Многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд играл за клуб. «Юнайтед» оценит влияние ситуации с обвинением в изнасиловании на бренд

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд бизнес и маркетинг Футбол

Пока неизвестно, будет ли Мэйсон Гринвуд вновь играть за «Манчестер Юнайтед». 

Сотрудники «МЮ» расходятся во мнениях относительно того, стоит ли разрешать 21-летнему футболисту возобновлять карьеру в клубе. Обсуждения ведутся на фоне того, что с Гринвуда были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

По данным The Guardian, значительная часть сотрудников «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд снова играл за клуб. Другие же считают, что надо позаботиться о футболисте, так как он в клубе с 7 лет и с него сняли все обвинения.

«МЮ» проводит внутреннее расследование и будет анализировать, стоит ли оставлять игрока в клубе. В «Юнайтед» оценят влияние ситуации на бренд клуба и отношения со спонсорами.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

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121 комментарий

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Андрюха с района
Ответ Mercucio
Теперь руководству клуба «Манчестер Юнайтед» нужно будет принять решение по поводу будущего Мэйсона - оставить или избавиться от него. И руководство клуба, и тренеры, и футболисты, и болельщики понимают, что он действительно избивал и насиловал свою девушку.
Понятно) Значит, факта нет)
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Манюшный
Жаль что так получилось, ТХ бы из него слепил игрока. Не думаю что за МЮ он ещё сыграет.
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#SharkTeam
Ответ Vahram Galoyan
Факт это у алвеша и игрока сити. Не помню фамилию
Как раз у игрока Сити факта нет, только слова. ББПЕ от Гринвуда же никто не отрицает даже
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Mercucio
Ответ r24y48pvqr
Смысл было его держать на контракте все это время. Ответ один, это все игра на публику. Скоро выйдет на поле.
Тогда публика не поймет и многие игроки тоже
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Денис Крупица
Ответ r24y48pvqr
Смысл было его держать на контракте все это время. Ответ один, это все игра на публику. Скоро выйдет на поле.
Верно сказано. Чтобы был реальный факт, то клуб рассторгнул контакт, а не держал его. Просто так 75к не платили бы зато, что седит дома.
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Vahram Galoyan
Ответ Mercucio
Ну ты сравнил. Избиение и насилие против секса по взаимному согласию с женой брата. Гиггз легенда клуба а Гринвуд нет, и то Гиггзу много людей это помнит
Если легенда то можно с женой брата????? Гигз отличный футболист но как чел полный г....
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Mercucio
Ответ Vahram Galoyan
Откуда ты знаешь???? Если это так это не отец а матец А девушка .....
Сми пишут, сми конечно многое пишут но есть и правда. Он для нее не чужой человек, знакомы много лет, может жалко стало
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Vahram Galoyan
Ответ Mercucio
Так говорят что он с девушкой договорился и ее отец заявление забрал. Ну а в клубе все знают что он виновен
Откуда ты знаешь???? Если это так это не отец а матец
А девушка .....
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r24y48pvqr
Смысл было его держать на контракте все это время. Ответ один, это все игра на публику. Скоро выйдет на поле.
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Mercucio
Ответ Vahram Galoyan
Факт это у алвеша и игрока сити. Не помню фамилию
Менди, ну там я больше верю что Менди не виноват а вот Гринвуд скорей всего все что на него говорили делал
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Vahram Galoyan
Адвокатская кантора... А не футбольный сайт....
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Marat_NJL
Ответ Mercucio
Его покупать не будут, репутация и общественное мнение важный фактор, не все захотят с ним играть
И да, и нет. Можно много говорить о резонансе и публике, а потом вспомнить, как болельщики Ньюкасла радовались приходу нового спонсора. И всем было пофиг о громкой истории в консульстве СА в Турции. Поэтому тот же Ньюкасл вполне может взять.
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Vahram Galoyan
Ответ Mercucio
Но факт избиения и насилия был.
Факт это у алвеша и игрока сити. Не помню фамилию
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Mercucio
Ответ Дмитрий Илющенко
Ты конечно умнее прокуратуры, с дивана виднее
А я тут причем. Там говорят доказательст было куча.

Теперь руководству клуба «Манчестер Юнайтед» нужно будет принять решение по поводу будущего Мэйсона - оставить или избавиться от него.

И руководство клуба, и тренеры, и футболисты, и болельщики понимают, что он действительно избивал и насиловал свою девушку.
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Roostam Qwacker
Ну явно же что это Криро виноват
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Mercucio
Ответ Андрюха с района
А точно был факт насилия?)
Теперь руководству клуба «Манчестер Юнайтед» нужно будет принять решение по поводу будущего Мэйсона - оставить или избавиться от него.

И руководство клуба, и тренеры, и футболисты, и болельщики понимают, что он действительно избивал и насиловал свою девушку.
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Mercucio
Ответ Muhammad Juraev
То есть девушка любит своего парня, он был нормальным и раз она всё записала и идёт в полицию ?😂 Нормально..)
Там вроде ее отец заставил в полицию идти.
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Arm Niko
Ответ Аркадий Аркадич
Значит Гринвуду нужно просить расторжения контракта и искать себе новый клуб. Он то его найдет, пусть и не в Англии скорее всего. А вот найдет ли клуб другого игрока такого таланта, за которого не нужно будет платить стопитсот миллионов и который будет готов играть за такую зп - вопрос интересный. Ну и когда МЮ лишиться например места в ЛЧ из за того, что им не хватит несколько голов или потеряет какие другие призовые из за нехватки атакующих игроков - все эти убытки удержать из зп этих "сотрудников", чтоб в следующий раз о своей работе думали, а не о чужой жизни.
Солидарен на 100%.
Такого таланта нельзя упускать
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Marat_NJL
Ответ CyberUnited
Нужно показать публике, что жертва и ее семья его простили (если его простили). Если нет, то к сожалению тяжело представить будущее в Англии.
А какая, в принципе, разница, простили или нет? Он от этого перестал быть говнюком?
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Mercucio
Ответ Vahram Galoyan
Амаральные о маральли... налетели тут... Это футбольный сайт. А Гринвуд отлличный футболист воспитаник клуба. Суд признал не виновным. Все.
Но факт избиения и насилия был.
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Дмитрий Илющенко
Ответ Mercucio
Как доказать, если он виновен
Ты конечно умнее прокуратуры, с дивана виднее
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Mercucio
Ответ Павел Ларичев
Пусть в таком случае сотрудники скинутся на Кейна.
Так там не только в сотрудниках дело
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Андрюха с района
Ответ Mercucio
Ну обвинения сняты, но факт насилия был, и многим в клубе не нравится это
А точно был факт насилия?)
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Mercucio
Ответ Сим Сим
Если СНЯЛИ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ, то в чём проблема? Или суд не такой уж и честный?
Так говорят что он с девушкой договорился и ее отец заявление забрал. Ну а в клубе все знают что он виновен
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Vahram Galoyan
Амаральные о маральли... налетели тут... Это футбольный сайт. А Гринвуд отлличный футболист воспитаник клуба. Суд признал не виновным. Все.
+2
0
+2
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