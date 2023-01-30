Шакира выпустит новый трек 2 февраля – в день рождения Пике и самой певицы. Вероятно, в песне будет упоминаться Жерар

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Шакира планирует выпустить новый трек в день рождения Жерара Пике.

Как сообщает Marca со ссылкой Mamarazzis, релиз должен состояться 2 февраля − в день рождения певицы и ее бывшего возлюбленного Жерара Пике.

Ранее колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и экс-игрока «Барселоны», которое произошло летом 2022 года после 12 лет отношений. Песня побила рекорд по просмотрам на YouTube за первые сутки для испанских и латиноамериканских песен, обойдя Despacito.

Новая песня Шакиры записана при участии колумбийской певицы Karol G. Отмечается, видеоклип на песню был снят всего за два дня, а съемки длились более 15 часов в день.

По утверждениям Marca, новая песня будет содержать отсылки к Пике, однако более тонкие, чем в предыдущем треке.

Karol G поддержала Шакиру после выхода трека о расставании с Пике. Она посетила игру НБА в футболке с фразой из этой песни.

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22 комментария

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Rus83
Хоспади, да всем по...
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Ave_milk
Ответ Wekil Halylow
Шакира+Пике vs Ванда+Икарди в филме : Кто кого?
При всем уважении к пике и Шакире, до разборок Ванды и икарди им, как до луны
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Lionel Andres Messi 10
Да они оба просто пиарятся на шумихе после расставания.
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Кино Музыка
И забор достроит.
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Сергей Орлов
Как же у нее горит туз)
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STAY SHARP
Ответ Адепт Суперлиги
Ооууу, у них даже др в один день было. Идеальная пара, но Пике решил променять ее на шлю.у
Была у меня одна мадам у которой день рождения со мной в один день. Ничего там идеального нету, больше девяти месяцев не продержались
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Raul14
Ответ Адепт Суперлиги
Ооууу, у них даже др в один день было. Идеальная пара, но Пике решил променять ее на шлю.у
Он же каталонец)) Они такие))
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Raul14
Бабушка никак не успокоится
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#SharkTeam
Ответ Josep
Долго у неё ещё будет пригорать? в стиле "ты не знаешь кого ты потерял"..
В целом жаль что она связалась с каким-то футболистом.
Про пригорание говорить такое себе когда развалилась семья с уже даже немаленькими детьми
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6tspey7tb5
Песня будет называться
Да не горит у меня не горит?
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Lunatic Insane
вот же вредная девка какая :)
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Лагер
Отлично, держите в курсе
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VictorVallecano
Ответ Адепт Суперлиги
Ооууу, у них даже др в один день было. Идеальная пара, но Пике решил променять ее на шлю.у
Так вот каков секрет идеальных пар.
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VictorVallecano
Ответ Wekil Halylow
Шакира+Пике vs Ванда+Икарди в филме : Кто кого?
Почему-то мне кажется, что тут будет один тройничок: Пике+Ванда+Икарди (оператор).
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Gestor_36
песня будет называться что то вроде: "вот и климакс настал" или "ведь я была твоей любимой милфой"
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.ru
похоже пока двойной альбом посвящённый Жерару не выпустит не успокоится...
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Wekil Halylow
Шакира+Пике vs Ванда+Икарди в филме : Кто кого?
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Роман
Связь с футболом?
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Адепт Суперлиги
Ооууу, у них даже др в один день было. Идеальная пара, но Пике решил променять ее на шлю.у
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-5
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Fooler
Держите в курсе, нам очень интересно.
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Captain_Noname
Кстати, раз уж тема про потешных персонажей, то куда подевался ЧапиХапи_Паразадр? Насмерть убился стиранием пальцев в момент, когда строчил рекордый комментарий?
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Wekil Halylow
Комментарий удален
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Josep
Долго у неё ещё будет пригорать? в стиле "ты не знаешь кого ты потерял"..
+16
-4
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