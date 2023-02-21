«Зенит» оформил документы для получения гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо: «Вопрос рассматривается в установленном законом порядке»
«Зенит» оформил документы для заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство РФ.
Ранее стало известно, что бразильцам одобрили получение российских паспортов.
«АО «ФК «Зенит» оформило необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», – сообщили в Министерстве спорта РФ.
РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»
"3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи."
напомните про заслуги Клаудиньо и Малкома перед Российской Федерацией