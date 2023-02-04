Тен Хаг о ситуации с Гринвудом: «Мы не роботы, но должны сосредоточиться на работе. У нас так много игр, что нет времени отвлекаться»

Главный тренер « » тен Хаг высказался о ситуации с .

Напомним, с нападающего манкунианцев сняли обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством. Английский клуб сообщил, что проведет свое собственное расследование. Гринвуд не играл с 22 января 2022 года.

«Это действительно важно, но иногда возникают различные сторонние вопросы. Вы, как клуб и команда, должны справляться с этими ситуациями. У нас есть стандарты и ценности. Мы должны жить в соответствии с этими высокими стандартами и ценностями, это закладывает фундамент [на будущее], если у команды хорошая культура и дух.

Это наша работа – ни на что не отвлекаться. Мы люди, и иногда возникают разные вопросы. Мы не роботы, но мы должны сосредоточиться на своей работе.

У нас так много игр, что у нас нет времени ни на что отвлекаться. Это нелегко, но такова наша работа», – сказал тен Хаг.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать