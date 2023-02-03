Многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд играл за клуб. «Юнайтед» оценит влияние ситуации с обвинением в изнасиловании на бренд
Пока неизвестно, будет ли Мэйсон Гринвуд вновь играть за «Манчестер Юнайтед».
Сотрудники «МЮ» расходятся во мнениях относительно того, стоит ли разрешать 21-летнему футболисту возобновлять карьеру в клубе. Обсуждения ведутся на фоне того, что с Гринвуда были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.
По данным The Guardian, значительная часть сотрудников «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд снова играл за клуб. Другие же считают, что надо позаботиться о футболисте, так как он в клубе с 7 лет и с него сняли все обвинения.
«МЮ» проводит внутреннее расследование и будет анализировать, стоит ли оставлять игрока в клубе. В «Юнайтед» оценят влияние ситуации на бренд клуба и отношения со спонсорами.
Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать
А девушка .....
Теперь руководству клуба «Манчестер Юнайтед» нужно будет принять решение по поводу будущего Мэйсона - оставить или избавиться от него.
И руководство клуба, и тренеры, и футболисты, и болельщики понимают, что он действительно избивал и насиловал свою девушку.
И руководство клуба, и тренеры, и футболисты, и болельщики понимают, что он действительно избивал и насиловал свою девушку.
Такого таланта нельзя упускать