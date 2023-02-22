«Уже восемь лет мы бьемся, чтобы крымские клубы могли играть в чемпионате России». Замминистра спорта Крыма о лицензировании

Теги премьер-лига Россия РФС Вторая лига Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Спортивные чиновники Крыма высказались о лицензировании крымских команд РФС.

Ранее сообщалось, что в случае прохождения лицензирования команды из Крыма смогут начать выступать во Второй лиге уже летом текущего года.

По словам генерального секретаря Крымского футбольного союза Вадима Колесниченко, для Крыма вхождение в российский футбол расширит горизонты и перспективы.

«Он перестанет вариться в собственном соку. Но для футбольной России это означает окончательный разрыв связей с европейским футболом. И если для российских болельщиков это станет лишь разочарованием из-за меньшего количества зрелищных матчей, то для тех же российских клубов речь может идти о колоссальных деньгах. А в целом для отечественного футбола – о векторе развития или деградации этого вида спорта», – сказал Колесниченко.

«Не секрет, что вот уже восемь лет мы бьемся, чтобы наши крымские клубы могли играть в чемпионате России», – отметил первый заместитель министра спорта Крымп Сергей Гниздыло.

Генсек Крымского футбольного союза: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

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18 комментариев

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Sinister Kid
А что, в крымской ЛЧ, платят больше чем в уефашной?
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FortMinor
Ответ Lunatic Insane
в Донецк съезди и постебись там про восемь лет.
как будто донецкие не знают что 8 лет это фейк))
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Overkiller
Ответ Romeo Yankovich
при Сталине ты бы его имя боялся лишний раз упомянуть. и был бы врагом народа, если верить доносу твоего соседа.
А сейчас не так?..
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Манюшный
Восимь лед дамбили бамбас, за дитей, за узкий мир! 🤡
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Заяцволк
Ответ simplehumble
Вместо матчей с Баварией, Реалом, Ювентусом мы можем смотреть матчи с участием крымских команд. Спасибо нашему стратегу.
??
А сейчас мы что, не смотрим матчи Баварии, Ювентуса ? Вон вчера был матч Ливерпуль-Реал, завтра будут Барселона, Ювентус, и никаких крымских команд даже близко никто не видел. Или имеются ввиду матчи Зенита против Баварии и др. ? А на кой чёрт они нам, если мы можем смотреть матчи между двумя европейскими топ-клубами без участия Зенитов и т.п. ?
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tyuiop tyuiop
Ответ Romeo Yankovich
печаль, не дают к "колоссальным деньгам" дорваться.
та уже не те деньги что раньше были
🐻 ещё восимь лет назад сказал крымчанам все по деньгам
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tyuiop tyuiop
Ответ Lunatic Insane
в Донецк съезди и постебись там про восемь лет.
а ты съезди сам скажи восемь лет
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Lunatic Insane
Ответ Alexey Prilovsky
ВОСИМЬ ЛЕТ
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Lunatic Insane
Ответ simplehumble
Вместо матчей с Баварией, Реалом, Ювентусом мы можем смотреть матчи с участием крымских команд. Спасибо нашему стратегу.
и пили бы баварское, конечно же!!!
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Кокич
Буквы А и П рядом на клавиатуре.
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micka
Наверное уже можно.
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den_is_ tru_nov
Ответ Alexey Prilovsky
ВОСИМЬ ЛЕТ
Ждём обновления методичке на ДЕВЯТ ЛЕТ
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Romeo Yankovich
печаль, не дают к "колоссальным деньгам" дорваться.
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Alexey Prilovsky
ВОСИМЬ ЛЕТ
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Romeo Yankovich
Ответ trav
При Сталине всё руководство РФС уже бы давно расстреляли
при Сталине ты бы его имя боялся лишний раз упомянуть. и был бы врагом народа, если верить доносу твоего соседа.
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blaugrano
О каких "колоссальных деньгах" говорит этот персонаж?
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trav
При Сталине всё руководство РФС уже бы давно расстреляли
+1
-5
-4
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simplehumble
Вместо матчей с Баварией, Реалом, Ювентусом мы можем смотреть матчи с участием крымских команд. Спасибо нашему стратегу.
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