Шакира называла новую спутницу Пике «дохлой мошкой». Певица знала Клару Чиа и была удивлена ее отношениями с Жераром
Певица Шакира дала характеристику новой спутнице экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике.
Как заявил журналист Роберто Антолин в программе Mitre Live, колумбийская поп-исполнительница знала Клару Чиа Марти как одну из сотрудниц компании Пике Kosmos Studios, потому их отношения удивили ее.
«Потому ей было особенно больно – Шакира уже знала эту девушку. И она назвала ее «дохлой мошкой». В Кларе Чиа Шакира никогда не видела соперницу, потому что это не какая-то роскошная девушка, а довольно обычная. На нее не обращали внимания», – сказал Антолин.
Выражение «дохлая мошка» в испанском языке используется женщинами для описания других представительниц этого пола, казавшихся хорошими и честными подругами, а на самом деле – интриганок. Также оно подразумевает склонность манипулировать и обманывать.
Пике и Шакира, новая серия: ведьма на балконе перед домом свекрови!
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Жалко Пике
Удачи всем на "семейных фронтах". Больше бы таких спортивных новостей, что ли... Надоели уже голы-передачи.