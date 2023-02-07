Родители Пике устали от шумных вечеринок Шакиры и задумывались о переезде, но певица скоро уедет в Майами

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Родители Жерара Пике жалуются на громкую музыку в доме Шакиры.

Особняк певицы в Барселоне находится по соседству с особняком родителей экс-игрока «Барсы». Ранее Шакира выставила на своем балконе, который виден из соседнего особняка, фигурку ведьмы.

Как сообщает журналист Socialité Марк Лейрадо, в доме певицы часто проходят вечеринки с громкой музыкой.

По информации журналиста, родители Пике устали от шумных вечеринок Шакиры и даже задумывались о переезде, но отказались от этой идеи, поскольку Шакира после развода с их сыном планирует в скором времени переехать в Майами вместе с детьми и отцом, который в понедельник перенес операцию на сердце.

Пике и Шакира расстались в июле прошлого года из-за измен футболиста.

Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Жерар его не любит

Пике троллит Шакиру: надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo. Сейчас все объясним

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

Пике и Шакира, новая серия: ведьма на балконе перед домом свекрови!

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ Alex Ser
Щас бы миллионерам переживать о таких проблемах, они же не в хрушевке панельной живут, куда захотят туда и уедут, и шакира когда хочет тогда и отжигает
Значит пенсионерам нужно взять акустику еще мощнее, аоставить на всю не любимую музыку Шакиры и уехать на дачу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Ответ ЛяЛя Тополя
еще попробовал ослицу, козу и в розетку...)))
Дай угадаю: тоже лучше 46-ти летних?😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ Миша Богомолов
Мужик, ты специально зарегался тут только чтобы написать кучу комментариев о своём отношении к женщинам за 40?
за 40 это не женщины, это в лучшем случае тетки, а скорей старушки
Согласен ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ marsover
Так написал, как будто и то и другое попробовал😂
еще попробовал ослицу, козу и в розетку...)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Алейников
Ответ red hikkikomori
Бузову сравнивать с Шакирой в контексте сексуальности это конечно сильно)
Согласен. Но, как по мне, Шакира тоже на любителя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ Миша Богомолов
Мужик, ты специально зарегался тут только чтобы написать кучу комментариев о своём отношении к женщинам за 40?
зато посмотри как у старушек и всяких геронтофилов с некрофилами рвануло.
не зря зарегился ....поржал.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Ответ ЛяЛя Тополя
старушка она и есть старушка. и ничего сделать нельзя. между старухами после 45 и резиновыми бабами .... выбор однозначный, и он не в пользу старух ))
Так написал, как будто и то и другое попробовал😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дворец культуры Центральный
Ответ ЛяЛя Тополя
старушка она и есть старушка. и ничего сделать нельзя. между старухами после 45 и резиновыми бабами .... выбор однозначный, и он не в пользу старух ))
кто ты, воин?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Ответ Миша Богомолов
Мужик, ты специально зарегался тут только чтобы написать кучу комментариев о своём отношении к женщинам за 40?
Мне кажется какая то сороколетняя у него парня увела😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Ответ Ебздрогыч
Ну тут участкового надо вызывать, какие вопросы
По бюрофаксу пусть вызывают, авось приедет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
Спортс ввел новых персонажей: родители Пике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миша Богомолов
Ответ ЛяЛя Тополя
Женщина после 40 уже не очень женщина. Веселящиеся старушки это конечно прикольно, но не сексуально. А Бузовой даже сейчас еще лет 36, а уж когда они зажигали с Димоном....
Мужик, ты специально зарегался тут только чтобы написать кучу комментариев о своём отношении к женщинам за 40?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ Alex Ser
Тебе о такой 45 летней только мечтать, которая лучше в разы чем 90 % в 35
старушка она и есть старушка.
и ничего сделать нельзя.
между старухами после 45 и резиновыми бабами .... выбор однозначный, и он не в пользу старух ))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ KennyN
Что на этом сайте делает приверженец Эндрю Тэйта? Езжай в Румынию освобождать своего кумира)
не знаю кто это Эндрю Тэйта и Гуглить не стану
.... не интересно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Sinister Kid
Воронины: испано-колумбийская версия.
Каталоно-колумбийская
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KennyN
Ответ ЛяЛя Тополя
Женщина после 40 уже не очень женщина. Веселящиеся старушки это конечно прикольно, но не сексуально. А Бузовой даже сейчас еще лет 36, а уж когда они зажигали с Димоном....
Что на этом сайте делает приверженец Эндрю Тэйта? Езжай в Румынию освобождать своего кумира)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Ser
Ответ ЛяЛя Тополя
Женщина после 40 уже не очень женщина, а после 45 это конкретная старушка. Веселящиеся старушки это конечно прикольно, но не сексуально. Если кто может 46 летнюю женщину(Пике не смог), то он сможет и 70 летнюю. Там такие красавицы типа Гурченки и Ротару..... мммм пальчики оближешь )))
Тебе о такой 45 летней только мечтать, которая лучше в разы чем 90 % в 35
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Ser
Ответ Flow market Victor Mercedes
Поэтому нужно тр##### мозги радителям Пике в то время как он тр##### её прямо в душу?
Щас бы миллионерам переживать о таких проблемах, они же не в хрушевке панельной живут, куда захотят туда и уедут, и шакира когда хочет тогда и отжигает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ maryat
Небось "знаешь ли ты" по кругу гоняет
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Люсьеныч
музыка какая была? Шансон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
Новости о Шакире и ее бывшем напоминают сюжет программы "Окна" или "Пусть говорят" 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛяЛя Тополя
Ответ red hikkikomori
Бузову сравнивать с Шакирой в контексте сексуальности это конечно сильно)
Комментарий скрыт
0
-12
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не знаю, кто прав. Я запутался
Оба дураки и ведут себя как взрослые маленькие дети)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тот самый Кадрус
Ответ Los Galácticos
Прямо как Тарасов с Бузовой, только тут и футболист и певица настоящие.
И кавказцев не хватает)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ evgshk
Бузовой 36, но выглядит страшнее, чем, порой, 46-летние)))
Она страшнее многих 56-летних будет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий