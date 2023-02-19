Сергей Кирьяков: «Могу про русско-финскую или русско-японскую войну погуглить. Увлекают исторические темы»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Сергей Кирьяков интернет Google Политика история Матч ТВ Ленинградец Футбол

Сергей Кирьяков рассказал, что увлекается историей.

– Слуцкий говорил, что одна из сложных вещей в тренерстве – отвлечься, чтобы не думать о схемах 24 часа в сутки. Что вам помогает?

– Меня увлекают какие-то исторические темы. Могу полазить в интернете, погуглить про важные события.

– Например?

– Условно – про русско-финскую войну (Советско-финляндская война 1939-1940 годов – Sports.ru). Как было тогда в Финляндии, как был подписан мирный договор, как это происходило. Или про русско-японскую войну (1904-1905 годов – Sports.ru).

Не только про войны читаю. Могу и про каких-то исторических личностей или другие события, – рассказал бывший форвард сборной России, а сейчас тренер «Ленинградца», лидирующего во Второй лиге.

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71 комментарий

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Роман Олегович
И в обоих получила тырцулей
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Кеша
Ответ Reece24
Финская война легендарная, конечно. Потери 6 к 1 против крошечных финов, Сталин гений как всегда, не зря всех толковых офицеров истребил перед этим. Поговаривают, что именно после той легендарной войны художник решил оккупировать совок. И почти это сделал, к слову. Оказывается нужны толковые генералы, а не только мясо, но Сталин и Жора решили что валить немцев мясом правильней. Как же Сталин велик 🤡
Как ты неуважительно миллионы погибших называешь мясом . Надеюсь твои предки ушли как мясо в небытие . А наши погибли героями . Не нам предъявлять счет Сталину . А был ты умный , то знал бы почему были такие потери . Я к примеру часто был в Финляндии . Много друзей . У финов в каждом доме есть уголок памяти по погибшим в войне в отличие от нас . И всегда подсвечен . Я из первых уст участника войны с финской стороны знаю правду . Без твоих фантазий . Безусловно , не Сталин лично, командование допустили просчеты и докладывали Сталину не достоверную информацию . И стебаться над погибшими / мне страшно кто тебя воспитал и страшно кого ты воспитаешь.
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Саша Пушкин
Ответ Pol Belov
дед Ильина перечитал... кумир он его и к действию побудитель...
Просто мысленный эксперимент.
Можно ли себе представить, что бы любой из лидеров СССР после сороковых, в позитивном ключе упоминал Ильина и называл его книжки чуть ли не настольными?
А если бы это и произошло, то какой бы была реакция советского общества?
Где- то и в какой- то момент страна свернула не туда...
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Romeo Yankovich
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Тешинскую область
она это получила в ходе мюнхенского сговора или как отдельную историю?? напомню, что именно Чехия без посредников согласилась на ультиматум Польши по части данной территории.
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Romeo Yankovich
Ответ Artem Piatkov
Крым России не запад дал, а Россия сама взяла после установления марионеточного прозападного правительства Чувствуешь разницу?
это смотря в какой временной отрезок. если капнуть историю, то Крым запад тоже давал, во время войны Османской империи против российской. и пытаясь оболгать украинцев, (марионеточное правительство, ххахахахс), ты, своим не очень образованным мозгом, который не следит за языком, сам ляпнул, что Россия его забрала. не Крым сам ушёл, а забрала.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Екн Лор
Понадкусывали страну с армией в десятки раз слабее и после колоссальных потерь сказали "цели достигнуты". Что-то мне это напоминает
Что значит "понадкусывали" ? Финляндия к марту 1940-го потеряла способность к сопротивлению и вынуждена была пойти на переговоры. По-моему, такое развитие событий называется "разгром"
К чему ирония про цели ? Цель была отодвинуть границу от Ленинграда. По итогам войны она была достигнута. В чём проблема ?
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Romeo Yankovich
Ответ Каба
и прав и не прав ты. История замывается. Никто же не говорит, что Российская империя победила в войне с Наполеоном, все говорят - Россия. Это упрощённо. Но если изучать, да даже читать материалы по Википедии, там чётко написано: Советско-финская война, или война Российской империи против Французской.
упрощённо для дураков, которых легко обмануть и внушить о величии русского человека. вот такой обманутый человек и верит в то, что недобитки нацистские захватили власть в Украине и там процветает нацизм. и опять же: человек уже не думая говорит языком пропагандиста. это стоит подчеркнуть
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Ответ Romeo Yankovich
Польша?? и что она получила?? давай даже паралель проведём: в 1938 умиротворили агрессора Чехословакией, как в 2014 Крымом Россию.
Тешинскую область
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Reece24
Финская война легендарная, конечно. Потери 6 к 1 против крошечных финов, Сталин гений как всегда, не зря всех толковых офицеров истребил перед этим.
Поговаривают, что именно после той легендарной войны художник решил оккупировать совок. И почти это сделал, к слову. Оказывается нужны толковые генералы, а не только мясо, но Сталин и Жора решили что валить немцев мясом правильней.

Как же Сталин велик 🤡
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Romeo Yankovich
Ответ avAngard
Мне кажется ты немного не прав, всё таки чаще упоминается советские граждане. В музеях посмотри. Бесмертный полк и тд.
ну как сказать: Сталин на новый год, кажется с 1941 на 1942, произнёс речь именно о "русском" народе. позже это часто употреблялось. например сейчас пропагандисты говорят "мы, русские, победили нацистов и должны это сделать снова" или "они снова хотят наши танки в Берлине увидеть?". СССР распался, знамя над Рейхстагом устанавливал и украинец, а сейчас такое уже не будет. они напрочь искореняют историю, что не только русские там были. но и все народы СССР. ещё, как пример, русский в споре с украинцем, по моим наблюдениям, зачастую использует фразу "жаль мы вас тогда всех не добили". а кого "их"? если например ты согласен, что были народы СССР, то не стоит отрицать, что есть и обратная сторона медали. особенно если присмотреться. Путин на 9 мая что нёс в контексте Украины??
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Artem Piatkov
Ответ Romeo Yankovich
Польша?? и что она получила?? давай даже паралель проведём: в 1938 умиротворили агрессора Чехословакией, как в 2014 Крымом Россию.
Крым России не запад дал, а Россия сама взяла после установления марионеточного прозападного правительства

