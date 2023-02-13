Мостовой о контракте Абаскаля: «Такая шумиха, будто «Спартак» РПЛ выиграл. Не думаю, что доработает до конца – сначала продлевают, а потом увольняют с компенсациями»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не доработает в «Спартаке» до конца контракта.

Ранее в понедельник было объявлено о продлении соглашения с Абаскалем до 2025 года.

«Такая шумиха, как будто «Спартак» РПЛ выиграл. Продлили тренера, который неплохо себя проявил. Логичное решение руководства. Другое дело, что в «Спартаке» сначала продлевают в эйфории, а потом приходится увольнять с компенсациями.

Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», – сказал бывший игрок «Спартака».

Мостовой о 1,5 млн евро Абаскаля в «Спартаке»: «Вот вам пожалуйста. А свои люди, отдающие жизнь футболу, никому не нужны. Зато кричат, что футбол надо развивать»

Мостовой готов принять деньги от болельщиков на обучение на лицензию тренера

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29 комментариев

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Raul Bloodworth
Пускай Мостовой одолжит у Абаскаля на лицензию
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Инженер Управляющий
Ответ Black Phoenix
Новый виток сериала "Мостовой завидует и изливается желчью, потому что не тренирует Спартак, ибо нафиг никому не нужен в принципе"
Он завидует, потому что хочет компенсацию))
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Overkiller
"А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил."

Это уже какой то терминальный беспросветный пушной зверёк в голове. Видите ли, этот корыстный иностранный тренер посмел специально стараться хорошо делать свою работу и добиваться хороших результатов с командой. А наивное руководство Спартака клюнуло на эту коварную подлость и продлило с ним контракт вместо того чтобы купить тренерскую про-лицензию Мостовому, пасть перед ним ниц, умоляя снизойти и возглавить их клуб и пообещать пожизненную золотую пенсию за то что Великий Царь когда то пинал круглого, в отличие от алчного никчёмного нефутболиста Абаскаля.
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Владимир Молявин
Не каркай!!!
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Николай Горнаков
Ответ Николай Горнаков
Саша сейчас может говорить, что хочет. Он гол забил на кубке легенд африканцам.
Играя за сборную Мира.
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Пацанчик реальный
Ответ ТрактоПоктер
Предлагаю скинуться Мостовому не на лицензию, а на огнетушитель....
Ты че,там так полыхает,что не поможет!
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Пацанчик реальный
Ответ Антон Фалафель
Давайте скинемся на лям, только чтоб он заткнулся
Согласен,чисто поржать!
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denisnor
Верните Бубнова ( он КГАСАВЧИК!)
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atacan
Ответ Sekor
Какая шумиха? Обычное объявление. Такое ощущение, что великолепный игрок Мостовой умер, а какой-то лич воскрес и несет полную чушь.
😂😂
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Sekor
Какая шумиха? Обычное объявление.
Такое ощущение, что великолепный игрок Мостовой умер, а какой-то лич воскрес и несет полную чушь.
+5
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atacan
Мост конкретно съехал с катушек успокойся мост уже
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Winterburn
«Какой ты чувствительный мальчик, Томми…»
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Сади Самедов
завистливый царек
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Александра Чиркова
Говорят .Царь ненастоящий
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Антон Фалафель
Давайте скинемся на лям, только чтоб он заткнулся
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Давид Agabekyan
Когда же дель спартаковских ветеранов наконец-то закончится. Лучше уж новости про геев
А прикинь, новость будет,что Мостовой из этих самых .Спортс.ру упадет на неделю.
+16
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Николай Горнаков
Саша сейчас может говорить, что хочет. Он гол забил на кубке легенд африканцам.
+4
0
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donatodonatore
Уберите уже этого "отдавшего всю жизнь футболу" из эфира.
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ТрактоПоктер
Предлагаю скинуться Мостовому не на лицензию, а на огнетушитель....
+2
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Aleksey Yashin
И всё равно шумиха меньше, чем дискуссия пойдёт/не пойдёт царь получать лицензию
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Ебздрогыч
Бабки у подъезда в своих обсуждениях более адекватны, чем спартаковские ветераны, и особенно Мостовой
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Klshk
Купите уже шампунь человеку
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cmorblr
Не, он не контракт себе выбивал, он специально хорошо тренировал, чтобы Мостовой окончательно свихнулся
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Mechel**
Одна желчь и злобство у ветерана Сельты
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Cruel Snake
Это не горит и даже не полыхает у человека , это просто адское пламя
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