хорошие отношения с Бразилией». Ари о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо

Ари считает, что пример и Клаудиньо сподвигнет бразильцев получать гражданство РФ.

Сегодня игроки « » получили гражданство России указом .

«Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией. Я думаю, что это будет хорошо для тех, кто хочет играть за сборную России.

Конечно, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо поспособствует желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России, всегда показывать хороший футбол», – сказал экс-форвард «Спартака» и «Краснодара», получивший российское гражданство в 2018 году.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что в итоге у них со сборной и статусом легионеров?