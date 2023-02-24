«Барселона» за время работы Хави ее главным тренером выиграла 25% матчей в еврокубках.

Каталонцы сегодня потерпели поражение от « » (1:2) в Лиге Европы и вылетели из турнира.

Испанский специалист возглавляет «блауграну» с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения, в – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

«Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября