Хави во главе «Барселоны» выиграл 4 из 16 матчей в еврокубках

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» за время работы Хави ее главным тренером выиграла 25% матчей в еврокубках.

Каталонцы сегодня потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге Европы и вылетели из турнира.

Испанский специалист возглавляет «блауграну» с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

«Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября

Материалы по теме

149 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ ZarvuR2020
Ну выиграла то она сейчас. А то что было в прошлом сезоне, уже не актуально.
Это было ответ конкретно тому человеку который так написал.
Человек должен был получить ответ, так вот он его получил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ zamzam
Реал может делать это с Ливерпулем, Челси и Баварией, но постоянно получать разгромы от своего хозяина из Каталонии
1 победа за 4 года и запел сразу 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
Две победы над Викторией 2-1 Галатасарая и победа над Наполи не густо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Как вообще Левандовского можно было ставить в один список к лучшим футболистам мира, он же из раза в раз абсолютно бесполезен в матчах с топ командам, появляется только на 11-метровой точке и опять исчезает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zamzam
Ответ ГенералКовальски
Когда у тебя во всем чемпионате 3-4 нормальные команды и 16-17 о(т)сасун. То да - это колхоз.
Да я понял за Реал колхоз ) хороший ты тролль мадридского клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Калашников
Ответ Konvicted
А чем он лучше-то? Из всего состава МЮ в основу Барсы попали бы только Каземиро, Рэшфорд и, возможно, Бруну с Вараном. Про соотношение в парах Левандовски-Вегхорст, Педри-Фред, Кунде-Ван Биссака я вообще молчу.
а Шоу и Биссака слабее этих каталонских днищ? Ага, а Эриксен и Мартинес не попали бы? Да и линделёф сильнее любого защитника барса ( исключение только пока Араухо), а я бы наоборот спросил, кто из этого состава Барсы играл бы в МЮ? Лева, да возможно Штеген и всё!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГенералКовальски
Ответ zamzam
Ты Реал колхозницами назвал ?) хорош
Когда у тебя во всем чемпионате 3-4 нормальные команды и 16-17 о(т)сасун. То да - это колхоз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ !Sc@ryClown!
Хави уже в топ 5 лучших тренеров Европы,и лучший в Примере.
Ну как вас не жалеть скажите 8лонцы?🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ !Sc@ryClown!
Хави уже в топ 5 лучших тренеров Европы,и лучший в Примере.
Пожалуйста посмотри на свое лицо 🤣🤣😂✋
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Green grass
Ответ zamzam
Ты Реал колхозницами назвал ?) хорош
Так Реал единственная команда , которая вынесла барсуков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бегли Дурдыев
Ответ SCHOKKKK
Величайший тренер всех времён и народов 😂
С тики туком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Cruel Snake
2 из них у "Виктории" , вот это мощь💪👋!
Вааааа! Огонь))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miguel_diaz
Ответ Cruel Snake
2 из них у "Виктории" , вот это мощь💪👋!
Вспоминается фильм Ганнибал когда Мэйсон спрашивает у доктора Лектора.
Жалеете,что не убили меня тогда?
Нет Мэйсон,видеть тебя таким гораздо приятнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zamzam
Ответ ГенералКовальски
Ну так а шо вы хотите. Еврокубки это всё ж чуть другой уровень. Это не то что в своём сельском первенстве колхозников разматывать.
Ты Реал колхозницами назвал ?) хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГенералКовальски
Ну так а шо вы хотите. Еврокубки это всё ж чуть другой уровень. Это не то что в своём сельском первенстве колхозников разматывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zamzam
Ответ Этот Райола хочет денег
в следующий раз, когда пойдут разговоры о победах Барсы над Реалом с разгромным счетом, давайте на минуту задумаемся: Реал делает 5-2 с Ливером на его поле в 1/8 ЛЧ, Барса вылетает 2-1 в 1/8 ЛЕ!...
Реал может делать это с Ливерпулем, Челси и Баварией, но постоянно получать разгромы от своего хозяина из Каталонии
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Imax161
Можно было реально поменять схему на 3 - 5 - 2 временно, на первые 15-20 минут 2 тайма, кунде 3 цз, Роберто справа защ. Даже замены не нужны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksonov
Ответ Ros Denta
Барселона великий клуб с великий историей. Темные времена бывают у всех. Сегодня проиграли команде которая была немного сильнее. Поэтому проявите уважение к команде которая подарила миру множество великих футбольных моментов. Respect. Respact.
Спасибо за уважение. С победой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konvicted
Ответ Дмитрий Калашников
Состав Барсы не хуже чем состав МЮ? Что я только что услышал?
А чем он лучше-то? Из всего состава МЮ в основу Барсы попали бы только Каземиро, Рэшфорд и, возможно, Бруну с Вараном. Про соотношение в парах Левандовски-Вегхорст, Педри-Фред, Кунде-Ван Биссака я вообще молчу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zamzam
Ответ Conor Gallagher
Хави, Лэмпард, Джеррард были прекрасными игроками, но это не значит, что он должны быть еще такими тренерами. Даже Зидан, который выиграл столько, тоже не считаю топ тренером. Давайте будем честными, с тем составом, даже Ди Маттео выиграл бы 3 ЛЧ подряд. Тому составу Реала нужен тот кто мотивировал бы их и не попортил бы игру после Анчи. Нужно понять, что не все могут стать Пепом или Анчи.
С такими офсайдами, а не с такими игроками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колбаскер тут
Ответ Ros Denta
Барселона великий клуб с великий историей. Темные времена бывают у всех. Сегодня проиграли команде которая была немного сильнее. Поэтому проявите уважение к команде которая подарила миру множество великих футбольных моментов. Respect. Respact.
А судьям в Ла Лиге еще и 1,4 млн евро подарила)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leon4ik
Ответ Дмитрий Калашников
Состав Барсы не хуже чем состав МЮ? Что я только что услышал?
Как минимум не хуже, а возможно даже значительно сильнее . Но на поле этого было не видно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колбаскер тут
То чувство, когда в матче Зенит - Барселона фаворитом будет Зенит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rustam Abdullayev
Лысый гений может Хави тоже надо сбрыть голову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Фомичев
Ответ wojtech66
Местный Конте - мастер в чемпионате и лузер в еврокубках.
Конте один раз обделался в еврокубках-когда Сарай почистил одну половину поля, а вторую оставил в снегу. Потом Дрогба сбросил и Снейдер забил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий