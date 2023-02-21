«Зенит» оформил документы для получения гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо: «Вопрос рассматривается в установленном законом порядке»

« » оформил документы для заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство РФ.

Ранее стало известно, что бразильцам одобрили получение российских паспортов.

«АО «ФК «Зенит» оформило необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», – сообщили в .

РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»