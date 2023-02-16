«МЮ» обсудит ситуацию Гринвуда с игроками мужской и женской команд. Будущее Мэйсона решится с учетом их мнения

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия женский футбол происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» обсудит ситуацию Мэйсона Гринвуда с игроками мужской и женской команд.

В январе прошлого года полузащитнику «МЮ» были предъявлены обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Хэрриет Робсон. Позже обвинения были сняты, однако в клубе заявили о проведении внутреннего расследования. Гринвуд будет отстранен от игр и тренировок с командой до его завершения.

Как сообщает ESPN, при решении вопроса о возвращении Гринвуда в команду будет учтено мнение игроков мужской и женской команды.

Ранее сообщалось, что многие сотрудники клуба не хотят, чтобы Гринвуд продолжал играть за «Манчестер Юнайтед». Футболистки женской команды также настроены против его возвращения в команду.

Гринвуд не сыграет за «МЮ» до конца сезона, скорее всего. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании займет несколько месяцев

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11 комментариев

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Hunterr Hunter
Ответ llolishe
Ну это ведь главная цель ФК Манчестер Юнайтед на сезон
а какая главная цель фк ливера на этот сезон?)хотябы попвдание в конференцию?)
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zidane467554
да нахер нужны эти качели. команда на ходу. зачем им лишние проблемы. пускай гринвуд отправляется в свободное плавание
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Man United 1887
Какое отношение вообще имеет женская команда? Никому не нужная команда, созданная из за вони феминисток.
Мужики сами решат возвращать его или нет
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Мистер Робот
Пацан толковый, надо уметь прощать, а не клевать до последнего. Все кто против его возвращения, либо людоеды, либо хейтеры МЮ. Людоедам добить охото, а хейтерам лишь бы МЮ не укрепился.
+2
0
+2
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Wesley
Еще реалити-шоу снимите, с голосованием по смс
0
0
0
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Соберутся на лобном месте и проголосуют - оставить или выгнать из проекта. Кек
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
нужно тайное голосование.
варианты:
1. Принять Гринвуда
2. Выгнать Гринвуда
3. Продать холодильник
+4
0
+4
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Val Smith
Лишь бы снять с себя ответственность. Вот реально, выплатите деньги и отпустите парня если такие соплежуи.
+3
-1
+2
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llolishe
Ну это ведь главная цель ФК Манчестер Юнайтед на сезон
0
-5
-5
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psixyec
Вот это правильный подход. Хоть я и обеими руками за возвращение Мэйсона в состав, но надо учесть мнение большинства в клубе, чтобы потом не было никаких неприятностей.
+4
-3
+1
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Камбоджа Иванов
Можно ещё с школьниками из Палестины обсудить этот вопрос
+2
-6
-4
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