Фанаты «Читы» из-за строительства лукодрома на территории стадиона обратились к Общероссийскому народному фронту. Клуб прекратил существование летом 2022-го

Теги премьер-лига Россия болельщики Вторая лига ФК Чита Политика деньги Александр Михайлович Осипов Футбол

Болельщики «Читы» выступили против строительства спорткомплекса на территории стадиона.

Ранее власти Забайкальского края объявили о планах строительства центра подготовки лучников на территории футбольного стадиона «Локомотив».

После безуспешных обращений футболистов и болельщиков в различные инстанции в понедельник, 9 января, более 130 человек собрались у стадиона «Локомотив», чтобы записать видеообращение к Общероссийскому народному фронту.

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению председателя правительства России Владимира Путина. Главными задачами ОНФ были названы контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

«Уважаемый Народный фронт! Обращаемся к вам за помощью, от лица родительского комитета футбольного клуба «Чита», от юных футболистов и от всего футбольного сообщества Забайкальского края!

2022 год стал крахом для футбола в Забайкальском крае! Правительство Забайкальского края в лице Губернатора Осипова прекратило финансирования профессиональной команды ФК «Чита» – флагмана забайкальского спорта, так и не захотев найти спонсора!

На протяжении нескольких месяцев футбольное сообщество и родительский комитет бились в различные двери правительства, писали обращения Губернатору, обращались в СМИ. Губернатор Забайкальского края, объявив «Пятилетие спорта» в Забайкальском крае, ни разу не ответил на обращения и вообще проигнорировал судьбы тысяч детей занимающихся футболом!

Недавно весь Забайкальский край узнал о том, что в Чите планируют построить лукодром. Новость хорошая, но есть одно большое «но». Позднее выяснилось, что строить его собираются, снеся часть действующего спортивного объекта, единственного сертифицированного футбольного стадиона в городе Чита «Локомотив», который является государственной собственностью. На котором в 2021 году за счет федеральных средств, а это порядка 45 миллионов, уложили искусственное покрытие и построили туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Неоднократно поднимался вопрос о ремонте стадиона «Локомотив». Вместо этого решили его разрушить. Строительство лукодрома на территории стадиона «Локомотив» лишит тысячи детей и взрослых любимого занятия и веры в футбольное будущее.

Стадион лишится лицензии, и никакого возобновлении профессиональной команды, ни различных всероссийских соревнований, ни юношеской футбольной лиги наши дети и футбольное сообщество не увидят.

На лицо дискриминация футбола, и нарушение прав тысяч людей, причастных к футболу. Мы за развитие футбола в Забайкальском крае.

Мы за развитие любого другого вида спорта, но, не нарушая прав друг друга, не дискриминируя и не унижая другие виды спорта», – сказал представитель родительского комитета «Читы» Роман Парфенов.

Летом 2022 года «Чита» отказалась от участия во Второй лиге и прекратила существование в связи с недостаточным финансированием.

