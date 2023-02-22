Абаскаль про 1:0 с «Локо»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но снова получил урок – 45 минут недостаточно. Во 2-м давали сопернику играть»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:0).

– Такое ощущение, что мы повторили матч спустя три месяца. Первый тайм – доминирование, владение мячом с хорошими вертикальными передачами.

Тем не менее снова получаем тот же урок – 45 минут недостаточно. Матч длится больше. Но мы во втором тайме слишком сильно опустились, давали сопернику играть.

Мне кажется, это была абсолютная копия осенней игры. Учтем этот урок – и будем двигаться вперед.

– Вышло 11 россиян у «Спартака». Это может быть связано с морозами?

– Прежде всего, важно понимать: когда решаем, кто выйдет в стартовом составе, мы определяем по готовности. Но с утверждением согласен, что русские футболисты с детства привыкли к таким полям. Конечно, мы принимали это решение, у ребят была возможность проявить себя.

Что касается холода, ужасно холодно. Но красиво, опыт интересный, – сказал Абаскаль.

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17 комментариев

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bedLaM
Самое интересное, что у Спартака поле в Тарасовке лучше выглядит, чем у Локо на их стадионе...И там что нет подогрева?
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McGregor
Ответ Данко Лазович
Перехвалили спартачей, конечно. Против разбитого локомотива были все шансы уехать с поражением. Позорища.
Как бы ты после Волги не сломался, дружок
+1
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hulk&boloto
Ответ Данко Лазович
Перехвалили спартачей, конечно. Против разбитого локомотива были все шансы уехать с поражением. Позорища.
Просто интересно, тебе за комментарии не про Зенит платят?
+3
0
+3
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Данко Лазович
Перехвалили спартачей, конечно.
Против разбитого локомотива были все шансы уехать с поражением. Позорища.
+2
-9
-7
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dikaniopaolo
Вне всякого сомнения нам повезло с Абаскалем. При назначении я был резко против. Да....надо признать, убедил меня. Надеюсь, Гильермо ждёт большая карьера. И спасибо!
+9
-1
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Артур Багдасарян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
11 россиян ведь в старте, а такое нелегко переделать, у нас с пелёнок "сыграть понадёжнее/отдать назад/выбить" закладывается🤭
то ли дело во всех других странах) все сплошь несутся в атаку, выигрывая в концовке)))
+3
-3
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Рустам Атаев
Комментарий Аксакала
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Valentin Kompaneytsev
Спартаку есть над чем работать. Чётко и ясно об это сказал Абаскаль.
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Updated
Если бы в первом тайме забили больше чем один, а хорошие моменты были, может и во втором тайме не жались бы к своим воротам, а так наверно психология, боялись пропустить.
+3
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Мукунку хороший
Спасибо за команду.. С победой.. Только вперёд!
+3
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Marat82
С психологией видимо связано, если назад отходят против воли тренера. Удачи Абаскалю!!!
11 россиян ведь в старте, а такое нелегко переделать, у нас с пелёнок "сыграть понадёжнее/отдать назад/выбить" закладывается🤭
+18
-3
+15
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Dmitry Belikov
Конечно, играть на таком поле в такой мороз - это просто издевательство....
+11
-1
+10
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Екн Лор
Абаскалю точно надо валить из ceкты на повышение
+1
-7
-6
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через неделю будет интереснее, возможно лёгкий первый тайм успокоил ребят после перерыва и не смогли показать ту же игру...
+6
-2
+4
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Marat82
С психологией видимо связано, если назад отходят против воли тренера. Удачи Абаскалю!!!
+59
-3
+56
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Alex8007
Абаскаль - гений! И просто приятный парень
+79
-2
+77
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Забил ли Заболотный?
За 11 россиян в старте респект Абаскалю. Команда выглядела довольно неплохо, особенно в 1 тайме
+119
-2
+117
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