Мать Пике схватила Шакиру за щеку и велела ей замолкнуть – в сети завирусилось видео 2016 года

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

В сети распространилось видео, на котором мать Жерара Пике хватает Шакиру за лицо.

На кадрах из 2016 года запечатлено, как мать экс-футболиста «Барселоны» Монсеррат Бернабеу что-то объясняет певице, а затем хватает ее за щеку и приставляет палец к своим губам, давая знак замолчать.

Реакция Шакиры не видна, так как она стоит спиной к камере. Жерар Пике, стоящий в этот момент рядом, никак не вмешивается в разговор.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома родителей Пике. На участке возле особняка певицы в Барселоне заметили бетономешалку

Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

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46 комментариев

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Руслан Абакаров
Ответ Wiley Fox
Она там еле прикасается и обе улыбаются У латиносов , испанцев и прочих итальянцев вообще распространено за лицо трогать. И это не неуважение Это же не дуэль взглядов в Махачкале, когда аул на аул потом идёт
Невежда
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Семён Жуйло
Ответ acus
Я когда вижу мужиков, которые маму любят больше чем жену, я не понимаю - какого хера вы вылезаете из под юбки?
Мама одна навсегда, дружок. А жен может быть сколько угодно.
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5rnk2r9wwp
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Чую следующая песня Шакиры будет про маму Пике - "Монсеррат, ты променяла Камп Ноу на Бернабеу"
как раз шакира бернабеу променяла на камп-ноу)
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5rnk2r9wwp
Ответ GuruFutbola
Мать как старшая на пару лет сестра Шакиры) Все таки не зря Пике обновился на молодую красотку)
Сейчас старые красотки, считающими себя Феррари, тебя заминусят
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5rnk2r9wwp
Ответ acus
Я когда вижу мужиков, которые маму любят больше чем жену, я не понимаю - какого хера вы вылезаете из под юбки?
Я когда вижу подкаблучников и писялизов, которые шага без спроса жены сделать не могут, и свою родную мать любят меньше, не понимаю - какого хрена вы навязываете своё мнение нормальным людям?
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Давай Так
Ответ Yoursistersboyfriend
мать_пике_дала_шакире_за_щеку
без_регистрации_и_смс
+1
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acus
Я когда вижу мужиков, которые маму любят больше чем жену, я не понимаю - какого хера вы вылезаете из под юбки?
0
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-2
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Velirpa
Ответ Wiley Fox
Она там еле прикасается и обе улыбаются У латиносов , испанцев и прочих итальянцев вообще распространено за лицо трогать. И это не неуважение Это же не дуэль взглядов в Махачкале, когда аул на аул потом идёт
а есть передача про поведение латиносов, испанцев и прочих итальянцев в естественной среде?
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Нургалиев Разрешил
Милфа увидела конкурентку
0
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atomio
Ответ Eduard86
А мама ничего так выглядит;)
Как у Стифлера? 😏 MILFа 👍🏻
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Momos
Все правильно! Так ей, прошмандовке за сыночку
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Добрый Ретроград
В эпилоге все берут за щеку.
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Добрый Ретроград
Шакира схватила за щеку.
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Yoursistersboyfriend
мать_пике_дала_шакире_за_щеку
+1
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Игл Ром
Ответ Wiley Fox
Она там еле прикасается и обе улыбаются У латиносов , испанцев и прочих итальянцев вообще распространено за лицо трогать. И это не неуважение Это же не дуэль взглядов в Махачкале, когда аул на аул потом идёт
Однажды поехали мы в Махачкалу на конкурс чтецов..
И как?
Слово за слово, 14 убитых
+6
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Ola BP
Ответ Остап Бендер
Берёт за щёку, вирусное видео....
Мaть Пике берет за щeкy
Сын стоит рядом и никак не реагирует
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L1S
ШОК! Мать Пике берёт за щеку... Посмотреть полностью
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-1
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Mr@k
Вот прям таки и за щеку...
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-1
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Alex_nder
А кто из них мама Пике, а кто Шакира? )))
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-1
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Buzya
Ответ Groondler
Видно же, что в шутливой форме это все сделано. Агрессии там ноль. Диалог был что-то из серии: Шакира: "блин, как же старо я выгляжу, сползаю в депрессию из за этого" Тётка показно строгоо (но по факту шутливо): "не смей так говорить про себя! соберись, тряпка!"
Ну... по глазам и мимике матери там не совсем в шутливой форме и агрессии там явно не ноль...
+1
-1
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Остап Бендер
Берёт за щёку, вирусное видео....
+20
-1
+19
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Michael Boldyrev
В конце видео кто-то схватил ее и за шею. Это тоже нужно отразить в заголовке.

P.S. Кстати, запомните имя аргентинского продюсера Bizarrap - он специализируется на богатых разведенках, связанных с футболом.
Выпустил клип L-Gante c Вандой (которая с Икарди) и записал последний трек Шакиры.

А ведь пацанчику всего-то 25 лет. Шалун какой).
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Жэд Кэлэд
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Чую следующая песня Шакиры будет про маму Пике - "Монсеррат, ты променяла Камп Ноу на Бернабеу"
Скорее наоборот: ты предала память отца, Бернабеу.
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Артём Павлеян
Ответ Wiley Fox
Она там еле прикасается и обе улыбаются У латиносов , испанцев и прочих итальянцев вообще распространено за лицо трогать. И это не неуважение Это же не дуэль взглядов в Махачкале, когда аул на аул потом идёт
"Дуэль взглядов в Махачкале" выпал с этого)))
+21
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Alamh Kaiser
Ну в принципе понятно почему строится стена и вывешивается кукла ведьма)))
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