«МЮ» обсудит ситуацию Гринвуда с игроками мужской и женской команд. Будущее Мэйсона решится с учетом их мнения

« » обсудит ситуацию с игроками мужской и женской команд.

В январе прошлого года полузащитнику «МЮ» были предъявлены обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Хэрриет Робсон. Позже обвинения были сняты, однако в клубе заявили о проведении внутреннего расследования. Гринвуд будет отстранен от игр и тренировок с командой до его завершения.

Как сообщает ESPN, при решении вопроса о возвращении Гринвуда в команду будет учтено мнение игроков мужской и женской команды.

Ранее сообщалось, что многие сотрудники клуба не хотят, чтобы Гринвуд продолжал играть за «Манчестер Юнайтед». Футболистки женской команды также настроены против его возвращения в команду.

Гринвуд не сыграет за «МЮ» до конца сезона, скорее всего. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании займет несколько месяцев

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