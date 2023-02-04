Тен Хаг о ситуации с Гринвудом: «Мы не роботы, но должны сосредоточиться на работе. У нас так много игр, что нет времени отвлекаться»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Мэйсоном Гринвудом.
Напомним, с нападающего манкунианцев сняли обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством. Английский клуб сообщил, что проведет свое собственное расследование. Гринвуд не играл с 22 января 2022 года.
«Это действительно важно, но иногда возникают различные сторонние вопросы. Вы, как клуб и команда, должны справляться с этими ситуациями. У нас есть стандарты и ценности. Мы должны жить в соответствии с этими высокими стандартами и ценностями, это закладывает фундамент [на будущее], если у команды хорошая культура и дух.
Это наша работа – ни на что не отвлекаться. Мы люди, и иногда возникают разные вопросы. Мы не роботы, но мы должны сосредоточиться на своей работе.
У нас так много игр, что у нас нет времени ни на что отвлекаться. Это нелегко, но такова наша работа», – сказал тен Хаг.
Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать
2) Ну раз даже сами пострадавшие и свидетели не против Гринвуда, то какое вообще дело прогрессивной общественности? Юридически он чист, остальное домыслы из серии "одна бабка сказала". Если есть возражения - доказывайте в установленном законом порядке.
3) Никто из-за этого разрывать спонсорские контракты с МЮ и платить клубу неустойки не будет, спонсоры тоже деньги считают. А юридически оснований расторгнуть договор нет, ведь Гринвуд чист. Тем более летом возможно какой-нибудь шейх команду купит, которому вообще плевать на всяких фемок будет.
4) Никакого наказания тот чувак не понес лол, все огреб один Кантона, которого клуб очень сильно поддержал.
5) Вот и проверим как не плевать. Пока выглядит, что американские владельцы клуба просто боятся радикального феминистического джихада. Юридических оснований гнобить Мэйсона ровно ноль. Предлагаете ему вообще карьеру закончить что ли?
Тут дело очевидно в спонсорах. МЮ уникальный клуб, в плане того, что при отсутствии нормальных результатов и владельцев, которые готовы инвестировать остается в топ-3-5 самых богатых клубов по итогу каждого сезона. Будет конечно классно, если клуб вместе со спонсорами решит оставить Мэйсона, обелить его (благотворительность, общественные работы, свадьба с этой барышней, под предлогом молодыетупыегорячие, но все равно очень любим друг друга), но далеко не факт.
1) В англоязычном твиттере большинство как раз против возвращения Гринвуда
2) О каких леворадикальных фемках идёт речь? Дело закрыли не потому, что Гринвуд не виноват, а из-за отказа свидетелей давать показания. Все желающие видели видео и слышали аудио, после которых сомнений в вине Мэйсона становится всё меньше
3) В первую очередь из-за возвращения такого токсичного персонажа, как Гринвуд, у клуба могут возникнуть проблемы со спонсорами. Какая адекватная компания захочет себя ассоциировать с клубом, за который выступает абьюзер и насильник?
4) По эпизоду с Кантона. Эрик был спровоцирован быдланом с трибун. Итог: наказание понёс Эрик, наказание понёс тот чувак
5) Клубу не плевать на фанатов, как и не плевать на свою репутацию
Я обожаю Гринвуда на поле, вместе с ним МЮ мог бы сейчас быть ещё выше, но видеть его в команде больше нет желания. Как, наверняка, и у игроков. Рэшфорд, Санчо и кто-то ещё не просто так выкладывали посты о семейном счастье после всплывших видео / фото. Атмосфера в команде - ещё один пункт не в пользу камбэка Мэйсона
Команду должен волновать только результат матчей и на истерики и скандалы игроков ни времени, ни эмоций быть не должно, уже видно как МЮ при нем меняется ментально и по игре и надеюсь это приведет к трофеям