22 комментария

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Nerazzurri-88
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Такой большой регион и строить надо именно на футбольном стадионе.
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Nerazzurri-88
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Ответ Michael Scott
Смешно они слово "губернатор" пишут каждый раз с большой буквы. "в лице Губернатора", "писали обращения Губернатору".
И "на лицо", а не "налицо"
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Пилипенко Дмитрий
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Фанаты ещё во что то верят после Фан айди ? Ещё президенту письмо напишите 🤣
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S.A.N.
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Ответ Serge Vendino
Хотя бы чтобы дети играли, а не ездили на любые соревнования в другой регион (а расстояния тут побольше, чем в европейской части страны)
Я это понимаю, но стадио на 12 тысяч чисто для дюсш - это слишком дорогое удовольствие, так как заработать на этом не получится, а убытки каждодневные.
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Ярик01
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Ответ Ярослав Харитонов
Первая мысль была о том, что стадион засеют луком. Хотя, если честно, то регион куда больше развит в стрельбе, чем в футболе.
На стадион на соревнования лучников каждую неделю человек 500 может прийти?
А на футбол вполне ... в любом регионе и в ПФЛ.
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Serge Vendino
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Ответ S.A.N.
Читинским болельщикам стоило бы поискать среди себеподобных людей, готовых содержать клуб хотя бы на уровне фнл-2 с условиями типа ЗП-минималка, игроки- сплошь местные воспитанники. Вот это бы могло помочь, а письма на деревню дедушке - это пыль. Ответ будет в духе: если команды у вас нет, зачем вам стадион?
Хотя бы чтобы дети играли, а не ездили на любые соревнования в другой регион (а расстояния тут побольше, чем в европейской части страны)
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Питекантроп
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сначала подумал, что будут торговать луком
потом, что там сбор луков для инстаграма
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Gustav Forsberg
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Ответ Барыга блинами
Комментарий удален пользователем
внатуре? я бы побегал.
ну, в лазертаг. на заброшенном стадионе)
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Maxim Vasnechov
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Ответ Michael Scott
Смешно они слово "губернатор" пишут каждый раз с большой буквы. "в лице Губернатора", "писали обращения Губернатору".
Барин же.
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Gustav Forsberg
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Ответ Michael Scott
Смешно они слово "губернатор" пишут каждый раз с большой буквы. "в лице Губернатора", "писали обращения Губернатору".
В Воронеже вот депутаты очень озабочены были данными нововведениями. Полагаю, что читинцы тоже:

"В правила грамматики русского языка внесли свои изменения депутаты Воронежской областной Думы. Для этого они разработали специальный региональный закон, который был ими принят сразу в двух чтениях на заседании в четверг, 24 ноября.

Этот документ называется – закон «Об установлении тождественности наименования высшего должностного лица Воронежской области и высшего исполнительного органа Воронежской области».

Пункт №1 данного закона повелевает писать слово «губернатор» - с прописной, то есть большой буквы - «Губернатор». Пункт №2 предписывает то же самое делать при написании слова «Правительство» в контексте Воронежской области."
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S.A.N.
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Читинским болельщикам стоило бы поискать среди себеподобных людей, готовых содержать клуб хотя бы на уровне фнл-2 с условиями типа ЗП-минималка, игроки- сплошь местные воспитанники. Вот это бы могло помочь, а письма на деревню дедушке - это пыль. Ответ будет в духе: если команды у вас нет, зачем вам стадион?
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Джесси Пинкман
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Даже не знаю кто там из спонсоров мог бы потянуть ФК. Производства никакого. Застой и разруха. Разве что усмановская удоканская медь, но им это нахрен не надо. А проблема там реально в месте постройки. Но это обычное дело для Читы, на мнение людей плевать.
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Iuasamotu
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Футбол и без того давит на российский спорт и разлёгся на нём уже "звёздочкой". Радоваться нужно, что такому прекрасному олимпийскому виду спорта, как стрельба из лука выделили площадку и хотят его оборудовать всем необходимым.
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Брэд Либил
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Ответ Назар Игорь
Стрельба из лука - национальный спорт бурятов. Им необходимо иметь место для тренировок, белочек и соболей в глаз надо стрелять чтобы шкурку не попортить.
При чём тут буряты, когда речь о Чите?
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4eburan71
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Ответ Michael Scott
Смешно они слово "губернатор" пишут каждый раз с большой буквы. "в лице Губернатора", "писали обращения Губернатору".
возможно погоняло какого-то их заводящего
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Евгений Громов 22
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Интересно какое будет дальнейшее развитие событий
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Sgt. Elias Grodin
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Общероссийский народный фронт освобождения палестины?
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Michael Scott
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Смешно они слово "губернатор" пишут каждый раз с большой буквы.

"в лице Губернатора", "писали обращения Губернатору".
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Ярослав Харитонов
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Первая мысль была о том, что стадион засеют луком. Хотя, если честно, то регион куда больше развит в стрельбе, чем в футболе.
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Назар Игорь
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Стрельба из лука - национальный спорт бурятов. Им необходимо иметь место для тренировок, белочек и соболей в глаз надо стрелять чтобы шкурку не попортить.
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Денис Давыдов
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Судя по задачам ОНФ - это самая провальная организация в мире
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Барыга блинами
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здоровяк
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Космические нанотехнологии в виде читинских лучников подъехали.
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