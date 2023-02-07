Паук из «Коррозии металла» о Проворове: «ЛГБТ – конкретная секта, как и секта Навального. К счастью, правила позволили Ивану отказаться от футболки»

Лидер «Коррозии металла» высказался об отказе от свитера с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Примерно месяц назад русский хоккеист Иван Проворов отказался надевать ЛГБТ-футболку. В спортивных федерациях существуют определенные правила, на которые он и сослался, указав на религиозные убеждения.

Понятно, что ЛГБТ – это конкретная секта, как и секта Навального, как секта тоталитарная, и так далее. Но правила спортивных федераций, к счастью, ему позволили отказаться», – заявил лидер группы «Коррозия металла», глава «Корпорации тяжелого рока» Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук.