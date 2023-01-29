Мать Пике схватила Шакиру за щеку и велела ей замолкнуть – в сети завирусилось видео 2016 года
В сети распространилось видео, на котором мать Жерара Пике хватает Шакиру за лицо.
На кадрах из 2016 года запечатлено, как мать экс-футболиста «Барселоны» Монсеррат Бернабеу что-то объясняет певице, а затем хватает ее за щеку и приставляет палец к своим губам, давая знак замолчать.
Реакция Шакиры не видна, так как она стоит спиной к камере. Жерар Пике, стоящий в этот момент рядом, никак не вмешивается в разговор.
Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.
Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома родителей Пике. На участке возле особняка певицы в Барселоне заметили бетономешалку
Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике
И как?
Слово за слово, 14 убитых
Сын стоит рядом и никак не реагирует
P.S. Кстати, запомните имя аргентинского продюсера Bizarrap - он специализируется на богатых разведенках, связанных с футболом.
Выпустил клип L-Gante c Вандой (которая с Икарди) и записал последний трек Шакиры.
А ведь пацанчику всего-то 25 лет. Шалун какой).