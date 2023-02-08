Экс-супруга Кержакова о Шакире и Пике: «От абьюзивных отношений не защищены даже суперзвезды. Россиянки поддержали ее в соцсетях, наше общество начинает более осознанно относиться к абьюзу»

Бывшая жена прокомментировала расставание и Шакиры.

Певица рассталась с бывшим защитником «Барселоны» в июле прошлого года. Причиной стали измены футболиста.

«Мне кажется, это наглядный пример того, что даже самые популярные в мире женщины, красавицы и суперзвезды не защищены от абьюзивных отношений. Сейчас в интернете много видео, которые показывают, что именно такие отношения были у Шакиры с Жераром Пике, хотя об этом никто и не догадывался.

Часто бывает, что мы видим только красивую картинку, которую нам хотят показать. Такая большая поддержка, которую Шакире оказали в соцсетях российские женщины, говорит о том, что наше общество начинает более осознанно и серьезно относиться к теме абьюза. Этого перестают стыдиться, а в голове появляются правильные установки на этот счет», – сказала Милана Тюльпанова.

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