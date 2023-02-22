Орлов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Псевдопатриоты видят в этом поддержку – это глупо. Это личное, интимное дело»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Геннадий Орлов высказался о получении гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.

Ранее стало известно, что «Зенит» уже оформил документы для получения гражданства бразильцами.

«Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать – они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.

Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает.

У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», – заявил журналист.

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7 комментариев

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Stanislav Orlov
про Промеса и его паспорт этот 🤡 другое петь будет...
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Pelerin
"Почему это так должно волновать общественность?"

Например потому, что куда более достойные соискатели, выполнившие формальные требования, не могут получить гражданство. Дедушке Гене понятие о справедливости ампутировали при поступление на работу в Газпром?
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Пётр Зозуля
Дед опять забыл таблетки выпить
+1
-3
-2
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Nik Yeremich
Молло задал однажды тренд на интим в Зените
0
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Фут.Боль
Интим! Ммм, паспорта глубоко спрячут и ночью когда никого нет будут рассматривать.
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Jadie James
Старость интимное дело, у старости не надо брать интервью
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Iuasamotu
Оу, российское гражданство, это интим
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