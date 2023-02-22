«Россия – прекрасная страна. Хотя у меня были эпизоды расизма, но игроки все перетерпят». Ари о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо

Теги Зенит премьер-лига Россия Ари натурализация Малком Клаудиньо дискриминация Футбол

Ари высказался о предстоящем получении хавбеками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо паспортов РФ.

– Если цель получения паспорта – играть в сборной России, то это два футболиста, которые однозначно помогут команде в будущем.

– Но правильно ли делают сами Малком и Клаудиньо?

– Да, абсолютно правильно. Я тоже получал российский паспорт, давно жил в России. Это прекрасная страна. Тем более в сборную Бразилии сейчас попасть сложно, здесь очень высокая конкуренция. В российской команде будет больше шансов играть.

– Когда вас вызывали в сборную России, было очень много критики. Не получится ли такая же ситуация с Малкомом и Клаудиньо?

– Возможно, будет похожая ситуация. В моем случае были эпизоды расизма, даже в первом матче в России против «Зенита». Я через это прошел. Футбол – самое важное. Игроки все перетерпят. Главное – играть и получать удовольствие от футбола, – сказал экс-форвард «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака».

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10 комментариев

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Mrtg
как же этот идиот надоел
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Dinamik1
Сколько же надо бобла отвалить что бы люди шли в ту сборную которая ни где не играетПонятно что в зените скажут что они просто и бескорыстно полюбили Россию.
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Spartakus1984
Ответ Екн Лор
Терпеть - национальная идея РФ
Ты из какой страны?
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Spartakus1984
В Англию ему надо,сравнить,где расизма больше
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Любезный Коссутий
в ближайшие года 4-5 они вряд ли будут играть в оф. матчах.
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evil
А все остальные страны нам завидуют
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MAXIMum1
Ответ ОпричникПитер
Зачем нам какая то нерусь когда своим игрокам негде играть? Паспорта зачем?
Я лучше на нерусей, как ты их называешь, посмотрю. Чем на своих родных брёвен.
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В Питере Пять
Не думаю, что в сборной России больше шансов играть, потому что сборная России нигде не играет.
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ОпричникПитер
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Екн Лор
Терпеть - национальная идея РФ
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