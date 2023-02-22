Мостовой о голе Магкеева: «Судья ошибся, не засчитав его. Может, еще отменять из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?»

раскритиковал решение отменить гол «Локомотива» «Спартаку».

На 78-й минуте защитник Станислав Магкеев головой замкнул навес полузащитника Максима Глушенкова.

, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение отменить гол в связи с тем, что находившийся рядом с полузащитник Франсуа Камано находился вне игры.

«Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество.

Первый тайм остался полностью за « », второй – за « ».

Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Безбородов после ВАР отменил гол Магкеева «Спартаку» из-за офсайда у Камано