Мостовой о контракте Абаскаля: «Такая шумиха, будто «Спартак» РПЛ выиграл. Не думаю, что доработает до конца – сначала продлевают, а потом увольняют с компенсациями»
Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не доработает в «Спартаке» до конца контракта.
Ранее в понедельник было объявлено о продлении соглашения с Абаскалем до 2025 года.
«Такая шумиха, как будто «Спартак» РПЛ выиграл. Продлили тренера, который неплохо себя проявил. Логичное решение руководства. Другое дело, что в «Спартаке» сначала продлевают в эйфории, а потом приходится увольнять с компенсациями.
Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Это уже какой то терминальный беспросветный пушной зверёк в голове. Видите ли, этот корыстный иностранный тренер посмел специально стараться хорошо делать свою работу и добиваться хороших результатов с командой. А наивное руководство Спартака клюнуло на эту коварную подлость и продлило с ним контракт вместо того чтобы купить тренерскую про-лицензию Мостовому, пасть перед ним ниц, умоляя снизойти и возглавить их клуб и пообещать пожизненную золотую пенсию за то что Великий Царь когда то пинал круглого, в отличие от алчного никчёмного нефутболиста Абаскаля.
Такое ощущение, что великолепный игрок Мостовой умер, а какой-то лич воскрес и несет полную чушь.