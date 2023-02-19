Сергей Кирьяков: «Могу про русско-финскую или русско-японскую войну погуглить. Увлекают исторические темы»
Сергей Кирьяков рассказал, что увлекается историей.
– Слуцкий говорил, что одна из сложных вещей в тренерстве – отвлечься, чтобы не думать о схемах 24 часа в сутки. Что вам помогает?
– Меня увлекают какие-то исторические темы. Могу полазить в интернете, погуглить про важные события.
– Например?
– Условно – про русско-финскую войну (Советско-финляндская война 1939-1940 годов – Sports.ru). Как было тогда в Финляндии, как был подписан мирный договор, как это происходило. Или про русско-японскую войну (1904-1905 годов – Sports.ru).
Не только про войны читаю. Могу и про каких-то исторических личностей или другие события, – рассказал бывший форвард сборной России, а сейчас тренер «Ленинградца», лидирующего во Второй лиге.
Можно ли себе представить, что бы любой из лидеров СССР после сороковых, в позитивном ключе упоминал Ильина и называл его книжки чуть ли не настольными?
А если бы это и произошло, то какой бы была реакция советского общества?
Где- то и в какой- то момент страна свернула не туда...
К чему ирония про цели ? Цель была отодвинуть границу от Ленинграда. По итогам войны она была достигнута. В чём проблема ?
Поговаривают, что именно после той легендарной войны художник решил оккупировать совок. И почти это сделал, к слову. Оказывается нужны толковые генералы, а не только мясо, но Сталин и Жора решили что валить немцев мясом правильней.
Как же Сталин велик 🤡
Чувствуешь разницу?
Но очень характерный, для примерного понимая , кто перед тобой.
А по нынешним временам это немаловажно, когда нужно быть аккуратнее в выражениях и выпячивании своего мнения! Новый 37-ой!
1. Англия и Франция не хотела провоцировать советский союз на сближение с Германией. плевать, что там СССР объявлял или нет, факт в том, что в секретном протоколе конкретно расписано расчленение Польши и было нападение со стороны СССР.
2. пакт Молотова Риббентропа обезопасил Гитлера от войны на два фронта. по нему так же было зафиксированно, что СССР давал Германии пшеницу, нефть, никель, каучук и прочие ресурсы для ведения войны. поэтому Германия могла обрушить всю мощь на запад, не опасаясь за восточные грарицы.
3. СССР себе хотел отжать Чехословакию, а не "защищать". так что давай тут не будем пытаться в очередной раз соврать, что именно это развязало руки. запад пытался, ошибочно, удовлетворить Гитлера в сборе "исконных" земель и защиту немецких граждан. кстати, в 21 веке это очень на кого-то похоже. где тот же запад не развязывал руки, а тоже пытался умиротворить агрессора.
4. ну это уже вообще вышка идиотизма. такое неприкрытое оправдание захвату чужих земель. в принципе от глубинного патриота другого ожидать и не приходиться.
а вот теперь я с радостью посмотрю, какие контраргументы ты предоставишь в ответ, а не будешь сказки тут рассказывать. может ты там в классе дураков это рассказываешь ещё более необразованным людям и они в это верят, но тут люди взрослые и часть из них не глупые, историю изучали такой, какая она есть. правда у тебя был курс альтернативной, я заметил.