Паук из «Коррозии металла» о Проворове: «ЛГБТ – конкретная секта, как и секта Навального. К счастью, правила позволили Ивану отказаться от футболки»
Лидер «Коррозии металла» высказался об отказе Ивана Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Примерно месяц назад русский хоккеист Иван Проворов отказался надевать ЛГБТ-футболку. В спортивных федерациях существуют определенные правила, на которые он и сослался, указав на религиозные убеждения.
Понятно, что ЛГБТ – это конкретная секта, как и секта Навального, как секта тоталитарная, и так далее. Но правила спортивных федераций, к счастью, ему позволили отказаться», – заявил лидер группы «Коррозия металла», глава «Корпорации тяжелого рока» Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук.
Кто содержит такие шараги? )
ps: (С) by Паук, например.. )))))
Иван "например" Проворов, тащемта.. ))))))