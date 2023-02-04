Тен Хаг о ситуации с Гринвудом: «Мы не роботы, но должны сосредоточиться на работе. У нас так много игр, что нет времени отвлекаться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мэйсон Гринвуд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Мэйсоном Гринвудом.

Напомним, с нападающего манкунианцев сняли обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством. Английский клуб сообщил, что проведет свое собственное расследование. Гринвуд не играл с 22 января 2022 года. 

«Это действительно важно, но иногда возникают различные сторонние вопросы. Вы, как клуб и команда, должны справляться с этими ситуациями. У нас есть стандарты и ценности. Мы должны жить в соответствии с этими высокими стандартами и ценностями, это закладывает фундамент [на будущее], если у команды хорошая культура и дух. 

Это наша работа – ни на что не отвлекаться. Мы люди, и иногда возникают разные вопросы. Мы не роботы, но мы должны сосредоточиться на своей работе.

У нас так много игр, что у нас нет времени ни на что отвлекаться. Это нелегко, но такова наша работа», – сказал тен Хаг. 

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

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16 комментариев

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tackle by Moore
Ответ Колено решфорда
Какие фемки?) Тут дело очевидно в спонсорах. МЮ уникальный клуб, в плане того, что при отсутствии нормальных результатов и владельцев, которые готовы инвестировать остается в топ-3-5 самых богатых клубов по итогу каждого сезона. Будет конечно классно, если клуб вместе со спонсорами решит оставить Мэйсона, обелить его (благотворительность, общественные работы, свадьба с этой барышней, под предлогом молодыетупыегорячие, но все равно очень любим друг друга), но далеко не факт.
Летом владельцы все равно меняются, а терять бриллиант Гринвуда из-за американской повестки нынешних владельцев будет несусветной глупостью. Это талант поколения, который сразу утащат менее озабоченные моралью клубы и будут правы
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tackle by Moore
Ответ Сергей Иванчук
Что за бред? 1) В англоязычном твиттере большинство как раз против возвращения Гринвуда 2) О каких леворадикальных фемках идёт речь? Дело закрыли не потому, что Гринвуд не виноват, а из-за отказа свидетелей давать показания. Все желающие видели видео и слышали аудио, после которых сомнений в вине Мэйсона становится всё меньше 3) В первую очередь из-за возвращения такого токсичного персонажа, как Гринвуд, у клуба могут возникнуть проблемы со спонсорами. Какая адекватная компания захочет себя ассоциировать с клубом, за который выступает абьюзер и насильник? 4) По эпизоду с Кантона. Эрик был спровоцирован быдланом с трибун. Итог: наказание понёс Эрик, наказание понёс тот чувак 5) Клубу не плевать на фанатов, как и не плевать на свою репутацию Я обожаю Гринвуда на поле, вместе с ним МЮ мог бы сейчас быть ещё выше, но видеть его в команде больше нет желания. Как, наверняка, и у игроков. Рэшфорд, Санчо и кто-то ещё не просто так выкладывали посты о семейном счастье после всплывших видео / фото. Атмосфера в команде - ещё один пункт не в пользу камбэка Мэйсона
1) В аккаунтах МЮ все за возвращение, а мнения хейтеров МЮ, болельщиков других клубов и всяких фемок, которые наводнили твиттер и каждая из которых пытается изрыгнуть свое офигенно важное мнение нормальный клуб вообще волновать не должны.

2) Ну раз даже сами пострадавшие и свидетели не против Гринвуда, то какое вообще дело прогрессивной общественности? Юридически он чист, остальное домыслы из серии "одна бабка сказала". Если есть возражения - доказывайте в установленном законом порядке.

3) Никто из-за этого разрывать спонсорские контракты с МЮ и платить клубу неустойки не будет, спонсоры тоже деньги считают. А юридически оснований расторгнуть договор нет, ведь Гринвуд чист. Тем более летом возможно какой-нибудь шейх команду купит, которому вообще плевать на всяких фемок будет.

4) Никакого наказания тот чувак не понес лол, все огреб один Кантона, которого клуб очень сильно поддержал.

5) Вот и проверим как не плевать. Пока выглядит, что американские владельцы клуба просто боятся радикального феминистического джихада. Юридических оснований гнобить Мэйсона ровно ноль. Предлагаете ему вообще карьеру закончить что ли?
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Колено решфорда
Ответ tackle by Moore
Кикнуть Гринвуда будет самым большим позором МЮ. Предать своего пацана ради того, чтобы пара леворадикальных фемок, которые и за футболом то не следят, была довольна. Все болелы МЮ во всех соцсетях только и пишут хэштеги с требованием вернуть Гринвуда. Но клуб показывает как ему плевать на мнение простых фанатов. А ведь когда Кантона избил болельщика на трибунах клуб оказал ему всяческую поддержку и Эрик отблагодарил чемпионствами
Какие фемки?)
Тут дело очевидно в спонсорах. МЮ уникальный клуб, в плане того, что при отсутствии нормальных результатов и владельцев, которые готовы инвестировать остается в топ-3-5 самых богатых клубов по итогу каждого сезона. Будет конечно классно, если клуб вместе со спонсорами решит оставить Мэйсона, обелить его (благотворительность, общественные работы, свадьба с этой барышней, под предлогом молодыетупыегорячие, но все равно очень любим друг друга), но далеко не факт.
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Сергей Иванчук
Ответ tackle by Moore
Кикнуть Гринвуда будет самым большим позором МЮ. Предать своего пацана ради того, чтобы пара леворадикальных фемок, которые и за футболом то не следят, была довольна. Все болелы МЮ во всех соцсетях только и пишут хэштеги с требованием вернуть Гринвуда. Но клуб показывает как ему плевать на мнение простых фанатов. А ведь когда Кантона избил болельщика на трибунах клуб оказал ему всяческую поддержку и Эрик отблагодарил чемпионствами
Что за бред?

