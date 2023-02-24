«Путин показал, насколько хорошие отношения с Бразилией». Ари о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо
Ари считает, что пример Малкома и Клаудиньо сподвигнет бразильцев получать гражданство РФ.
Сегодня игроки «Зенита» получили гражданство России указом Владимира Путина.
«Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией. Я думаю, что это будет хорошо для тех, кто хочет играть за сборную России.
Конечно, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо поспособствует желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России, всегда показывать хороший футбол», – сказал экс-форвард «Спартака» и «Краснодара», получивший российское гражданство в 2018 году.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что в итоге у них со сборной и статусом легионеров?
На Кавказ давно заезжал? Много ты там сможешь за свои права покачать? Рабство на кирпичных заводах Дагестана как там поживает?
А теперь твоя аргументация почему не платят?
зачем изучать систему налогообложения и забивать себе голову, если можно просто сделать вот так "пук, среньк". - Тут ты ответил человеку , что они платят налоги 13% , ты уверен , что этот человек знает , платят они или нет , или ты тоже " пук, среньк" сделал ?
"А с Францией и США хуже что ли?!",-недоумённо переглянувшись, спросили Депардье и Сигал.
Колониальная страна.