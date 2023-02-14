Гринвуд не сыграет за «МЮ» до конца сезона, скорее всего. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании займет несколько месяцев

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд не сыграет за «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

Ранее с Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Хэрриет Робсон. Однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование. Гринвуд не вернется к тренировкам с командой до завершения расследования.

Ожидается, что расследование продлится до нескольких месяцев, поэтому возвращение Гринвуда до конца сезона выглядит маловероятным. Клуб рассматривает разные варианты, включающие расторжение контракта и продажу полузащитника в летнее трансферное окно.

Многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд играл за клуб. «Юнайтед» оценит влияние ситуации с обвинением в изнасиловании на бренд

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16 комментариев

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superteam
Да вообще не сыграет ни за кого в АПЛ он, скорее всего
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kaka10
Несколько месяцев это предположим 90 дней.
Что там собираются делать всё это время?

Скорее всего пацана просто игнорят, чтобы не портить атмосферу в команде
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<~Inter~>
Ответ Михо
Непонятно зачем собственное расследование, если полиция дело закрыла? Разве что во избежание рецидивов
Имидж клуба важнее всего остального. Полиция же его не оправдала и все это знают
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DolJun
удивлюсь если он вообще наденет футболку мю, такое клеймо на клуб
+1
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Lavinka
Ответ Яна Рябова
А пока шло расследование полиции, что не шевклилось то мю.
Зачем МЮ вести расследования пока по Гринвуду не было вынесено решение суда ? Если бы признали виновным то расследования в пустую было .
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Ман Сити
Возвращайте поскорее, чтобы он с игроками маню тоже самое делал. Помню тот видос где он скакал на коленях другого игрока маню в раздевалке.
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LIBerly
Я так и вижу, как Тен Хаг в пальто и шляпе с лупой расследует это дело
+5
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Яна Рябова
А пока шло расследование полиции, что не шевклилось то мю.
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-2
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№7
Ответ Михо
Непонятно зачем собственное расследование, если полиция дело закрыла? Разве что во избежание рецидивов
Не всем спонсорам может понравиться это решение, поэтому и проводят собственное
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a2wai
Как будто кто-то ждал, что Гринвуд будет играть за МЮ в этом сезоне.

Такое возможно, только если шейхи клуб купят.
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Mayer
Ответ Los Galácticos
Чего так долго, дело ведет местный Коломбо ?
Бабла дал, замяли, в МЮ это знают. Думают что с этим бычком делать. Называется расследование

Спихнут его в Чемпионшип, если кто-то возьмёт вообще

а так в арабию - там такие дела вполне себе норма, просто шум никто не поднимает

Будет в Аль-Насре с любителем бить по телефонам детей бегать
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Buharoid
Да изнасилуйте его в ответ, делов-то.
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rigobersong
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
роналду же дали:)😀
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rigobersong
Просто сейчас вспоминаю как играл Гринвуд на фоне полена Антони, и просто ржу в голосину, даже на фоне Гринвуда, 100 миллионное полено просто пародия на футболиста:))
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Михо
Непонятно зачем собственное расследование, если полиция дело закрыла? Разве что во избежание рецидивов
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-2
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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Los Galácticos
Чего так долго, дело ведет местный Коломбо ?
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-3
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