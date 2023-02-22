«Россия – прекрасная страна. Хотя у меня были эпизоды расизма, но игроки все перетерпят». Ари о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо

Ари высказался о предстоящем получении хавбеками «Зенита» и паспортов РФ.

– Если цель получения паспорта – играть в сборной России, то это два футболиста, которые однозначно помогут команде в будущем.

– Но правильно ли делают сами Малком и Клаудиньо?

– Да, абсолютно правильно. Я тоже получал российский паспорт, давно жил в России. Это прекрасная страна. Тем более в сборную Бразилии сейчас попасть сложно, здесь очень высокая конкуренция. В российской команде будет больше шансов играть.

– Когда вас вызывали в сборную России, было очень много критики. Не получится ли такая же ситуация с Малкомом и Клаудиньо?

– Возможно, будет похожая ситуация. В моем случае были эпизоды расизма, даже в первом матче в России против « ». Я через это прошел. Футбол – самое важное. Игроки все перетерпят. Главное – играть и получать удовольствие от футбола, – сказал экс-форвард «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака».