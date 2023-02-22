Валуев о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: «Раз мы не умеем или разучились своих выращивать, пусть будет так»

Теги Зенит Николай Валуев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума Политика натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Николай Валуев высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Ранее стало известно, что «Зенит» уже оформил документы для получения бразильцами гражданства РФ.

«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть.

Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», – сказал депутат Госдумы РФ.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
воробей джек
Почему в органы власти попадают люди с отбитой башкой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chernoy
Раз у нас вот так всё, никто не хочет, не может, не получается, то пусть мистер Смит попробует тогда, вдруг у него получится как у Рюрика в своё время. Может Валуев завуалированно это имел ввиду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WSW
Ответ Korney
Башка переобулся как всегда
"Башка" - чемпион.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MosesPray
Натурализация - явление приемлемое; хотелось бы, например, команд в чемпионате побольше, систему вознаграждения мотивирующую к развитию, а не останавливающую его
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhatZ
Так может и в депутаты брать иностранных политиков, "раз не умеем или разучились своих выращивать" ??
Такого, как Валуев, не должно быть сложно заменить.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kin
Валуев: Let It Be, Let It Be..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Раз мы не умеем или разучились своих выращивать, пусть будет так...
явно у какого то агронома или зоотехника фразу подслушал... а говорят наши депутаты к электорату не прислушиваются
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korney
Башка переобулся как всегда
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILIILI
А разве господин президент не может выпустить закон, чтобы все играли хорошо? Так же, вроде, всё работает.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий