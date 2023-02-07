Паук из «Коррозии металла» о Проворове: «ЛГБТ – конкретная секта, как и секта Навального. К счастью, правила позволили Ивану отказаться от футболки»

Теги Филадельфия НХЛ Алексей Навальный Иван Проворов ЛГБТ Политика религия музыка Хоккей

Лидер «Коррозии металла» высказался об отказе Ивана Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Примерно месяц назад русский хоккеист Иван Проворов отказался надевать ЛГБТ-футболку. В спортивных федерациях существуют определенные правила, на которые он и сослался, указав на религиозные убеждения.

Понятно, что ЛГБТ – это конкретная секта, как и секта Навального, как секта тоталитарная, и так далее. Но правила спортивных федераций, к счастью, ему позволили отказаться», – заявил лидер группы «Коррозия металла», глава «Корпорации тяжелого рока» Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук.

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9 комментариев

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Олег Кузнецов
Про Навального со временем художественные фильмы снимать будут,а Паук так и останется пауком.
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Pelerin
"Общественная служба новостей".

Кто содержит такие шараги? )
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Игорь Климов
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Спорт, судя по всему, большие фанаты лгбт, как и вся Россия! Недаром столько этому посвящаается времени! Вот мы, простые смертные, как-то нигде не можем найти это страшное лгбт!
Чьих будешь?
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Wats0n
Ответ Анатолий Дмитриевич
атлична атлична например. как бодрость духа?
Благодаря нашим друзьям из организации „Косово 99“ и турецкой мафии, которые оплатили мой побег, мне удалось сбежать в моднейшие итальянские Васюки, посетить места, где часто отдыхал Горький и писал свои клевейшие телеги, после чего частным способом сотрудники посольства России в Италии смогли подогнать мне старорежимный дурацкий самолет с пропеллером, чтоб я смог приземлиться в шереметьевских Васюках

ps: (С) by Паук, например.. )))))
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Спорт, судя по всему, большие фанаты лгбт, как и вся Россия! Недаром столько этому посвящаается времени! Вот мы, простые смертные, как-то нигде не можем найти это страшное лгбт!
+1
-5
-4
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Wats0n
Ответ Олег Кузнецов
Комментарий удален модератором
больше треша и угара, например!
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Анатолий Дмитриевич
атлична атлична например. как бодрость духа?
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Олег Кузнецов
Ответ tommy_hell_trigger
Паук прогоняет телегу, например
Комментарий удален
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Wats0n
Если в свое время Айверсона в Филе называли "ответом", то сейчас Проворов явился "примером" для всех остальных после него. В случае с Пауком - "напримером".
Иван "например" Проворов, тащемта.. ))))))
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tommy_hell_trigger
Паук прогоняет телегу, например
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