Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике: «Ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Тебя больше здесь не ждут»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Шакира выпустила новую песню после расставания с Жераром Пике.

Трек под названием TQG – Te Quedó Grande – Шакира выпустила в соавторстве с еще одной колумбийской певицей Karol G. Песня полностью посвящена теме расставания.

В частности, в песне есть такие слова: «Малыш, что случилось? Разве ты не влюблен? Зачем ты снова ищешь меня, если знаешь, что я не повторяю ошибки? Скажи своей новой малышке, что я не борюсь за мужчин».

Также Шакира поет: «Мне было больно, когда я увидела тебя с новой девушкой. Но я забыла то, что мы пережили. И это тебя задело. Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут. Твоя новая девушка бросалась на меня, но меня это даже не злит. Я смеюсь, я смеюсь».

Затем Шакира добавляет: «Теперь ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Ставишь лайки под моими фото».

Ранее у Шакиры уже вышла песня о расставании с Пике. В ней девушка пела: «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio».

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

Karol G, которая стала соавтором этой песни, два года назад рассталась с пуэрто-риканским рэпером Anuel AA.

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32 комментария

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трович
Я полностью забыла про тебя! А сейчас я и мои сорок слонов споём для тебя об этом новую песню... Чесслово, ну не смешно уже.
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Коля Питерский
Ты мне настолько безраличен, что я выпустила песню по этому случаю.
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Адепт Суперлиги
- Алло, Пике? Я слышала ты вернуться хочешь
- Алло, кто это, Шакира?
- Ничего не говори, я тебя не жду и не звони мне больше.
- Но ты сама звонишь!
- Ааа, всё, нет времени, я записывать новый дисс на тебя..
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Фарит Абдрашитов
Скоро появится песня-ремикс О. Бузовой, Я люблю тебя Дима!
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Pavelaznaurov
Хайпует и зарабатывает деньги Шакира,поймала момент….тут точно бизнес….на всем пытается денег срубить,и ведь получается
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.ru
Жерар больше не её муж, Жерар теперь её муз... муза мужского рода
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Anatolii
Ответ Tango442
Да по-любому она страдает! 12 лет это много… такое просто взять, спеть и забыть просто не возможно
Ей по барабану. Это для нас, мужчин, 12 лет - о, это много, сложно забыть, а у них все выключается сразу как по щелчку. Просто тема топовая, вот она и рубит на ней бабло. Было бы не по барабану, не допустила бы, чтобы Пике пошел налево
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Гласящий Истину!
Вот дурная баба... Не может понять, что уже всё! Поезд ушёл! А своими песенками, только позорится, всё больше...
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Solpin
Вот бомбит у человека. Вот полыхает.
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Фут.Боль
Когда уже песня про клубничное варенье выйдет?
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FortMinor
шакира, угомонись!
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МИХАЛЫЧ
мало половин , мало мало половин..., Наша то еще ничего , а мы гоним на Олю...тут вообще дичь полная только с мировым именем
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ZA.RMA
Ответ Born is the King
Каждый раз убеждаюсь,что Пике всё правильно сделал. Теперь вбросами хочет поругать Пике с его девушкой
измену нельзя оправдать:)
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BBshkin
Ответ Гамарджоба Генацвале
Делает вид, что ей все равно, а все песни теперь поет только про Пике.
Да ладно вам, на таком хайпе и эмоциях можно денег поднять
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Dimario
Ждем тонкий троллинг от Жерара, он могет))
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Роман
Таким темпом Пике скоро по популярности обгонит Шакиру.
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Ola BP
Ответ error505
Шакира уже перегибает 🤡
Её PR-менеджер - Ольга Бузова. Та тоже карьеру сделала на песнях о плохом мужчине)
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FrankieWild
Любовь Курчанова мракобес сотого уровня
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Born is the King
Каждый раз убеждаюсь,что Пике всё правильно сделал. Теперь вбросами хочет поругать Пике с его девушкой
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ZA.RMA
Парням, которые пишут, что Шакира перегибает и умирает по Пике: возможны вы и правы, раны так легко не заживают, но песня была написана и спета на 90% ради хайпа и рейтингов))

Это же очевидно)
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LONDON-TOWN
Шакира продолжает максимально пиариться на истории своего развода. Шоу-бизнес
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Altim
Все гадают, перегибает она или нет, а то что просто эти песни очень хорошо раскручиваются вы не думали?) Она зарабатывает на том, что от неё ждут.
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Роман
Не бомбит
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Bello Jiafra
пусть к зеркалу подойдёт. ей настолько на Пике плевать, что только об этом говорит и поёт. дура...
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Dowlet Gandymow
зачем ей писать песню, если он ей действительно не нравится
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