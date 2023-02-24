«В поддержку наших ребят в СВО». Игроки «Калуги» перепели песню Шамана «Встанем»

Игроки «Калуги» перепели песню Шамана «Встанем» в поддержку событий на Украине.

Видео, опубликованное в соцсетях клуба , начинается со слов «в поддержку наших ребят в специальной военной операции» и «в память о погибших в специальной военной операции».

Затем футболисты исполнили песню «Встанем» Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. Песня «Встанем» вышла 23 февраля 2022 года.

«Сегодня один из важнейших дней для всех российских мужчин. 23 февраля – время подчеркнуть значение роли в нашей истории воинов России, которые многие века вселяли уверенность в жителей государства.

23 февраля – время подчеркнуть, насколько важны в трудные минуты крепкое плечо и горячее сердце. В этот день мы вспоминаем имена героев, их подвиги, верим в будущие победы.

Особенно поздравляем наших защитников, участников СВО, тех, кто находится на передовой, с Днем защитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и скорейшего возвращения домой с победой! Мы гордимся вами!

Футбольный клуб « » в этот день презентует видео, в котором наши спортсмены исполняют песню «Встанем». Да, мы не певцы, но в данной ситуации главное не голос и слух, а смысл.

С праздником», – сказано в сообщении пресс-службы «Калуги».