Президент «Шахтера» из ДНР: «В планах – участвовать в чемпионате России. Но пока идут боевые действия, развиваться проблематично»
Президент донецкого «Шахтера» рассказал о планах участвовать в чемпионате России.
– Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков сообщил, что «Шахтер» планирует выступать в чемпионате России. Есть ли у вас понимание, сколько потребуется времени для интеграции в этот чемпионат?
– Конечно, в наших планах – участвовать в российском чемпионате. Поначалу – в низших лигах, а в перспективе – в более значимых.
Но сейчас, пока на нашей территории идут боевые действия и развиваться нам крайне проблематично, говорить об участии «Шахтера» в каких-то серьезных турнирах на профессиональном уровне рановато.
О сроках интеграции тоже не будем рассуждать. Все упирается в независящие от нас факторы, – сказал Виталий Метла, президент основанного в 2020-м клуба, выступающего в чемпионате ДНР.
Степан Бандера (1909-1959)
Вулиця Степана Бандери) — улицы в различных населённых пунктах Украины, названные в честь украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского национализма С. А. Бандеры
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Это недоразумение играет в чемпионате соседнего двора.
Пусть хоть стадион в порядок приведут, стыдно смотреть как некогда один из лучших стадионов Европы превратился в гадюшник. Как и все остальное в принципе.
Но еще смешней называть Россию этим поганым словом, которому служили бандеровцы в 1941-1945 году и сейчас поклоняются, но закончится все, как в 1945 году победой России- это понимают все , что такое ядерное оружие.
Газа и нефти у нас много, а он дорожает постоянно, так что все решают деньги в этом мире.