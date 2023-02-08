Экс-супруга Кержакова о Шакире и Пике: «От абьюзивных отношений не защищены даже суперзвезды. Россиянки поддержали ее в соцсетях, наше общество начинает более осознанно относиться к абьюзу»

Теги премьер-лига Россия Барселона Александр Кержаков Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт Милана Тюльпанова Футбол

Бывшая жена Александра Кержакова прокомментировала расставание Жерара Пике и Шакиры.

Певица рассталась с бывшим защитником «Барселоны» в июле прошлого года. Причиной стали измены футболиста.

«Мне кажется, это наглядный пример того, что даже самые популярные в мире женщины, красавицы и суперзвезды не защищены от абьюзивных отношений. Сейчас в интернете много видео, которые показывают, что именно такие отношения были у Шакиры с Жераром Пике, хотя об этом никто и не догадывался.

Часто бывает, что мы видим только красивую картинку, которую нам хотят показать. Такая большая поддержка, которую Шакире оказали в соцсетях российские женщины, говорит о том, что наше общество начинает более осознанно и серьезно относиться к теме абьюза. Этого перестают стыдиться, а в голове появляются правильные установки на этот счет», – сказала Милана Тюльпанова.

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8 комментариев

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tiqui_taca
ты кто????
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Ninjah
Согласен. Вон даже Джонни Деппу на кровать насрали)
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-DF-
Абьюзировали, абьюзировали, да не выабьюзировали (
+2
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Ира15577
Ответ Владимир Владимир
Что вы жалуетесь на абьюзеров, когда можете взять и уйти? Абьюзеров без жертвы не существует: надо просто перестать строить из себя пострадавшую по жизни, выйти из этой роли и внезапно ощутите, что вас не находит тот самый хищник, абьюзер и прочее)
Шакира ведь и ушла!
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Владимир Владимир
Что вы жалуетесь на абьюзеров, когда можете взять и уйти? Абьюзеров без жертвы не существует: надо просто перестать строить из себя пострадавшую по жизни, выйти из этой роли и внезапно ощутите, что вас не находит тот самый хищник, абьюзер и прочее)
+2
-1
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SuperStarrrr
О ней всегда будут говорить, как о бывшей жене Кержакова, жаль что это резиновое изделие женского рода ничем другим не запомнится. Тоже оборотная сторона медали, и жену Аршавина можно вспомнить, сложно ребятам на пике найти девушку с правильными приоритетами по жизни, не все проходят медные трубы, далеко не все.
+4
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Ебздрогыч
Я все ждал когда будет параллель с Тарасовым и Бузовой, не дождался
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balander09
Абьюзер, абьюзивные...
Изменял Пике и все тут, разлюбил видимо
Может она хотела донести что богатые тоже плачут?
Таких Истории полно в мире щоубиза: Тина Тернер, Мел Би, та же Валерия
+5
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Artem Piatkov
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