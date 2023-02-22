Абаскаль про 1:0 с «Локо»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но снова получил урок – 45 минут недостаточно. Во 2-м давали сопернику играть»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:0).
– Такое ощущение, что мы повторили матч спустя три месяца. Первый тайм – доминирование, владение мячом с хорошими вертикальными передачами.
Тем не менее снова получаем тот же урок – 45 минут недостаточно. Матч длится больше. Но мы во втором тайме слишком сильно опустились, давали сопернику играть.
Мне кажется, это была абсолютная копия осенней игры. Учтем этот урок – и будем двигаться вперед.
– Вышло 11 россиян у «Спартака». Это может быть связано с морозами?
– Прежде всего, важно понимать: когда решаем, кто выйдет в стартовом составе, мы определяем по готовности. Но с утверждением согласен, что русские футболисты с детства привыкли к таким полям. Конечно, мы принимали это решение, у ребят была возможность проявить себя.
Что касается холода, ужасно холодно. Но красиво, опыт интересный, – сказал Абаскаль.
Против разбитого локомотива были все шансы уехать с поражением. Позорища.