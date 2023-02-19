Сергей Кирьяков: «Могу про русско-финскую или русско-японскую войну погуглить. Увлекают исторические темы»

рассказал, что увлекается историей.

– Слуцкий говорил, что одна из сложных вещей в тренерстве – отвлечься, чтобы не думать о схемах 24 часа в сутки. Что вам помогает?

– Меня увлекают какие-то исторические темы. Могу полазить в интернете, погуглить про важные события.

– Например?

– Условно – про русско-финскую войну (Советско-финляндская война 1939-1940 годов – Sports.ru). Как было тогда в Финляндии, как был подписан мирный договор, как это происходило. Или про русско-японскую войну (1904-1905 годов – Sports.ru).

Не только про войны читаю. Могу и про каких-то исторических личностей или другие события, – рассказал бывший форвард сборной России, а сейчас тренер «Ленинградца», лидирующего во .