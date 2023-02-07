Родители Жерара Пике жалуются на громкую музыку в доме Шакиры.

Особняк певицы в Барселоне находится по соседству с особняком родителей экс-игрока «Барсы». Ранее Шакира выставила на своем балконе, который виден из соседнего особняка, фигурку ведьмы.

Как сообщает журналист Socialité Марк Лейрадо, в доме певицы часто проходят вечеринки с громкой музыкой.

По информации журналиста, родители Пике устали от шумных вечеринок Шакиры и даже задумывались о переезде, но отказались от этой идеи, поскольку Шакира после развода с их сыном планирует в скором времени переехать в Майами вместе с детьми и отцом, который в понедельник перенес операцию на сердце.

Пике и Шакира расстались в июле прошлого года из-за измен футболиста.

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