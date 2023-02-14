Гринвуд не сыграет за «МЮ» до конца сезона, скорее всего. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании займет несколько месяцев

не сыграет за « » до конца сезона.

Ранее с Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Хэрриет Робсон. Однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование. Гринвуд не вернется к тренировкам с командой до завершения расследования.

Ожидается, что расследование продлится до нескольких месяцев, поэтому возвращение Гринвуда до конца сезона выглядит маловероятным. Клуб рассматривает разные варианты, включающие расторжение контракта и продажу полузащитника в летнее трансферное окно.

Многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд играл за клуб. «Юнайтед» оценит влияние ситуации с обвинением в изнасиловании на бренд

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