«Путин показал, насколько хорошие отношения с Бразилией». Ари о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Путин Ари натурализация Малком Клаудиньо ТАСС Футбол

Ари считает, что пример Малкома и Клаудиньо сподвигнет бразильцев получать гражданство РФ.

Сегодня игроки «Зенита» получили гражданство России указом Владимира Путина.

«Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией. Я думаю, что это будет хорошо для тех, кто хочет играть за сборную России.

Конечно, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо поспособствует желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России, всегда показывать хороший футбол», – сказал экс-форвард «Спартака» и «Краснодара», получивший российское гражданство в 2018 году.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что в итоге у них со сборной и статусом легионеров?

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58 комментариев

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гога11
Хорошие отношения с Бразилией это просто счастье, экономически развитая страна, по соседству с нами находится, очень выгодно развивать сотрудничество.
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Деметрио
Ответ Мишаня Кашников
совершенно разные страны по любому уровню, у нас нет таких помоек, целые районы куда полиция не сунется, банды там уличные , у нас сразу на бутылку садят такое явное беззаконие
С Гаити бы Россию на одну доску поставили - спортовские знатоки жизни и это бы заплюсовали.
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Dimario
Ответ Antonio Romangoli
Ты знаешь или утверждаешь это от слов другого человека?
ты мне на мой вопрос ответишь?
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Dimario
Ответ Мишаня Кашников
совершенно разные страны по любому уровню, у нас нет таких помоек, целые районы куда полиция не сунется, банды там уличные , у нас сразу на бутылку садят такое явное беззаконие
Да ты чо?
На Кавказ давно заезжал? Много ты там сможешь за свои права покачать? Рабство на кирпичных заводах Дагестана как там поживает?
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Sergunja
Ответ priova 2
А можно показать тоже самое, только к русскому народу?
У тебя гражданства РФ нет?)
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Костя Кот
сколько ##### тут набежало
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Antonio Romangoli
Ответ Dimario
да, я знаю, что платят. А теперь твоя аргументация почему не платят?
Ты знаешь или утверждаешь это от слов другого человека?
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Мишаня Кашников
Ответ Dimario
Россия -- это и есть что-то типа Бразилии на своем континенте по менталитету, уровню жизни. отношению к законам и коррупции. Только воюет и нос сует везде еще.
совершенно разные страны по любому уровню, у нас нет таких помоек, целые районы куда полиция не сунется, банды там уличные , у нас сразу на бутылку садят такое явное беззаконие
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Dimario
Ответ Antonio Romangoli
не шатай манямирок у человека, ему так удобнее жить. зачем изучать систему налогообложения и забивать себе голову, если можно просто сделать вот так "пук, среньк". - Тут ты ответил человеку , что они платят налоги 13% , ты уверен , что этот человек знает , платят они или нет , или ты тоже " пук, среньк" сделал ?
да, я знаю, что платят.
А теперь твоя аргументация почему не платят?
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Дави На кнопы
🙈
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Antonio Romangoli
Ответ Dimario
А ты уверен, что нет?
не шатай манямирок у человека, ему так удобнее жить.
зачем изучать систему налогообложения и забивать себе голову, если можно просто сделать вот так "пук, среньк". - Тут ты ответил человеку , что они платят налоги 13% , ты уверен , что этот человек знает , платят они или нет , или ты тоже " пук, среньк" сделал ?
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Берни Парент
"Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией..."
"А с Францией и США хуже что ли?!",-недоумённо переглянувшись, спросили Депардье и Сигал.
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natetinain
как же лихо усилилась сборная россии. таджикистан с киргизией напряглись. никарагуа в полном трасе.
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Alex Legend
Ответ В Питере Пять
Ну так 15 рублей за коммент сами себя не заработают. А спорт ты не обсуждаешь здесь.)))
Стараюсь как могу, жаль что ты меня раскрыл.
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Виктор Литвинов
Ответ Дмитрий Раткович
Да все адекватные понимают что Зенит что СКА это позор спортивного мира.
Абсолютно верно. Как и Питер, давший нам все это
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priova 2
А можно показать тоже самое, только к русскому народу?
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Dimario
Ответ Antonio Romangoli
А ты уверен , что они эти налоги платят ? 13% .
А ты уверен, что нет?
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Denis Spiridenock
Ответ Николай Иванов
Комментарий удален модератором
думаю это просто одно из условий получения паспорта
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Dimario
Ответ Дмитрий Раткович
Да все адекватные понимают что Зенит что СКА это позор спортивного мира.
опять москвичи стонут, бгг
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фанат Ска хабаровска
Ответ В Питере Пять
Ну так 15 рублей за коммент сами себя не заработают. А спорт ты не обсуждаешь здесь.)))
Вы бы хоть что-то новое придумали, а то одно и тоже про 15 рублей
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RembaXXX
Выдайте уже повестку этому патриоту и отправьте куда нибудь под Бахмут.
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-3
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Beloded2007
Ари станет преемником Пескова
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Dimario
Ответ Buharoid
У Бразилии хотя бы есть крутой климат и нет комплекса смехдержавы.
Ну климат в заслуги ставить такое себе.
Колониальная страна.
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4r9dd4xr9n
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Тут нужно серьезное лечение
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Antonio Romangoli
Ответ Dimario
не шатай манямирок у человека, ему так удобнее жить. зачем изучать систему налогообложения и забивать себе голову, если можно просто сделать вот так "пук, среньк".
А ты уверен , что они эти налоги платят ? 13% .
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