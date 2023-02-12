Певица Шакира дала характеристику новой спутнице экс-защитника «Барселоны» .

Как заявил журналист Роберто Антолин в программе Mitre Live, колумбийская поп-исполнительница знала Клару Чиа Марти как одну из сотрудниц компании Пике Kosmos Studios, потому их отношения удивили ее.

«Потому ей было особенно больно – Шакира уже знала эту девушку. И она назвала ее «дохлой мошкой». В Кларе Чиа Шакира никогда не видела соперницу, потому что это не какая-то роскошная девушка, а довольно обычная. На нее не обращали внимания», – сказал Антолин.

Выражение «дохлая мошка» в испанском языке используется женщинами для описания других представительниц этого пола, казавшихся хорошими и честными подругами, а на самом деле – интриганок. Также оно подразумевает склонность манипулировать и обманывать.

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