Президент «Шахтера» из ДНР: «В планах – участвовать в чемпионате России. Но пока идут боевые действия, развиваться проблематично»

Президент донецкого «Шахтера» рассказал о планах участвовать в чемпионате России.

– Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков сообщил, что «Шахтер» планирует выступать в чемпионате России. Есть ли у вас понимание, сколько потребуется времени для интеграции в этот чемпионат?

– Конечно, в наших планах – участвовать в российском чемпионате. Поначалу – в низших лигах, а в перспективе – в более значимых.

Но сейчас, пока на нашей территории идут боевые действия и развиваться нам крайне проблематично, говорить об участии «Шахтера» в каких-то серьезных турнирах на профессиональном уровне рановато.

О сроках интеграции тоже не будем рассуждать. Все упирается в независящие от нас факторы, – сказал Виталий Метла, президент основанного в 2020-м клуба, выступающего в чемпионате ДНР.