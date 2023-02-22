Мостовой о голе Магкеева: «Судья ошибся, не засчитав его. Может, еще отменять из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Александр Мостовой Владислав Безбородов Франсуа Камано Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Станислав Магкеев Футбол

Александр Мостовой раскритиковал решение отменить гол «Локомотива» «Спартаку».

На 78-й минуте защитник Станислав Магкеев головой замкнул навес полузащитника Максима Глушенкова.

Владислав Безбородов, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение отменить гол в связи с тем, что находившийся рядом с Магкеевым полузащитник Франсуа Камано находился вне игры.

«Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество.

Первый тайм остался полностью за «Спартаком», второй – за «Локомотивом».

Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Безбородов после ВАР отменил гол Магкеева «Спартаку» из-за офсайда у Камано

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78 комментариев

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LifeSpartak
Всмысле ошибка?Оффсайд чистый
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Akhmaled
Ответ cmorblr
Гол отменили из-за того, что у Мостового нет лицензии
Как-то очень сложно… но всё равно плюсанул. 😂
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Анатолий Magicbrain
Ответ Алекс Я
Только этим обьяснениям грошь цена..не вина Камано ,что зашитник стоял за его спиной в момент подачи.только если бы Камано испарился,то не смог бы мешать спартаковцу.но это невозможно из за законов физики😃.но для вас этих законов не существует.
Опять ты кому-то хамишь в комментах) несчастный, видимо, человек с неустроенной жизнью. Мостовой комментирует всегда, не смотря игру, ему просительно, а вот как ты умудряешься каждый раз глупости писать- это загадка😅
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Антон Абызов
поле - какшка
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mahurat
Конечно, судья ошибся. Он же из Питера. Что-то Зарема молчит. Не иначе, это многоходовая комбинация против Спартака.
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Akhmaled
Ответ Hunter Hunter
У моста горит от победы Спартака бггг))
Точно!
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Alex Chernov
Какой странный спартаковец 🙃
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Сергей Крижанов
Саша, правила почитай
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Albert58
Мог бы ни чего не говорить, было предположение, что по другому не скажешь.
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Фут.Боль
Ответ Посторонним В
Он был в офсайде. Что не ясно? Если бы не было офсайда, то и вопроса бы не было. Оказался в офсайде - стой и не рыпайся. Что нарушают ребята, прыгающие перед кипером, когда их партнер забивает гол? Прыгать перед кипером не возбраняется вроде бы?. Но... Только если ты не в офсайде! Так и тут.
Так он не прыгал перед кипером в том-то и дело, обзор не закрывал,отбивать мяч не мешал. Шла обоюдная борьба, мяч отскочил к игроку Локо, который и забил. Офсайд бредовейший. На ЧМ подобные эпизоды трактовались в пользу атаки, это и правильно. Важна зрелищность в футболе, а не тупое буквоедство.
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Rotoz
Ответ Алекс Я
Только этим обьяснениям грошь цена..не вина Камано ,что зашитник стоял за его спиной в момент подачи.только если бы Камано испарился,то не смог бы мешать спартаковцу.но это невозможно из за законов физики😃.но для вас этих законов не существует.
Он был в активном офсайде, а теперь в активном поиске трусов в раздевалке.
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Rasshi Win
Ответ Sinister Kid
Мостовой в юмор пошёл? «Поле нормального качества»😂😂😂
Он матч не смотрел, ему рассказали
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Посторонним В
Ответ Фут.Боль
Игроки в штрафной при верховых подачах всегда борятся друг с другом. Смог бы игрок Спартака 100% сыграть этот мяч и не допустить гола если бы не борьба Камано? Камано должен был просто стоять и не бороться? Очень спорная отмена гола.
Он был в офсайде. Что не ясно? Если бы не было офсайда, то и вопроса бы не было. Оказался в офсайде - стой и не рыпайся. Что нарушают ребята, прыгающие перед кипером, когда их партнер забивает гол? Прыгать перед кипером не возбраняется вроде бы?. Но... Только если ты не в офсайде! Так и тут.
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Pak911
проблема не в правилах, а в трактовке эпизода. то есть тогда лббой игрок, который потециально может успеть на мяч, даже если он доя этого должен со скоростью света двигаться влияет на эпизод и надо отменять? то есть человек к которому идет пас он пропаскает чтобы оставить тому кто пнул мяч явно влияет на эпизод, на него все равно защитник отвлекается. ну надо тогда и это все отменять. а это прям квинтесенция пассивного оффсайда (таких эпизодов тьма)... ну вообщем явно баг судьи
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Карьерные переходы
Ответ Ярик01
Судьи не играли в футбол на высоком уровне, какое право они имеют судить профессиональных игроков!? )
Шикарно)))) ржу
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murzzzzzilka
А так ведь хотелось после матча поумничать на тему «ну, и за что платить Абаскалю?!»:))))
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Kirsan Sumbayev
Рубрика: Вечер перед выходными с Мостовым.
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Павел
Ответ Алекс Я
Только этим обьяснениям грошь цена..не вина Камано ,что зашитник стоял за его спиной в момент подачи.только если бы Камано испарился,то не смог бы мешать спартаковцу.но это невозможно из за законов физики😃.но для вас этих законов не существует.
Существуют правила. Ты их прочитал в пользу Камано, и ни словом не обмолвился, что он был в офсайте. Это значит, что тебе не важна игра, для тебя важно, что не засчитали гол в пользу Локо. Игрок находился в не игры, тем паче, раздвинул руки, что три игрока Спартака не могли его обойти без нарушения правил. Не был бы он в не игры, тогда это были бы проблемы Спартака, никак не Локо.
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Фут.Боль
Ответ Посторонним В
А ему и не надо быть в этом уверенным. Достаточно того, что он видел - игрок, находясь в офсайде, активно препятствовал защите. Эпизод был в непосредственной близости от ворот и от парня, забившего гол. Все. Больше ничего не надо. Активный офсайд. А что бы там было если бы - такого гадания на квасной гуще не одни правила не предусматривают.
Игроки в штрафной при верховых подачах всегда борятся друг с другом. Смог бы игрок Спартака 100% сыграть этот мяч и не допустить гола если бы не борьба Камано? Камано должен был просто стоять и не бороться? Очень спорная отмена гола.
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AVSamaranch
Ответ Spartakovec navsegda
В футбол классно играл. К сожалению, с аналитикой хуже, но мнение регулярно спрашивают. Большая загадка, зачем?
Ну, например, чтобы он что-то брякнул, а мы тут это обсуждали. Унылый Мор, например, может хоть полдня что-то бубнить по Матч ТВ, а хрен придерёшься. А этот персонаж, что не слово, так стопицот комментов в ответ. Ну золото, а не человек. И , походу, за бесплатно старается, денег на лицензию как не было, так и нет...
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Arty K.
горением пукана недотренера удовлетворён 🔥
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igolp igolp
все лапочкин объяснил,гол не защитан правильно!
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Men77
Ответ валя_стакан
каким местом его удерживал? защ ошибся позиционно и даже теоретически не успевал к мячу
а ты глаза открой и посмотри, он делал блокировку защитника
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Добрый_Ээх
Ответ Kivan1976
просто кого-то тащат к очередному кубку России
Волгу?
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Сhe Руслан
Всё, меняем правила. Мостовой сказал можно засчитывать.
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