Мостовой о контракте Абаскаля: «Такая шумиха, будто «Спартак» РПЛ выиграл. Не думаю, что доработает до конца – сначала продлевают, а потом увольняют с компенсациями»

считает, что не доработает в «Спартаке» до конца контракта.

Ранее в понедельник было объявлено о продлении соглашения с Абаскалем до 2025 года.

«Такая шумиха, как будто «Спартак» выиграл. Продлили тренера, который неплохо себя проявил. Логичное решение руководства. Другое дело, что в «Спартаке» сначала продлевают в эйфории, а потом приходится увольнять с компенсациями.

Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», – сказал бывший игрок «Спартака».

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