Чувствуешь разницу?
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Dexter Dallas
Ответ Саша Пушкин
Это всё всего лишь штрих к портрету. Но очень характерный, для примерного понимая , кто перед тобой. А по нынешним временам это немаловажно, когда нужно быть аккуратнее в выражениях и выпячивании своего мнения! Новый 37-ой!
ну тут да
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Dexter Dallas
Ответ Svobodu Mne
Какой молодец, прямо с самого детства. Русский язык надо было учить, а не в светлоликого играть
я тебе русскому ивану секрет открою, что русский для меня не родной и помимо как на нем могу еще общаться на 7 языках. тебя то понятно знание иностранных языков не волнует и ты максимум английский изучал классов 5-6? тк твой мир вне страны ограничен турцией и египтом
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Каба
Ответ Romeo Yankovich
всё таки внушили народу, что это не вступление в войну на стороне агрессора Германии (секретный протокол о разделе Польши, что и развязало руки Гитлеру), а какие-то локальные войны, исходя из названия. будто это была освободительный поход против Польши, или русско финская война. при чём уже даже и называют её русско, а не советско. так и с 9 мая: не народы СССР победили, а русские.
и прав и не прав ты. История замывается. Никто же не говорит, что Российская империя победила в войне с Наполеоном, все говорят - Россия. Это упрощённо. Но если изучать, да даже читать материалы по Википедии, там чётко написано: Советско-финская война, или война Российской империи против Французской.
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Romeo Yankovich
Ответ Дмитрий
Все-таки внушили? Внушили еще перед началом этих «спецопераций»
ну в 21 веке говорить об Великой отечественной и советско(как они называют сейчас "русско") финской войне как об отдельных эпизодах - то да, внушили. ведь источников множество и правде нужно смотреть глаза. и данный дед тому подтверждение
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Саша Пушкин
Ответ Dexter Dallas
не поверите с детства говорю в Украине. причем был там ни раз и даже там встречал тех, кто говорит на Украине. В детстве даже не делал акцент на это тк как привык говорить, так и говорило. а тут уже прям экспертное мнение о том кто на что подписан и тд.
Это всё всего лишь штрих к портрету.
Но очень характерный, для примерного понимая , кто перед тобой.
А по нынешним временам это немаловажно, когда нужно быть аккуратнее в выражениях и выпячивании своего мнения! Новый 37-ой!
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Romeo Yankovich
Ответ Redmurza
Какая-то шизофазия заплюсована. И так, по полочкам: 1) Это и не было вступление в войну на стороне агрессора. СССР не объявлял войну Польше и вход войск на польские территории не привел к объявлению войны со стороны Англии и Франции 2) Как пакт Молотова-Риббентропа развязал руки Гитлеру, если Польша не была связана с СССР никакими оборонительными договорами? 3) Руки Гитлеру развязал Мюнхенский сговор, когда СССР как и раз хотел прийти на помощь Чехословакии и задушить нацизм в зародыше 4) Зимняя война дала необходимые территории вокруг Ленинграда
шизофазия??? ты ту ересь, которую написал, сам то читал??? давай по фактам, полочник необразованный.
1. Англия и Франция не хотела провоцировать советский союз на сближение с Германией. плевать, что там СССР объявлял или нет, факт в том, что в секретном протоколе конкретно расписано расчленение Польши и было нападение со стороны СССР.
2. пакт Молотова Риббентропа обезопасил Гитлера от войны на два фронта. по нему так же было зафиксированно, что СССР давал Германии пшеницу, нефть, никель, каучук и прочие ресурсы для ведения войны. поэтому Германия могла обрушить всю мощь на запад, не опасаясь за восточные грарицы.
3. СССР себе хотел отжать Чехословакию, а не "защищать". так что давай тут не будем пытаться в очередной раз соврать, что именно это развязало руки. запад пытался, ошибочно, удовлетворить Гитлера в сборе "исконных" земель и защиту немецких граждан. кстати, в 21 веке это очень на кого-то похоже. где тот же запад не развязывал руки, а тоже пытался умиротворить агрессора.
4. ну это уже вообще вышка идиотизма. такое неприкрытое оправдание захвату чужих земель. в принципе от глубинного патриота другого ожидать и не приходиться.
а вот теперь я с радостью посмотрю, какие контраргументы ты предоставишь в ответ, а не будешь сказки тут рассказывать. может ты там в классе дураков это рассказываешь ещё более необразованным людям и они в это верят, но тут люди взрослые и часть из них не глупые, историю изучали такой, какая она есть. правда у тебя был курс альтернативной, я заметил.
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avAngard
Ответ Romeo Yankovich
при совке хоть не устраивали победобесие на этой теме. а кремль сейчас только и занят подменой понятий и ложью. ещё пару десятков лет и никто даже не будет вспоминать другие народы, которые проливали кровь ради победы. мне тут недавно один дурак доказывал, что это не так, а сейчас мы видим наглядный пример, когда мозги промывают и язык уже не соображая повторяет слова пропагандистов
Мне кажется ты немного не прав, всё таки чаще упоминается советские граждане. В музеях посмотри. Бесмертный полк и тд.
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Svobodu Mne
Ответ Dexter Dallas
не поверите с детства говорю в Украине. причем был там ни раз и даже там встречал тех, кто говорит на Украине. В детстве даже не делал акцент на это тк как привык говорить, так и говорило. а тут уже прям экспертное мнение о том кто на что подписан и тд.
Какой молодец, прямо с самого детства. Русский язык надо было учить, а не в светлоликого играть
+1
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Pigmalion
Ответ Екн Лор
Понадкусывали страну с армией в десятки раз слабее и после колоссальных потерь сказали "цели достигнуты". Что-то мне это напоминает
Получается Донбасс Украина потеряла навсегда?
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Дмитрий
Ответ Romeo Yankovich
всё таки внушили народу, что это не вступление в войну на стороне агрессора Германии (секретный протокол о разделе Польши, что и развязало руки Гитлеру), а какие-то локальные войны, исходя из названия. будто это была освободительный поход против Польши, или русско финская война. при чём уже даже и называют её русско, а не советско. так и с 9 мая: не народы СССР победили, а русские.
Все-таки внушили? Внушили еще перед началом этих «спецопераций»
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Злобный Конь
А. Новиков-Прибой "Цусима" ?
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Dexter Dallas
Ответ Саша Пушкин
Едва ли, принимая во внимание его предыдущие ура-патриотические высказывания. Скорее похоже на то, что он втихаря почитывает "вражеские" паблики, а в риторике неполживой пропаганды упор делается в том числе и на эти не самые успешные операции. Характерно, что глядя на фразеологию отдельного человека, можно примерно понять на кого он подписан в интернетах. Человек употребляет либо х либо у, и ясно чего он читает и смотрит: СВО или война. Аннексия или собирание земель. В или На Украине. Бомбили Донбас или Домбили Бомбас. И всё в таком духе.
не поверите с детства говорю в Украине. причем был там ни раз и даже там встречал тех, кто говорит на Украине. В детстве даже не делал акцент на это тк как привык говорить, так и говорило. а тут уже прям экспертное мнение о том кто на что подписан и тд.
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Антиполитпроект
Ответ Ванька-Манька
мне, как русскому, до сих пор стыдно за то, что с нами сделали японцы в русско-японской(((
Расслабься, с главным виновником того позора поквитались в Екатеринбурге летом 1918 года
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Екн Лор
Ответ XavIniesta2008-2015
Не совсем так. В советско-финской войне, например, все цели СССР были достигнуты
Понадкусывали страну с армией в десятки раз слабее и после колоссальных потерь сказали "цели достигнуты". Что-то мне это напоминает
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