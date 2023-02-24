Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике: «Ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Тебя больше здесь не ждут»

Шакира выпустила новую песню после расставания с .

Трек под названием TQG – Te Quedó Grande – Шакира выпустила в соавторстве с еще одной колумбийской певицей Karol G. Песня полностью посвящена теме расставания.

В частности, в песне есть такие слова: «Малыш, что случилось? Разве ты не влюблен? Зачем ты снова ищешь меня, если знаешь, что я не повторяю ошибки? Скажи своей новой малышке, что я не борюсь за мужчин».

Также Шакира поет: «Мне было больно, когда я увидела тебя с новой девушкой. Но я забыла то, что мы пережили. И это тебя задело. Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут. Твоя новая девушка бросалась на меня, но меня это даже не злит. Я смеюсь, я смеюсь».

Затем Шакира добавляет: «Теперь ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Ставишь лайки под моими фото».

Ранее у Шакиры уже вышла песня о расставании с Пике. В ней девушка пела: «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio».

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

Karol G, которая стала соавтором этой песни, два года назад рассталась с пуэрто-риканским рэпером Anuel AA.

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