Фанаты «Читы» из-за строительства лукодрома на территории стадиона обратились к Общероссийскому народному фронту. Клуб прекратил существование летом 2022-го

Болельщики «Читы» выступили против строительства спорткомплекса на территории стадиона.

Ранее власти Забайкальского края объявили о планах строительства центра подготовки лучников на территории футбольного стадиона «Локомотив».

После безуспешных обращений футболистов и болельщиков в различные инстанции в понедельник, 9 января, более 130 человек собрались у стадиона «Локомотив», чтобы записать видеообращение к Общероссийскому народному фронту.

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению председателя правительства России Владимира Путина. Главными задачами ОНФ были названы контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

«Уважаемый Народный фронт! Обращаемся к вам за помощью, от лица родительского комитета футбольного клуба «Чита», от юных футболистов и от всего футбольного сообщества Забайкальского края!

2022 год стал крахом для футбола в Забайкальском крае! Правительство Забайкальского края в лице Губернатора Осипова прекратило финансирования профессиональной команды ФК «Чита» – флагмана забайкальского спорта, так и не захотев найти спонсора!

На протяжении нескольких месяцев футбольное сообщество и родительский комитет бились в различные двери правительства, писали обращения Губернатору, обращались в СМИ. Губернатор Забайкальского края, объявив «Пятилетие спорта» в Забайкальском крае, ни разу не ответил на обращения и вообще проигнорировал судьбы тысяч детей занимающихся футболом!

Недавно весь Забайкальский край узнал о том, что в Чите планируют построить лукодром. Новость хорошая, но есть одно большое «но». Позднее выяснилось, что строить его собираются, снеся часть действующего спортивного объекта, единственного сертифицированного футбольного стадиона в городе Чита «Локомотив», который является государственной собственностью. На котором в 2021 году за счет федеральных средств, а это порядка 45 миллионов, уложили искусственное покрытие и построили туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Неоднократно поднимался вопрос о ремонте стадиона «Локомотив». Вместо этого решили его разрушить. Строительство лукодрома на территории стадиона «Локомотив» лишит тысячи детей и взрослых любимого занятия и веры в футбольное будущее.

Стадион лишится лицензии, и никакого возобновлении профессиональной команды, ни различных всероссийских соревнований, ни юношеской футбольной лиги наши дети и футбольное сообщество не увидят.

На лицо дискриминация футбола, и нарушение прав тысяч людей, причастных к футболу. Мы за развитие футбола в Забайкальском крае.

Мы за развитие любого другого вида спорта, но, не нарушая прав друг друга, не дискриминируя и не унижая другие виды спорта», – сказал представитель родительского комитета «Читы» Роман Парфенов.

Летом 2022 года «Чита» отказалась от участия во и прекратила существование в связи с недостаточным финансированием.