Президент «Шахтера» из ДНР: «В планах – участвовать в чемпионате России. Но пока идут боевые действия, развиваться проблематично»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Политика Футбол

Президент донецкого «Шахтера» рассказал о планах участвовать в чемпионате России.

– Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков сообщил, что «Шахтер» планирует выступать в чемпионате России. Есть ли у вас понимание, сколько потребуется времени для интеграции в этот чемпионат?

– Конечно, в наших планах – участвовать в российском чемпионате. Поначалу – в низших лигах, а в перспективе – в более значимых.

Но сейчас, пока на нашей территории идут боевые действия и развиваться нам крайне проблематично, говорить об участии «Шахтера» в каких-то серьезных турнирах на профессиональном уровне рановато.

О сроках интеграции тоже не будем рассуждать. Все упирается в независящие от нас факторы, – сказал Виталий Метла, президент основанного в 2020-м клуба, выступающего  в чемпионате ДНР.

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Ответ Jordan95
Настоящий Шахтёр играет в Лиге Чемпионов против Реала. Это недоразумение играет в чемпионате соседнего двора. Пусть хоть стадион в порядок приведут, стыдно смотреть как некогда один из лучших стадионов Европы превратился в гадюшник. Как и все остальное в принципе.
Как только избавят укранацистов от возможности обстреливать Донецк, так сразу восстановят и стадион.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ TheSportNik
Как закончится СВО, так и заявить можно Шахтер в чемпионат России, возможно и другие команды из бывшей Украины, так что у нас может футбол быть интересный. Газа и нефти у нас много, а он дорожает постоянно, так что все решают деньги в этом мире.
Не так уж и много, к сожалению для нынешней власти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mister Sandman
Ответ Илья Савчук
эти рассказы сохраняй для РИА и РТ, боты с удовольствием тебе лайков наставят. И есть только один Шахтер, который любил весь Донбасс, пока его не выгнали. Заявление ставленника Деда ничего общего с людьми не имеет.
Историко-мемориальный музей Степана Бандеры посвящен личности, чьим именем было названо национально-освободительное движение 40-50-х годов ХХ столетия за создание и утверждение украинского государства.
Степан Бандера (1909-1959)

Вулиця Степана Бандери) — улицы в различных населённых пунктах Украины, названные в честь украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского национализма С. А. Бандеры

Ты хоть интернет читай иногда, а не медузу потребляй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Савчук
Ответ Ростовский
Настоящий Шахтёр тот, который играет в Донецке, а не в Польше.
о, clown из ростова тут как тут, снова уронил красный нос.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
Ответ Ростовский
Настоящий Шахтёр тот, который играет в Донецке, а не в Польше.
Настоящий Шахтёр играет в Лиге Чемпионов против Реала.
Это недоразумение играет в чемпионате соседнего двора.

Пусть хоть стадион в порядок приведут, стыдно смотреть как некогда один из лучших стадионов Европы превратился в гадюшник. Как и все остальное в принципе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ flappyxg
Настоящий Шахтер не может из за фашистской россии играть дома
Забавно конечно, но самозванцы в смутное время на Россию приходили из Польши, так и этот польский Шахтер закончит свои дни, как самозванцы.
Но еще смешней называть Россию этим поганым словом, которому служили бандеровцы в 1941-1945 году и сейчас поклоняются, но закончится все, как в 1945 году победой России- это понимают все , что такое ядерное оружие.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Ответ flappyxg
Настоящий Шахтер не может из за фашистской россии играть дома
Донецк уже официально Россия, поэтому в Донецке может играть только российский Шахтёр. Всë просто.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Савчук
Ответ Mister Sandman
Именно. Которые ходят с факельными шествиями и называют центральные улицы своих городов именем преступника
эти рассказы сохраняй для РИА и РТ, боты с удовольствием тебе лайков наставят. И есть только один Шахтер, который любил весь Донбасс, пока его не выгнали. Заявление ставленника Деда ничего общего с людьми не имеет.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dyadya_Pali
Ответ TheSportNik
Как закончится СВО, так и заявить можно Шахтер в чемпионат России, возможно и другие команды из бывшей Украины, так что у нас может футбол быть интересный. Газа и нефти у нас много, а он дорожает постоянно, так что все решают деньги в этом мире.
Уже когда-то говорили чиновники про Херсонский Кристалл, напомнить что теперь с Херсоном?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Петрович
Ответ terskiy
Там был и футбол и мирная жизнь, пока не пришли фашисты.
ПО ПРИКАЗУ ТУРЧИНОВА НАЧАТЬ СПЕЦОПЕРАЦИЮ. ВЕСНОЙ 14 ?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Ответ Mypta3uh23
по твоей логике когда зенит переехал на новый стадион, на старый мог заехать клуб из мухосранска и сказать, что теперь это они зенит
Нет, Зенит же остался в своём городе и своей стране.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jean-François Vaillant
Судя по должности этого мужчины, новый Шахтер превратится в типичный российский клуб, сидящий на гос.бюджете. С единственным отличием, что первое время туда будут донатить как не в себе, так как новые территории у государства будут в большем приоритете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mypta3uh23
Ответ Ростовский
Настоящий Шахтёр тот, который играет в Донецке, а не в Польше.
по твоей логике когда зенит переехал на новый стадион, на старый мог заехать клуб из мухосранска и сказать, что теперь это они зенит
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mister Sandman
Ответ terskiy
Там был и футбол и мирная жизнь, пока не пришли фашисты.
Именно. Которые ходят с факельными шествиями и называют центральные улицы своих городов именем преступника
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
terskiy
Ответ Mister Sandman
По вашему там живут нелюди и футбол играть не достойны. Очень либеральненько
Там был и футбол и мирная жизнь, пока не пришли фашисты.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Как закончится СВО, так и заявить можно Шахтер в чемпионат России, возможно и другие команды из бывшей Украины, так что у нас может футбол быть интересный.
Газа и нефти у нас много, а он дорожает постоянно, так что все решают деньги в этом мире.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Да ладно, за 100 Мудрика продали, скоро Трубина ещё за 20 продадите. Это говорит о том, что даже в ДНР можно развивать футбол
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amit Pillai
Вы, у6лю8ки, угробили лучший клуб и стадион Украины. Донецк до 2014 - это один из самых комфортных городов для жизни с развитой экономикой и современной инфраструктурой. Посмотрите во что вы это превратили некогда развивающиеся город? Настоящий Шахтер когда-нибудь обязательно вернется на свою Родину. Но вас там уже не будет.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Давыдкин
Сейчас это вилами по воде, пустые обещания и бессмысленные разговоры вообще касательно футбола на Донбассе. Всё будет зависеть от исхода войны, тогда и будут приниматься какие-то решения
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mister Sandman
Ответ Илья Савчук
в планах, это лет через 50. Лизоблюды ...
По вашему там живут нелюди и футбол играть не достойны. Очень либеральненько
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан
Шахтер из ДыНыРы!)))Молодая перспективная команда и прэзидэнт юморист!!!)))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан
Ах ха ха....Бамбасс рулит.Петросян отстой))))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flappyxg
Ответ Ростовский
Настоящий Шахтёр тот, который играет в Донецке, а не в Польше.
Настоящий Шахтер не может из за фашистской россии играть дома
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Мудрика позовите, говорят перспективный футболист
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Ответ Dyadya_Pali
А настоящий донецкий Шахтер знает про ваши планы?
Настоящий Шахтёр тот, который играет в Донецке, а не в Польше.
+9
-15
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий