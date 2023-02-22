Валуев о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: «Раз мы не умеем или разучились своих выращивать, пусть будет так»
Николай Валуев высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.
Ранее стало известно, что «Зенит» уже оформил документы для получения бразильцами гражданства РФ.
«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть.
Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», – сказал депутат Госдумы РФ.
Такого, как Валуев, не должно быть сложно заменить.
явно у какого то агронома или зоотехника фразу подслушал... а говорят наши депутаты к электорату не прислушиваются