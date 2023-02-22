«Уже восемь лет мы бьемся, чтобы крымские клубы могли играть в чемпионате России». Замминистра спорта Крыма о лицензировании

Спортивные чиновники Крыма высказались о лицензировании крымских команд РФС.

Ранее сообщалось, что в случае прохождения лицензирования команды из Крыма смогут начать выступать во Второй лиге уже летом текущего года.

По словам генерального секретаря Крымского футбольного союза Вадима Колесниченко, для Крыма вхождение в российский футбол расширит горизонты и перспективы.

«Он перестанет вариться в собственном соку. Но для футбольной России это означает окончательный разрыв связей с европейским футболом. И если для российских болельщиков это станет лишь разочарованием из-за меньшего количества зрелищных матчей, то для тех же российских клубов речь может идти о колоссальных деньгах. А в целом для отечественного футбола – о векторе развития или деградации этого вида спорта», – сказал Колесниченко.

«Не секрет, что вот уже восемь лет мы бьемся, чтобы наши крымские клубы могли играть в чемпионате России», – отметил первый заместитель министра спорта Крымп Сергей Гниздыло.

Генсек Крымского футбольного союза: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»