Шакира называла новую спутницу Пике «дохлой мошкой». Певица знала Клару Чиа и была удивлена ее отношениями с Жераром

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт Футбол

Певица Шакира дала характеристику новой спутнице экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Как заявил журналист Роберто Антолин в программе Mitre Live, колумбийская поп-исполнительница знала Клару Чиа Марти как одну из сотрудниц компании Пике Kosmos Studios, потому их отношения удивили ее.

«Потому ей было особенно больно – Шакира уже знала эту девушку. И она назвала ее «дохлой мошкой». В Кларе Чиа Шакира никогда не видела соперницу, потому что это не какая-то роскошная девушка, а довольно обычная. На нее не обращали внимания», – сказал Антолин.

Выражение «дохлая мошка» в испанском языке используется женщинами для описания других представительниц этого пола, казавшихся хорошими и честными подругами, а на самом деле – интриганок. Также оно подразумевает склонность манипулировать и обманывать.

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21 комментарий

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Злобный Конь
И все забыли про попугая семьи Мамаевых ?
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Иван Никитенко
плешивая моль скоро станет дохлой молью
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Амир Габидуллин
Ответ AlexeyOv
Она реально его любила.
Любит его до сих пор. Явно видно.
Жалко Пике
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Philatelist79
Не такая уж она и м0шка (серая мышка) как оказалось
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U. M. A. Muhammad
Ну тут скорее дохлая мошка ты, раз у тебя мужика увели из под носа.
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Terrific World
Хоть мышь не дохлая но птенец гнездо свое вьет
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Grey_Wolf
так так, а как там поживают Ванда Нара и Икарди??? Это что же, нам теперь новый дом 2 смотреть?!?!
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Герман Сергеевич
Спасибо что рассказали что означает доxлая мышка. кроме как на сайте Спортс.ру больше нигде бы такой информациии не нашел.
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Любитель пожрать
Ответ Enotaz24
Значит не такая она и "мошка"
Мошонка даже.
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Enotaz24
Значит не такая она и "мошка"
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AlexeyOv
Она реально его любила.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ arsenal.ave
Пике променял колумбийского шмеля на дохлую мошку
я сначала прочитал : колумбийского шмаля...
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Бродяга-симпатяга
Знатно у Шакиры полыхает
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prus_3
Я и Шакирину-то внешность не очень помню, а тут рассерженная фурия просто заинтриговала. Ну что ж мошка как мошка, действительно похожа.
Удачи всем на "семейных фронтах". Больше бы таких спортивных новостей, что ли... Надоели уже голы-передачи.
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Parce
Скандалы, интриги, расследования, в прямом эфире на спортс ру
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Роман
Просто удивляюсь. Почему спортивная новость делает на музыкальном сайте.
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SWS
Ответ Homelender_666
Одно жёлтое издание ссылается на другое. Ничего удивительного. Спортс🤝Марка
Марка это самый авторитетный источник в Испании
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Тиджани Бабангида
История стара как мир
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arsenal.ave
Пике променял колумбийского шмеля на дохлую мошку
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predMBAPPE
Шакира пробила ДНО
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Homelender_666
Одно жёлтое издание ссылается на другое. Ничего удивительного. Спортс🤝Марка
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