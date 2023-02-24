Хави во главе «Барселоны» выиграл 4 из 16 матчей в еврокубках
«Барселона» за время работы Хави ее главным тренером выиграла 25% матчей в еврокубках.
Каталонцы сегодня потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге Европы и вылетели из турнира.
Испанский специалист возглавляет «блауграну» с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.
«Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября
Человек должен был получить ответ, так вот он его получил.
Жалеете,что не убили меня тогда?
Нет Мэйсон,видеть тебя таким гораздо приятнее.