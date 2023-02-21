«Зенит» оформил документы для получения гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо: «Вопрос рассматривается в установленном законом порядке»

Теги Зенит премьер-лига Россия Министерство спорта России натурализация Малком Клаудиньо Р-Спорт Футбол

«Зенит» оформил документы для заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство РФ.

Ранее стало известно, что бразильцам одобрили получение российских паспортов.

«АО «ФК «Зенит» оформило необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», – сообщили в Министерстве спорта РФ.

РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»

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34 комментария

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Максим Савинов
по закону должны 5 лет в России прожить, но национальльному достоянию плевать на это.
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tRIFF
Кто-нибудь, скажите, а зачем это нужно Малкому и Клаудиньо? Не укладывается в голове.
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ezheloko
Часть третья статьи 13 говорит:

"3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи."

напомните про заслуги Клаудиньо и Малкома перед Российской Федерацией
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Homelender_666
Ответ Verhovn
Гильерме, Ари, Фернандесу можно, а Малком с Клаудиньо чем хуже?
Они получили на общих основаниях, т.к. прожили положенное количество лет в стране. А Малком и Клаудиньо - нет.
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий9779
Все так и делается,а на жеребьёвке нагретые шары.
если шары часто нагревать, то о потомстве следует забыть 🤷
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Дмитрий9779
Ответ Verhovn
Гильерме, Ари, Фернандесу можно, а Малком с Клаудиньо чем хуже?
Тчуйсе вообще его получил незаконно.
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Фут.Боль
Ответ Verhovn
Гильерме, Ари, Фернандесу можно, а Малком с Клаудиньо чем хуже?
Они за сборную хотя бы играли. А эти двое вряд ли будут.
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Дмитрий9779
Ответ Геннадий Тимченко
всех иностранцев обязаны❓или жеребьевка проходит❓🤔
Все так и делается,а на жеребьёвке нагретые шары.
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ТрактоПоктер
Господа Малков и Клаудинский
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Зелёный гопник
День открытых дверей в ЧВК Вагнер😅
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Verhovn
Ответ Homelender_666
Цирк. Теперь все легионерам будут паспорта выдавать?
Гильерме, Ари, Фернандесу можно, а Малком с Клаудиньо чем хуже?
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Recreated
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
А разве "в установленном законом порядке" не нужно для получения гражданства 5 лет в России прожить?
Это самый коррупционный клуб в мире, они могут сделать всё что угодно,тьфу им на законы!
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mg-3
Мостовой не одобрит
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
зенит оформляет документы❓ - сомневаюсь, что в законе такой порядок получения гражданства 🤦
Вплели футбол чтобы шума было больше.Народ отвлекать. Конечно это частная история, работодатель тут вообще не при чем.
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Homelender_666
Цирк. Теперь все легионерам будут паспорта выдавать?
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Максим Пантелеев
Почему Зенит оформил? получение паспорта -это исключительно частная история. Вплели футбол,чтобы была тема хайповать.Народ ,сегмент "любители спорта", надо хоть чем-то отвлекать от того что Пыпа со страной натворил.Вот темы уже из попы высасывают.
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Flavius
И повестки сразу этим двум персонажам вручите ))
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Инженер Управляющий
Ответ Дым под водой
Хоть бы до Ирака успели, хоть будут шансы)
а что там за тема с Ираком?
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Рамзан Нальгиев
не брат ты мне, рыло бразильское
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Дмитрий9779
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
А разве "в установленном законом порядке" не нужно для получения гражданства 5 лет в России прожить?
Для высококвалифицированных специалистов в той или иной области,коими они являются как Олимпийские чемпионы и их з/п больше 2 млн руб.в год не надо
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий9779
Мало того,это обязанность работодателя.Учите матчасть.
всех иностранцев обязаны❓или жеребьевка проходит❓🤔
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Рамзан Нальгиев
Ответ Jaxongir Shodiev
Получается у России теперь есть свой Weeknd
смекта алонофло
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Леван Мкртчян
Ответ Кирилл.С-Пб
Малком Иваныч и Клаудиньо Николаич, добро пожаловать!)))
Клавдий Удиньов и Максим Лкомский
+1
-4
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Дмитрий9779
Ответ Геннадий Тимченко
зенит оформляет документы❓ - сомневаюсь, что в законе такой порядок получения гражданства 🤦
Мало того,это обязанность работодателя.Учите матчасть.
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-2
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А разве "в установленном законом порядке" не нужно для получения гражданства 5 лет в России прожить?
+9
-3
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