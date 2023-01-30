Шакира выпустит новый трек 2 февраля – в день рождения Пике и самой певицы. Вероятно, в песне будет упоминаться Жерар

Шакира планирует выпустить новый трек в день рождения Жерара Пике.

Как сообщает Marca со ссылкой Mamarazzis, релиз должен состояться 2 февраля − в день рождения певицы и ее бывшего возлюбленного .

Ранее колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и экс-игрока «Барселоны», которое произошло летом 2022 года после 12 лет отношений. Песня побила рекорд по просмотрам на YouTube за первые сутки для испанских и латиноамериканских песен, обойдя Despacito.

Новая песня Шакиры записана при участии колумбийской певицы Karol G. Отмечается, видеоклип на песню был снят всего за два дня, а съемки длились более 15 часов в день.

По утверждениям Marca, новая песня будет содержать отсылки к Пике, однако более тонкие, чем в предыдущем треке.

Karol G поддержала Шакиру после выхода трека о расставании с Пике. Она посетила игру НБА в футболке с фразой из этой песни.

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