Гринвуд не сыграет за «МЮ» до конца сезона, скорее всего. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании займет несколько месяцев
Мэйсон Гринвуд не сыграет за «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
Ранее с Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Хэрриет Робсон. Однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование. Гринвуд не вернется к тренировкам с командой до завершения расследования.
Ожидается, что расследование продлится до нескольких месяцев, поэтому возвращение Гринвуда до конца сезона выглядит маловероятным. Клуб рассматривает разные варианты, включающие расторжение контракта и продажу полузащитника в летнее трансферное окно.
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