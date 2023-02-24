«Зенит» о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Поздравляем с большой привилегией стать гражданами нашей страны»
«Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением гражданства России.
Соответствующий указ под номером 118 сегодня подписал президент России Владимир Путин.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны.
Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» – сказано в заявлении «Зенита».
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.
на зарплаты ваши налоги не идут, в налоговом законодательстве равно как и в бюджете нет такого пункта как "на зарплаты малкомам"