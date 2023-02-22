Орлов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Псевдопатриоты видят в этом поддержку – это глупо. Это личное, интимное дело»
Геннадий Орлов высказался о получении гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.
Ранее стало известно, что «Зенит» уже оформил документы для получения гражданства бразильцами.
«Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать – они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.
Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает.
У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», – заявил журналист.
Например потому, что куда более достойные соискатели, выполнившие формальные требования, не могут получить гражданство. Дедушке Гене понятие о справедливости ампутировали при поступление на работу в Газпром?