«Зенит» о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Поздравляем с большой привилегией стать гражданами нашей страны»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Малком Клаудиньо Футбол

«Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением гражданства России.

Соответствующий указ под номером 118 сегодня подписал президент России Владимир Путин.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны.

Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» – сказано в заявлении «Зенита».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
Я понимаю, как можно было болеть за Зенит в конце 90-х - начале 2000-х, тогда везде и всюду был Спартак и его болельщики в основе своей были нациками, которые не скрывали своих взглядов. Тем более на СЗ РФ все хотели топить за Зенит, как за что-то своё, птмчт московские клубы были тогда силой и не было кого-то, кто мог бы что-то противопоставить, так казалось, ну и Москву не особо любили в провинции. Но сегодня, когда сплошь грязные приёмы, какие-то мутнейшие схемы использует Зенит, ну кто за этот клуб болеет? Ну там же сплошь какой-то мрак и морок, ну всё же очевидно, уже просто в открытую проворачивают бесчестные вещи, о какой честной игре идёт речь? Мне кажется, там вообще ничего законного уже не осталось))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dima67
Тем временем, мой знакомый хирург из Армении, муж гражданки из России, 4 года ходит по кабинетам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakovec navsegda
Всего один, вопрос, почему сейчас? Учитывая, что одному год, до игры за сборную, а второму два. Если дело не в сборной, тогда, тем более, не понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Требуем что бы теперь эти два Россиянина в полной мере учасвтовали в делах страны,в том числе и защищали его.Иначе это все будет фикция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@yern
Привилегии?🤯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
telala
Ответ Тайосич
Спартак на это звание никогда не претендовал. Зенит же им стал совершенно справедливо и заслуженно. Клуб власти, придворный шут.
Зенит лучший клуб России, а спартак как был кб-шутом, так и остался. Как бы вы не пыжились в плюсиках на спортсе))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GLW
согласен, всё таки страна лидер по кол-во санкций, не хухры-мухры!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Привилегия конечно не ахти, но если их и Зенит это устраивает, то в добрый путь.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ Камбоджа Иванов
У него день рождения был 31 января, потому было бы логичнее месяцем ранее. Или ты, как Арестович, пытаешься любое событие к какой-либо дате привязать?
Не путай. На ДР ему медальку на шею повесил генсек. А на 23 это. Наслаждайся своими хозяевами ;)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Агалаков
Когда ждать гражданство Ренану? Он уже целую неделю в России, пора вручать!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайосич
Ответ telala
спартак невозможно переплюнуть в этом звании!
Спартак на это звание никогда не претендовал. Зенит же им стал совершенно справедливо и заслуженно. Клуб власти, придворный шут.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
Добро пожаловать в армию сынки, СВО вас ждет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
United
А в армии они служили??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
telala
Ответ костянчик1918
Комментарий удален модератором
Судя по комментам это происходит с ними практически ежедневно 🤣🤣
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mihail0910
Газпром это главное недоразумение и позор российского-кабинетного футбола.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekir
Теперь будете вздрагивать при каждом обращении Гаранта к нации
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Иванов
🤮🤮🤮
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SMART789
Ответ Тайосич
Зенит - абсолютный и совершенный позор России!
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Ответ Pelerin
Мюллеру подарочек к праздничку. Ну, фу (
У него день рождения был 31 января, потому было бы логичнее месяцем ранее. Или ты, как Арестович, пытаешься любое событие к какой-либо дате привязать?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
А зачем им паспорта?) Зенитушку решили в 11 латиносов играть видимо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
костянчик1918
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Иванов
🤡🤡🤡
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я всех их сделал
Офигенная просто привилегия, российский паспорт сейчас по статусу практически приравнен к туалетной бумаге для всего цивилизованного мира.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SMART789
Ответ Kanan Jarrus
почему мои налоги идут на гражданство и зарплаты всяким малкомам? почему газ коренных народов сибири используется для финансирования питерского проекта?
а что выдача гражданства требует каких больших денег?
на зарплаты ваши налоги не идут, в налоговом законодательстве равно как и в бюджете нет такого пункта как "на зарплаты малкомам"
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Путман
Привилегия быть другом деда. Вчерашние шестёрки, сегодня уде вершители судеб в огромной стране.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий