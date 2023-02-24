«В поддержку наших ребят в СВО». Игроки «Калуги» перепели песню Шамана «Встанем»

Теги Вторая лига ФК Калуга Политика музыка Футбол

Игроки «Калуги» перепели песню Шамана «Встанем» в поддержку событий на Украине.

Видео, опубликованное в соцсетях клуба Второй лиги, начинается со слов «в поддержку наших ребят в специальной военной операции» и «в память о погибших в специальной военной операции».

Затем футболисты исполнили песню «Встанем» Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. Песня «Встанем» вышла 23 февраля 2022 года.

«Сегодня один из важнейших дней для всех российских мужчин. 23 февраля – время подчеркнуть значение роли в нашей истории воинов России, которые многие века вселяли уверенность в жителей государства.

23 февраля – время подчеркнуть, насколько важны в трудные минуты крепкое плечо и горячее сердце. В этот день мы вспоминаем имена героев, их подвиги, верим в будущие победы.

Особенно поздравляем наших защитников, участников СВО, тех, кто находится на передовой, с Днем защитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и скорейшего возвращения домой с победой! Мы гордимся вами!

Футбольный клуб «Калуга» в этот день презентует видео, в котором наши спортсмены исполняют песню «Встанем». Да, мы не певцы, но в данной ситуации главное не голос и слух, а смысл.

С праздником», – сказано в сообщении пресс-службы «Калуги».

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9 комментариев

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Активист провластных митингов
Сколько можно уже убийц, воюющих в другой стране, поддерживать?
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Адепт Суперлиги
А где же "народная" команда спартак?) не поддерживает народ, кажись))
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Iuasamotu
Благодаря сво российскому футболу пришел конец, точно что песни петь по этому поводу
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Игорь Новиков
Это просто какое-то кривое зеркало.
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Рав. Зильберман
Подрыв пятых точек через 3,2,1…
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Stivi M.D.
🤡🤡
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vjp6cmm2f9
Слабо на сво самим пойти?)
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мимоКрокодил
Так себе конечно это всё дело , и ведь на наши налоги такие как шаман плодятся
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Roman Dementiev
Праздник трупов и мракобесия.
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