1) В англоязычном твиттере большинство как раз против возвращения Гринвуда

2) О каких леворадикальных фемках идёт речь? Дело закрыли не потому, что Гринвуд не виноват, а из-за отказа свидетелей давать показания. Все желающие видели видео и слышали аудио, после которых сомнений в вине Мэйсона становится всё меньше

3) В первую очередь из-за возвращения такого токсичного персонажа, как Гринвуд, у клуба могут возникнуть проблемы со спонсорами. Какая адекватная компания захочет себя ассоциировать с клубом, за который выступает абьюзер и насильник?

4) По эпизоду с Кантона. Эрик был спровоцирован быдланом с трибун. Итог: наказание понёс Эрик, наказание понёс тот чувак

5) Клубу не плевать на фанатов, как и не плевать на свою репутацию

Я обожаю Гринвуда на поле, вместе с ним МЮ мог бы сейчас быть ещё выше, но видеть его в команде больше нет желания. Как, наверняка, и у игроков. Рэшфорд, Санчо и кто-то ещё не просто так выкладывали посты о семейном счастье после всплывших видео / фото. Атмосфера в команде - ещё один пункт не в пользу камбэка Мэйсона
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инок
Тен Хаг грамотно ушел от неудобного вопроса - в его обязанности не входит отвечать на подобные ситуации.
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Elik1989
Ответ Дмитрий Матюхин
Причём здесь Гринвуд? ЭТХ отвечал вообще на другой вопрос, по Гринвуду он ясно высказался, что у клуба есть позиция и он не даст других комментариев.
Да и в целом, как можно обсуждать игрока, которого ты не тренеровал, человека, которого ты не знаешь, ситуацию, которая сложилась до его прихода.
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ tackle by Moore
Мне не нужен игрок - прекрасный человек с великолепным характером. Эти качества я бы хотел видеть в своих детях. Мне нужен тот, кто отправит мяч в сетку (с). Ж. Моуриньо
ну пусть рома его и забирает тогда
0
0
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<~Inter~>
Интересно будет ли клуб оправдывать насильника
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-2
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United_LP
Надо выбросить в сторону его личные проблемы, и дать шанс ему сыграть. Игрок не хуже всех имеющихся в атаке.
0
-1
-1
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tackle by Moore
Мне не нужен игрок - прекрасный человек с великолепным характером. Эти качества я бы хотел видеть в своих детях. Мне нужен тот, кто отправит мяч в сетку (с). Ж. Моуриньо
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Кикнуть Гринвуда будет самым большим позором МЮ. Предать своего пацана ради того, чтобы пара леворадикальных фемок, которые и за футболом то не следят, была довольна. Все болелы МЮ во всех соцсетях только и пишут хэштеги с требованием вернуть Гринвуда. Но клуб показывает как ему плевать на мнение простых фанатов. А ведь когда Кантона избил болельщика на трибунах клуб оказал ему всяческую поддержку и Эрик отблагодарил чемпионствами
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Матюхин
Причём здесь Гринвуд? ЭТХ отвечал вообще на другой вопрос, по Гринвуду он ясно высказался, что у клуба есть позиция и он не даст других комментариев.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Heisenberg
Я не думаю, что боссы Мю самоубийцы. С ними разорвут контракты все спонсоры, атмосфера в раздевалке будет хуже некуда, а СМИ съедят с потрохами. Насчёт того, что жертва не сильно то и получила🤦
Спасибо. Твое мнение очень важно🤡
+1
-1
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Heisenberg
Ответ QWertY
С пацана сняли все обвинения, значит ни в чем не виновен. Даже если виновен и откупился, получается, что жертва не сильно то и получила, раз отступили. Вернуть эту базуку в состав! Все этого хотят, если верить комментам под постами МЮ в инсте
Я не думаю, что боссы Мю самоубийцы. С ними разорвут контракты все спонсоры, атмосфера в раздевалке будет хуже некуда, а СМИ съедят с потрохами. Насчёт того, что жертва не сильно то и получила🤦
0
-1
-1
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aksemike
Уважение Тен Хагу, что не бросается словами и не отвлекает себя и команду на дела, за которые не отвечает.
Команду должен волновать только результат матчей и на истерики и скандалы игроков ни времени, ни эмоций быть не должно, уже видно как МЮ при нем меняется ментально и по игре и надеюсь это приведет к трофеям
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
С пацана сняли все обвинения, значит ни в чем не виновен. Даже если виновен и откупился, получается, что жертва не сильно то и получила, раз отступили. Вернуть эту базуку в состав! Все этого хотят, если верить комментам под постами МЮ в инсте
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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